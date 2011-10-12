Если у больного фарингит

Есть недуги, распространённость которых в холодное время года, как правило, резко увеличивается. К ним, в частности, относится фарингит – воспаление слизистой оболочки глотки. Причиной его возникновения зачастую являются острая респираторная вирусная инфекция или грипп, но иногда этот недуг развивается как самостоятельное заболевание. Среди факторов, способствующих появлению фарингита: вдыхание через рот холодного воздуха, приём очень горячей или холодной пищи, курение, злоупотребление алкоголем.

Различают острый и хронический фарингит. Первый обычно сочетается с заболеваниями верхних дыхательных путей и протекает в катаральной или гнойной формах. Катаральная форма острого воспалительного процесса характеризуется отёком и покраснением слизистой оболочки. При этом на задней стенке глотки появляются слизь, а также отдельные фолликулы (узелки из лимфоидной ткани) в виде красных зёрен. Примерно такая же картина наблюдается и при гнойной форме острого фарингита, только её дополняют наличие на задней стенке глотки гноя и язвочек.

Как проявляется недуг? Сначала больной ощущает сухость и першение в горле, а через некоторое время к этим симптомам присоединяется боль при глотании. Ещё один признак острого фарингита – сухой кашель, который может приобретать мучительный характер. Кроме того, больной чувствует общее недомогание, и у него незначительно повышается температура. В запущенных случаях острый воспалительный процесс может перейти в хронический. Кстати, хронический фарингит порой не связан с простудой, а является одним из проявлений желудочно-кишечного заболевания, например гастрита. Клиническая картина хронического фарингита зависит от формы недуга. Например, при катаральной форме повышения температуры и ухудшения общего состояния не наблюдается. Как и при остром воспалительном процессе, больной жалуется на першение, сухость в горле, небольшую боль при глотании и кашель. Гипертрофическая форма хронического фарингита характеризуется скоплением в глотке вязкой слизи и появлением на задней стенке разрастаний лимфоидной ткани, которые отекают и краснеют в случае обострения болезни. При этом больного беспокоит необходимость постоянно откашливаться и отхаркиваться.

В чём заключается лечение? Если у больного острый фарингит или обострение хронического процесса, ему необходимо соблюдать назначенные врачом постельный режим и щадящую диету, исключающую острую, горячую и холодную пищу. Важно также воздерживаться от курения и употребления алкоголя. Лечение включает в себя обильное теплое питьё, полоскание горла растворами антисептиков, настоями и отварами трав, ингаляции, регулярные смазывания слизистой глотки рекомендованным врачом растительным маслом. При необходимости назначаются антимикробные препараты.

Для профилактики фарингита очень важно провести санацию полости рта и восстановить нормальное носовое дыхание (например, при заболеваниях придаточных пазух), а также регулярно закаливать организм.