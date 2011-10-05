Почему скрипят зубы
№ 39(280) от 06.10.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Во сне я стала скрежетать зубами. Хотя раньше такого не было. Не могла ли я как-то заразиться этим от мужа? Он довольно часто скрипит зубами.
Валентина, Саратов
Отвечает врач Наталья МАРАДУДИНА:
- Скрипение зубами называется бруксизмом. Заразиться вы никак не могли. Нередко это связано с повышенным нервным напряжением. Вспомните – не возникали ли в последнее время ситуации, которые заставляли вас излишне переживать по тому или иному поводу.
Что касается самого скрипения, то есть довольно несложный способ от него избавиться – в большинстве случаев это помогает. В его основе – техника так называемой отрицательной обратной связи. В течение двух-трёх недель перед сном крепко, до боли, сжимайте на пять секунд зубы. Каждый вечер проделывайте это упражнение пять раз. В результате мозг запомнит боль от сдавливания. И будет вспоминать о ней постоянно – как только во сне вы попытаетесь рефлекторно стиснуть зубы.
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