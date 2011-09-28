О чём говорит язык

Правда ли, что по налёту на языке можно определить состояние здоровья человека? О чём же говорит тот или иной налёт?

Кира, г. Астрахань

Отвечает врач-терапевт Ирина Семёнова:

- По налету на языке врач действительно может определить состояние больного. Так, к примеру, желтоватый оттенок языка говорит о переизбытке желчи в желчном пузыре, а также о нарушении работы печени. Бледный цвет указывает на признаки анемии или малокровия. Голубоватый налёт – ищите проблемы в работе сердца. Бесцветный сплошной налёт может говорить об астении, нарушении обменных процессов, а также о зашлакованности организма. Если язык увеличен в размерах, значит, в организме происходит воспалительный процесс.