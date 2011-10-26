Простые тайны большого секса,

Давно подмечено, что любители острых сексуальных ощущений с наступлением зимы укорачивают свою пылкую прыть. Своих многочисленных пассий они обычно сменяют на одну единственную, спокойную и не очень требовательную даму. Да и её, эти, ещё недавно неукротимые мачо, посещают не с прежней напористостью, а по-семейному размеренно, коротая с ней долгие зимние вечера.

Почему же происходят столь странные метаморфозы? Причины называют самые разные. Большая часть мужчин ссылается на то, что, дескать, зимой приходится больше работать, а значит, и больше бывает нервотрёпки. Другие во всём винят холода, из-за которых женщины, укутаны в массу одёжек и уже не столь как прежде возбуждают. Третьи просто констатируют, что зимой романтика сама куда-то улетучивается. И только медики с циничной прямотой во главе всех этих «смахивающих» на лёгкую импотенцию проблем ставят банальную физиологию. И, знаете, они, скорее всего, правы.

Проверено на… английских баранах

В чём же причины так огорчающих мужчин сезонных физиологических изменений? Секрет тут связан с нехваткой в организме особого вещества, без которого у человека угасает половое влечение, – тестостерона. Это гормон, регулирующий сексуальность в организме мужчин. Его недаром называют королём гормонов и гормоном королей. Ведь именно он отвечает за приведение «в действие» главного мужского органа. Это, образно говоря, горючее, которое разжигает огонь любви в период полового созревания и поддерживает его в течение всей жизни. До тех пор пока не наступает старость!

Отсюда вывод: если уровень тестостерона в крови вдруг снижается, у мужчины неизбежно должны возникнуть проблемы с сексом. Так вот, зима – как раз сезон такого снижения. Причём не только у людей, но и у животных. Это подтвердили сотрудники Отделения репродуктивных систем человека при Совете медицинских исследований Британии.

Всё стало очевидным, когда в центре внимания английских учёных оказались… бараны. В ходе исследований было выяснено, что летом уровень тестостерона у животных в крови поднимается, и это подстёгивает их к спариванию. Зимой, напротив, мужского гормона в организме мало, и бараны не только утрачивают половое влечение, но и становятся нервными и замкнутыми.

Этому синдрому в той же мере подвержены и мужчины, – посчитали английские учёные. Однако людям приходится труднее. Они страдают ещё и от круглогодичного – постоянного (!) – дефицита тестостерона, вызванного нашим нездоровым образом жизни. Причём речь идёт не о стариках. Из-за нервных стрессов, хронического переутомления, скверной экологии медики фиксируют сейчас явно преждевременный дефицит этого гормона у трети мужчин в самом расцвете сил!

Эти мужчины оказываются не только за бортом большого секса, но и серьёзно недомогают, испытывают приступы подавленности и раздражительности, теряют уверенность в себе. И вскоре неизбежно начинают сворачивать свою деловую карьеру. Ресурсы организма уже не те!

Секрет мужской страсти

Для многих неожиданно оказавшихся за бортом жизни подобная ситуация оборачивается катастрофой. Но медики никогда не считали её фатальной и всеми силами старались помочь попавшим в беду мужчинам. Хотя сегодня без дрожи трудно даже читать о методах, к которым прибегали врачи. Например, чтобы устранить дефицит тестостерона, они пересаживали пациентам половые железы, взятые у молодых людей, погибших от несчастных случаев. Потом предпочтение стали отдавать обезьянам, считая, что их органы более жизнестойки и не обременены дурной наследственностью.

Отчаявшиеся пациенты вставали в длинные очереди на такие операции и платили огромные деньги, не видя иного выхода. Это ведь уже много позже вместо яичек обезьян в ход пошли синтетические гормональные препараты, которые тоже вовсе не подарок для здоровья.

Но сейчас учёные, к счастью, нашли другую возможность восполнять нехватку мужского гормона. Ведь чтобы исправить положение, оказывается, достаточно лишь немного помочь организму, и он сам начнёт производить дополнительный тестостерон. Надо только дать ему побольше исходного «строительного материала». Такого, скажем, как фитостерон. Это тоже гормон, но совсем иного – растительного – происхождения.

Фитостерон имеется в грецких орехах и шоколаде. Однако его там недостаточно, чтобы уберечь мужчину, пусть даже от временной, сезонной «импотенции». Зато достаточное количество ключевого с точки зрения мужской потенции растительного фитостерона содержится в новом отечественном препарате «­Виардо‑Форте», созданном российскими учёными после тщательных экспериментов и испытаний.

Секрет эффективности биологически активной добавки «Виардо-Форте» в том, что её природные компоненты решают мужские проблемы естественным образом. Дело тут вот в чём. Используя растительный гормон в качестве исходного материала, а попросту говоря, «сырья», организм сам повышает выработку тестостерона. И как бы добавляет его к тому, что хоть и в недостатке, но уже имеется у мужчины в крови.

На практике это очень хорошо срабатывает. Ведь кроме растительного гормона в «Виардо-Форте» содержатся витамины Е, А, Д, а также ненасыщенные жирные кислоты. В огромных количествах есть в препарате и очень важные для потенции минеральные вещества – цинк и селен. За счёт столь уникальной композиции «Виардо-Форте» способно действовать направленно и эффективно.

Кому идти за «Виардо-Форте»?

Не удивительно, что этот натуральный препарат пользуется сейчас большим спросом. Во-первых, потому что мужчин, нуждающихся в нём, достаточно много. Во-вторых, люди очень ценят шанс без вреда для здоровья осуществить свою заветную мечту – вернуться в мир большого секса.

А это действительно так. При регулярном приёме капсул «Виардо-Форте» появляется реальная возможность без всякой химии, естественным путём наладить в организме достойную выработку тестостерона. И следовательно, повысить свою сексуальную потенцию. «Виардо-Форте» как бы открывает мужчине второе дыхание, прибавляет ему активности, а половое бессилие и немощная старость скрываются за далёким горизонтом.

Важно и то, что одновременно новый препарат обладает хорошим антистрессовым воздействием, улучшает психическое и физическое состояния мужчины. В итоге у человека нормализуется работа сердца и сосудов, укрепляется защитная система организма.

А теперь вопрос: кому, на ваш взгляд, в первую очередь надо идти в аптеку за «Виардо-Форте»?

– О, таких мужчин хватает! – наверняка с ехидцей заметят женщины. – Им давно пора уже бежать за «­Виардо­Форте»!

В чём-то, видимо, дамы правы. Но, если серьёзно задуматься, напрашивается дельный совет. Милые женщины, не упускайте своих мужей. Как можно быстрее сами отправляйтесь в аптеку и вооружитесь этим простым средством. Ведь когда у мужчины дома с сексом всё в порядке, он вряд ли начнёт обманывать семью и искать приключения на стороне.

Кстати, препарат «Виардо-Форте» небезынтересен и для самих женщин. Поразительно, но и у них (пусть в меньшей степени, чем у мужчин) в организме тоже синтезируется тестостерон. И благодаря этому представительницы слабого пола испытывают половое влечение. Западные исследователи провели недавно эксперимент. Женщинам с пониженным сексуальным влечением стали давать искусственный тестостерон, и через 24 недели дамы просто переменились. У них резко (на 56%!) повысилось половое желание. Улучшилось и качество секса: оргазм стал ярче, чаще наступало возбуждение.

В общем, представительницам прекрасного пола тут тоже есть над чем задуматься.