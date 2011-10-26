Желчный пузырь подаёт сигнал SOS

Что такое желчная колика? Почему она возникает и что в этом случае делать?

Евгения Ивановна, г. Нижний Тагил

Отвечает врач Владимир Яшин:

- Желчная колика – это приступ резких схваткообразных болей, возникающих при заболеваниях желчного пузыря. Речь идёт о желчнокаменной болезни, хроническом холецистите (воспалении желчного пузыря), дискинезии (расстройстве двигательной функции) желчевыводящих путей. Приступ возникает, как правило, в результате нарушения нормального оттока желчи из пузыря в общий желчный проток, связанный с двенадцатиперстной кишкой.

Наиболее часто колика развивается вследствие закупорки желчевыводящих путей (протоков) мелкими конкрементами (камнями) или песком. При этом происходит раздражение слизистой оболочки, вызывающее спазм мышечного слоя желчного пузыря. Поскольку выход из него оказывается заблокированным, в пузыре резко повышается давление, что и приводит к появлению интенсивных болей.

Желчная колика начинается обычно после обильного приёма жирной или жареной пищи. Появлению её могут также способствовать различные физические нагрузки, например, работа на дачном участке, поднятие тяжестей, стирка. Согласно статистике, женщины чаще, чем мужчины, страдают заболеваниями желчного пузыря, в частности желчнокаменной болезнью, поэтому и риск возникновения у них колики выше.

Словом, колика – это сигнал SOS от желчного пузыря. Она проявляется сильной болью в правом подреберье и эпигастрии (области живота, ограниченной сверху диафрагмой), которая может также отдавать в правую руку и под правую лопатку. Развиваясь по нарастающей, колика часто сопровождается тошнотой и даже рвотой, не приносящей облегчения.

В чём заключается первая помощь? Больному необходимо расстегнуть тесную одежду, лечь на правый бок и постараться расслабиться. Иногда помогает тёплая ванна с последующим местным применением холода (пузырь со льдом). Класть на живот горячую грелку нельзя, это может обострить ситуацию. Бывает, что желчная колика быстро проходит. Если боль не отступила, надо вызвать «скорую помощь».

Врач, осмотрев больного, снимет приступ внутримышечной или внутривенной инъекцией спазмолитического и обезболивающего препаратов. В тяжелых случаях больной нуждается в госпитализации в хирургическое отделение. Впрочем, даже если колика прошла без последствий, нельзя исключить повторные приступы. Поэтому в любом случае надо обследоваться, чтобы установить её причину.

С этой целью больного направят на ультразвуковое и рентгенологическое исследования, а также на дуоденальное зондирование. Полученные результаты помогут врачу поставить точный диагноз и назначить лечение основного недуга. При дискинезии желчевыводящих путей главное лекарство – диета. В меню больного не должно быть жареной, жирной и острой пищи. Предпочтение отдаётся различным кашам, отварной рыбе, паровым мясным котлетам, варёным овощам.

Лечение желчнокаменной болезни в основном хирургическое. Впрочем, в начальной стадии (при наличии песка) оно может быть и консервативным, основой которого является диета. Больному полезны, в частности, овощные супы, вегетарианский борщ, отварные мясо, курица, нежирные сорта рыбы, варёные овощи сладкие фрукты и ягоды. А вот острой и жирной пищи следует избегать. Есть надо небольшими порциями 4–5 раз в день. Кроме того, рекомендуется принимать отвар травы расторопши пятнистой (одну столовую ложку заливают 500 мл воды, кипятят в течение 10 минут, охлаждают и пьют по 1/2 стакана в течение дня).