Удар… Еще удар?!

Кого любит болезнь

Посмотрите на себя внимательно в зеркало. Начните с телосложения. Инсульт любит коренастых или людей плотного телосложения, с короткой шеей, широкой грудной клеткой. Инсульт любит полных, курящих, предпочитает мужчин. Кроме того, он любит диабет. Злоупотребление алкоголем также увеличивает риск кровоизлияния в мозг.

Любимый «объект» болезни - люди после 55 лет (но сейчас нередки удары по 30-летним). Причем инсульт можно унаследовать.

А теперь оторвитесь от зеркала и вспомните, есть ли у вас другие факторы риска, которые могут привести к инсульту? К наиболее опасным относятся:

- заболевания сердца (особенно мерцательная аритмия, когда кажется, что сердце выскакивает из груди);

- повышенное артериальное давление;

- головная боль, головокружение, шум в голове, снижение памяти, снижение работоспособности;

- временные нарушения чувствительности, онемение в руке, ноге, лице, затрудненность речи, неуверенность походки - в зависимости от области поражения мозга. Это транзисторные ишемические атаки, когда болезнь только прицеливается. Они могут быть кратковременными, даже мимолетными (несколько секунд);

- психоэмоциональное напряжение, стрессы.

Как предупредить инсульт

Конечно, подстелить соломку везде и всюду невозможно. Мы не в силах изменить свой возраст, наследственность и телосложение, но следить за давлением, не есть жирного, снизить потребление поваренной соли, бросить курить и неумеренно злоупотреблять алкоголем - вполне в наших силах. Если вы претендуете на звание человека, а не овоща. И если у вас есть настораживающие признаки неблагополучия, пора обратиться к врачу.

Затем внимательно присмотритесь к своим близким. Комплексная терапия по предупреждению инсульта заключается в индивидуальном подборе медикаментов, диеты, физической нагрузки, физиотерапии, рефлексотерапии. А также включает лечение сопутствующих заболеваний: давления, снижение веса и т.д.

Как исключить риск повторного инсульта?

К сожалению, инсульт редко приходит один. Как правило, за ударом следует очередной удар.

Инсульт давным-давно описан и в художественной литературе, в основном как болезнь стариков. Тогда его называли ударом, или апоплексическим ударом. Россия стойко держит первое место по количеству больных среди развитых стран (более 500 тысяч в год). Причем инсульт еще и помолодел. Теперь инсульты у 30-летних цветущих людей - совсем не редкость.

Чтобы этого не произошло, важно бросить курить или хотя бы существенно уменьшить количество выкуриваемых сигарет. Пить таблетки нужно постоянно и под наблюдением врача. Если больной пьет таблетки, только когда чувствует себя плохо, толку будет мало. А бесконтрольный прием лекарств приводит к тому, что давление сильно падает, что уменьшает кровоснабжение головного мозга.

Если после инсульта остались нарушения речи, памяти, концентрации внимания, врачи обычно выписывают специальные препараты, которые в той или иной степени снимают эти проб­лемы. И заодно предлагают вести активный образ жизни, по возможности не отказываться от профессиональной деятельности, тренировать мозг (решать кроссворды, читать книги и т.д.).

Наша справка

Инсульт в переводе с латинского означает приступ, или, как его называли раньше, апоплексия, мозговой удар. Это острое нарушение мозгового кровообращения с повреждением ткани мозга и расстройством его функций. Различаются два вида заболевания: геморрагический инсульт, при котором происходит кровоизлияние. И ишемический инсульт, приводящий к размягчению мозговой ткани (инфаркт мозга).