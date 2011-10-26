Акне: в чём причина?

Почему возникает и как проявляется акне? В чём заключается лечение?

Валерий, Ижевск

- Акне, или угри, – это воспаление сальных желёз и волосяных фолликулов, развивающееся на фоне себореи и изменения химических свойств кожного сала. К причинам, вызывающим заболевание, относятся, например, нарушение гормонального фона (особенно в период полового созревания), повышенная сальность кожи, пристрастие к жирной, жареной и копчёной пище, несоблюдение правил личной гигиены. Обычно болезнь начинается с появления на лице, преимущественно на лбу, носу, подбородке чёрных точек – комедонов. В случае развития воспалительного процесса они могут превращаться в папулёзные угри (прыщи красновато-синюшного цвета), а затем и в пустулёзные угри (болезненные пузырьки с гнойным содержимым). Поэтому не следует затягивать с обращением к врачу-дерматологу, который после обследования назначит соответствующее лечение. Оно зависит от причины, вызвавшей недуг, и предусматривает, в частности, применение препаратов, препятствующих повышенному образованию кожного сала, и специальных кремов для нормализации деятельности сальных желёз. Кроме того, врач порекомендует пациенту необходимую диету, включающую богатые витаминами овощи и фрукты, кисломолочные продукты, отруби.