Долго жить – с сосудами дружить

Большая часть возрастных болезней связана с постепенным «выходом из строя» сосудистого русла, по которому кровь доставляет в клетки питательные вещества и кислород и забирает токсичные «отходы производства». Мозг и сердце страдают от этого в первую очередь: непрерывный обмен веществ в этих активно работающих органах - залог самой жизни человека. Поэтому до преклонных лет молод тот, у кого сосуды не забиты атеросклеротическими бляшками и не сужены от постоянного стресса, а клетки не задыхаются от дефицита кислорода и не гибнут от недостатка питательных веществ.

Воспринимая постепенное нарастание сердечно-сосудистых проблем как неизбежную дань возрасту, мало кто всерьез относится к рекомендациям врачей заменить привычные, но вредные для сосудов пристрастия к соли, жирной и жареной пище, алкоголю, курению и телевизору на занятия физкультурой, прогулки на воздухе и здоровую диету. И уж совсем немногие целенаправленно принимают лекарст­венные средства, способствующие реставрации сосудов. Увы, подобная беспечность слишком часто обходится по непомерно высокой цене.

Количество «громких» инсультов и инфарктов, случившихся в последние годы у людей знаменитых и не бедствующих и завершившихся либо смертью, либо инвалидностью, прямо свидетельствует о пробелах в области профилактики, лечения и устранения последствий сердечно-сосудистых заболеваний. Одними взываниями к соблюдению здорового образа жизни тут не обойтись: необходимы экстренные меры, способные приостановить вал сосудистых катастроф. Важно использовать любой имеющийся положительный опыт, дающий надежду миллионам людей выбраться из-под нависающей угрозы.