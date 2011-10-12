Если у больного фарингит
№ 40(281) от 13.10.2011 [«Аргументы Недели », Владимир ЯШИН, врач ]
Есть недуги, распространённость которых в холодное время года, как правило, резко увеличивается. К ним, в частности, относится фарингит – воспаление слизистой оболочки глотки. Причиной его возникновения зачастую являются острая респираторная вирусная инфекция или грипп, но иногда этот недуг развивается как самостоятельное заболевание. Среди факторов, способствующих появлению фарингита: вдыхание через рот холодного воздуха, приём очень горячей или холодной пищи, курение, злоупотребление алкоголем.
Различают острый и хронический фарингит. Первый обычно сочетается с заболеваниями верхних дыхательных путей и протекает в катаральной или гнойной формах. Катаральная форма острого воспалительного процесса характеризуется отёком и покраснением слизистой оболочки. При этом на задней стенке глотки появляются слизь, а также отдельные фолликулы (узелки из лимфоидной ткани) в виде красных зёрен. Примерно такая же картина наблюдается и при гнойной форме острого фарингита, только её дополняют наличие на задней стенке глотки гноя и язвочек.
Как проявляется недуг? Сначала больной ощущает сухость и першение в горле, а через некоторое время к этим симптомам присоединяется боль при глотании. Ещё один признак острого фарингита – сухой кашель, который может приобретать мучительный характер. Кроме того, больной чувствует общее недомогание, и у него незначительно повышается температура. В запущенных случаях острый воспалительный процесс может перейти в хронический. Кстати, хронический фарингит порой не связан с простудой, а является одним из проявлений желудочно-кишечного заболевания, например гастрита. Клиническая картина хронического фарингита зависит от формы недуга. Например, при катаральной форме повышения температуры и ухудшения общего состояния не наблюдается. Как и при остром воспалительном процессе, больной жалуется на першение, сухость в горле, небольшую боль при глотании и кашель. Гипертрофическая форма хронического фарингита характеризуется скоплением в глотке вязкой слизи и появлением на задней стенке разрастаний лимфоидной ткани, которые отекают и краснеют в случае обострения болезни. При этом больного беспокоит необходимость постоянно откашливаться и отхаркиваться.
В чём заключается лечение? Если у больного острый фарингит или обострение хронического процесса, ему необходимо соблюдать назначенные врачом постельный режим и щадящую диету, исключающую острую, горячую и холодную пищу. Важно также воздерживаться от курения и употребления алкоголя. Лечение включает в себя обильное теплое питьё, полоскание горла растворами антисептиков, настоями и отварами трав, ингаляции, регулярные смазывания слизистой глотки рекомендованным врачом растительным маслом. При необходимости назначаются антимикробные препараты.
Для профилактики фарингита очень важно провести санацию полости рта и восстановить нормальное носовое дыхание (например, при заболеваниях придаточных пазух), а также регулярно закаливать организм.
Народный рецепт
Для лечения фарингита широко применяются фитотерапевтические рекомендации. Например, следующие:
листьев эвкалипта прутьевидного – 1 часть;
плодов шиповника коричного – 1 часть;
цветков ромашки аптечной – 1 часть;
цветков календулы лекарственной – 1 часть;
травы полыни обыкновенной – 1 часть.
Две столовые ложки сухой смеси залить двумя стаканами крутого кипятка и настаивать в термосе два часа. Затем настой процедить и полоскать горло 4–5 раз в день до и после еды.
А вот рецепт отвара:
листьев шалфея лекарственного – 4 части;
корня девясила высокого – 4 части;
листьев эвкалипта прутьевидного – 3 части;
почек сосны обыкновенной – 3 части;
цветков ромашки аптечной – 2 части;
листьев мяты перечной – 2 части.
Одну столовую ложку сухой смеси залить стаканом воды, кипятить на слабом огне 5–10 минут, затем остудить и процедить. Использовать отвар для полоскания горла в тёплом виде несколько раз в день.
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