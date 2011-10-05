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Съел кизил - набрался сил!

№ 39(280) от 06.10.2011 [«Аргументы Недели », Татьяна РЫБАК, врач ]

Съел кизил - набрался сил!

Существует легенда, очень похожая на правду. Согласно ей, древние лекари старались не задерживаться в тех местах, где рос… кизил. Считали это лишней тратой своего драгоценного времени. Ибо кизил столь богат полезными веществами, что с его помощью можно лечить едва ли не все болезни. О кизиле и не только о нём мы расскажем в сегодняшнем выпуске «Арументов неделi».

Кизил

Это одна из самых поздних культур. В кизиле содержится очень много витамина С. Ягоды замечательно поддерживают организм в тонусе и хорошо укрепляют иммунную систему (это особенно полезно сейчас, когда подступают холода и начинается сезон простуд). Кизил может использоваться как бактерицидное и противовоспалительное средство, снижать жар. И даже уменьшать количество сахара в крови – потому и рекомендуется людям, страдающим диабетом. В частности, для них весьма полезен кизиловый сок. Лучше всего его готовить из свежих ягод. Пить следует перед едой, примерно за полчаса. Что касается количества, то всё зависит от индивидуальной переносимости организма: от 50 г до стакана.

Если у вас ангина или грипп и нет свежих ягод – можно использовать сушёные. Полезно и варенье из кизила. Например, при простуде.

Ягоды способны нормализовать артериальное давление, облегчать состояние при воспалениях ЖКТ (желудочно-кишечного тракта), расстройстве желудка. Кроме того, они улучшают аппетит. Известно ещё много других их свойств. Например – излечивать геморрой буквально за неделю. Для этого надо каждый день съедать примерно по 15 ягод вместе с косточками.

Кизил полезен при малокровии, подагре, рахите; нормализует ферментацию поджелудочной железы. В нём присутствуют также провитамин А, витамин Р, магний, кальций, железо, сера; янтарная, яблочная и лимонная кислоты, дубильные вещества, фитонциды. А в его листьях – витамин Е, способный положительно влиять на нормализацию выработки женских половых гормонов и обмен веществ.

Помимо прочего ягоды используются как желчегонное и мочегонное средство – хорошо очищают организм от вредных веществ.

Кизил не рекомендуется при запорах и повышенной кислотности желудочного сока. Его также нежелательно употреблять на ночь людям с легковозбудимой нервной системой: проблематично будет заснуть.

Жимолость

Если кизил – одна из наиболее поздних ягод, то жимолость, напротив, едва ли не сама ранняя. Но ее можно надолго сохранить – в сушёном виде: практически все полезные свойства останутся. Например, витамина С в ней не меньше, чем в лимоне. А ещё есть витамины А, В1, В2, Р.

Отваром ягод можно промывать глаза и полоскать при воспалении рот, а отвар из коры веток улучшает аппетит. Жимолость лечит расстройства ЖКТ, уменьшает риск развития цинги, онкозаболеваний и старения клеток организма. Используется при малокровии и гипертонии.

Вот чем ещё полезно растение и чем оно богато.

Йод. Необходим для профилактики заболеваний щитовидной железы.

Цинк. Оздоравливает кожу, улучшает пищеварение, заживляет раны.

Калий. Нормализует кровяное давление, полезен сосудам и сердцу.

Магний. Защищает от стрессов.

В жимолости есть также алюминий, марганец, фосфор, барий, стронций, железо, кремний, медь и кальций. Она способна улучшать память, уменьшать кровоточивость, понижать жар, снимать воспаления, укреплять стенки кровеносных сосудов и иммунитет. Полезна при атеросклерозе, колитах (как болеутоляющее) и гастритах. Кроме того, выводит соли тяжёлых металлов. Если на протяжении двух недель смазывать кожу, поражённую экземой или трофической язвой, соком жимолости, то можно будет добиться ощутимого эффекта.

Есть и другие способы использования. При заболеваниях почек и желудка, а также гипертонии пьют ягодный настой. Надо залить стаканом кипятка столовую ложку ягод (годятся и сухие) и настоять 5 часов в термосе. Пить трижды в день по 2 ст. л.

От отёков другой рецепт. Стаканом холодной воды заливают 1 ст. л. измельчённой коры. Прокипятив четверть часа на медленном огне, процедите. За 30 мин. перед едой трижды в день пейте по 1 ст. л.

Промывать глаза и полоскать горло можно также отваром коры. Её (в измельчённом виде) понадобится 2 ст. л. на стакан холодной воды. После того как прокипятите на медленном огне 15 минут и процедите, отвар готов к использованию. Полоскать горло можно и настоем из листьев. Правда, есть нюанс: листья заготавливают в период цветения. Рецепт следующий. Залить стаканом кипятка чайную ложку высушенных измельчённых листьев. Процедите – но перед этим надо полчаса настоять. Этим настоем можно не только полоскать горло, но и промывать им раны.

Ирга

Возможно, ягоды круглолистной ирги и не самые вкусные. Не всем по нраву их терпкость. Но эти «издержки» вполне можно простить – если учесть безусловную ценность ирги для нашего организма. Особенно полезна она пожилым людям. Например, благодаря ей можно уменьшить риск развития инсульта и инфаркта – достаточно перед завтраком, обедом и ужином съедать ежедневно по две столовые ложки свежих плодов. А если принимать специальный настой, то он поможет при варикозе, ослаблении зрения, катаракте. Чтобы его приготовить, надо взять свежие ягоды и залить половиной литра кипятка. Дав настояться в течение часа, отжать через марлю. Такой настой полезно пить за полчаса до еды по 0,5 ст. л.

Сок ирги эффективен при расстройстве кишечника, сырые ягоды помогают избавиться от бессонницы, успокаивают нервную систему (их надо съесть по стакану – через час после ужина, но не позже чем за час до сна). В растении содержатся витамины С и группы В, Р; микроэлементы медь, кобальт и свинец, органические кислоты, дубильные вещества. Наличие каротина (сильного антиоксиданта) хорошо «отлаживает» организм в целом: он легче адаптируется к проблемной экологии (в частности, уменьшает воздействие электромагнитного излучения); повышаются иммунитет и сопротивляемость инфекциям. А благодаря пектинам выводятся токсические вещества, плохой холестерин, соли тяжёлых металлов; улучшается работа сердца и эластичность сосудов. Ирга спасает от авитаминоза, снижает давление. С её помощью можно лечить гнойную ангину, пародонтит и стоматит – полоща рот соком, смешанным в равном количестве с водой.

От одного до двух стаканов ягод желательно съедать ежедневно людям, страдающим атеросклерозом, тромбофлебитом, гипертонией или склонным к тромбозам.

Соком ирги можно смачивать марлю и накладывать её на гнойные раны – он действует заживляющее. А при гастрите поможет настой из сухих ягод: литром кипятка заливают в термосе стакан ирги и, настояв 6 часов, пьют четырежды в день по половине стакана.

Народный рецепт

Авитаминоз. Залейте двумя стаканами горячей воды чайную ложку ягод кизила. В течение получаса прокипятите и сразу процедите. Кипячёной водой залейте полученный отвар – чтобы довести до первоначального объёма. Пейте перед едой трижды в день – по трети стакана.

Ревматизм. Залейте двумя стаканами воды чайную ложку корней кизила. Поварите четверть часа. Укутав, дайте настояться два часа. Затем надо процедить. Трижды в день перед едой пейте по 2 ст. ложки.

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