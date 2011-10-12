Осенняя пора: оставим простуду с носом

С наступлением осени нашими главными врагами становятся коварные сквозняки и сырая погода. Это из-за них мы страдаем различными простудными, респираторными недугами. Доказано, что в осеннем дожде и первом влажном снеге большая концентрация вредных микробов и бактерий – разносчиков ОРВИ, ОРЗ и других инфекций. А прохладный ветерок – причина переохлаждений организма и, как следствие, ослабленного иммунитета. Отчего у нас обостряются хронические заболевания бронхов, тонзиллиты, ангины, синуситы, гаймориты и пр.? Как защититься и отразить вирусные атаки?

Берегите ноги!

Чтобы не подхватить вирус и не подорвать иммунитет, остерегайтесь переохлаждений! В первую очередь, как это ни банально, – держите ноги в тепле. Если обувь промокла, переобуйтесь как можно быстрее. Сырые, озябшие ноги – верный способ подхватить простуду. Дома не ходите босиком – только в теплых носках или тапочках, особенно если в квартире «тянет» по полу. Кстати, чтобы стопы не потели, в холода лучше не носить капроновые и синтетические чулки и носки. По этой же причине не стоит долго находиться в помещении в теплой обуви, иначе ноги будут потеть, перегреваться, а на улице – быстрее охлаждаться. Для «холодоустойчивости» не повредит в это время года закаливание ног. Самый эффективный способ – ежедневные прохладные обмывания стоп (не дольше 3 мин.) в течение месяца, с постепенным понижением температуры.

Народный рецепт

Верный способ прогнать из дома вирусы: в эмалированную кастрюльку с кипятком налейте 3–4 ст. л. настойки эвкалипта и 1 ст. л. масла чайного дерева (в аптеке от 30 руб.) и поставьте на медленный огонь. Пары настойки убьют микробы и сделают воздух в помещении целебным. Чтобы усилить эффект, перед процедурой проветрите помещение.

Всё зло от кондиционера

Избегайте сквозняков! Не стойте у открытых окон, но при этом не забывайте регулярно проветривать помещение и больше гулять – свежий воздух убивает вирусы. На улице берегите уши и шею – не выходите в ветреную погоду без головного убора и шарфа. Находясь дома или в офисе, даже если вы изнываете от духоты, не сидите под кондиционером и рядом с вентилятором. Кроме того, кондиционеры иссушают воздух в помещении, а сухой воздух – еще один друг бактерий и вирусов! В таком «климате» слизистая оболочка носоглотки становится особенно чувствительной, и инфекции без особого труда проникают в организм. Поэтому в сезон простуд чаще делайте дома влажную уборку, а лучше всего – приобретите в магазине увлажнитель воздуха.

«Профилактика дождя»

Во время влажной сырой погоды, приходя с улицы, обязательно тщательно мойте руки с мылом, а носовые ходы промывайте с помощью шприца или спринцовки теплой кипяченой водой и слабым раствором морской соли и йода (щепотка соли и 5–6 капель йода на стакан теплой воды). Не забывайте и про такое проверенное средство, как оксолиновая мазь, – смазывайте ею нос перед выходом из дома.

Укрепляйте иммунную систему, ведь, согласно годичным биоритмам, в межсезонье иммунная защита организма особенно слабеет. Для этого раз в полгода принимайте комплекс витаминов, ешьте больше сезонных фруктов и овощей. Отличными иммунностимуляторами являются витаминные напитки: чай с медом и лимоном, отвар шиповника и смородинового листа, клюквенные и брусничные морсы. Также включите в свой ежедневный рацион салат из свежей молодой свеклы, белокочанной капусты и яблок с заправкой из оливкового масла и сока лимона. Это блюдо – кладезь витаминов и микроэлементов, необходимых для хорошей работы «иммунки».

Полезно знать

Одна из причин ОРВИ… бытовая химия! Она способна убить хорошие бактерии в помещении, защищающие организм от недугов. В результате наш иммунитет слабеет, и мы становимся уязвимы для инфекций. Поэтому в сезон простуд не увлекайтесь уборкой с чистящими средствами!

Группа метеориска

Еще одна напасть межсезонья – магнитные бури и температурные перепады, которые нередко являются причиной различных недомоганий и общей слабости. В такие дни, как правило, особенно уязвимы сердце и сосуды, к тому же перепады давления обостряют многие заболевания пищеварительной и дыхательной систем (гастриты, язва, бронхиальная астма, хронический бронхит, плеврит) и не лучшим образом влияют на иммунитет. Чтобы избежать пагубных последствий метеодней, готовьтесь к ним заранее: если вы в группе метеориска, а синоптики обещают резкую перемену погоды, накануне примите какое-либо сосудорасширяющее средство (но перед употреблением не забудьте проконсультироваться с врачом). Избегайте жирной и солёной пищи. Для улучшения кровообращения больше ешьте красной рыбы – отварной или приготовленной на пару; также орехов, сухофруктов, нежирного творога, фруктов и овощей. В них много кальция, калия, магния и жирных кислот, которые нормализуют давление, снимают головную боль и улучшают эластичность сосудов. А овощи и фрукты содержат клетчатку и природные салицилаты, которые, подобно аспирину, снижают риск инфаркта! Кстати, огромное количество магния содержится в какао, поэтому в дни магнитных бурь замените этим напитком кофе. А также откажитесь от излишней физической нагрузки, курения и крепкого алкоголя. И не забывайте про «кислородный допинг» и хотя бы час в день гуляйте на свежем воздухе! Кислород помогает работе сердца, мозга и сосудов.