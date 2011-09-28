О чём говорит язык
№ 38(279) от 29.09.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Правда ли, что по налёту на языке можно определить состояние здоровья человека? О чём же говорит тот или иной налёт?
Кира, г. Астрахань
Отвечает врач-терапевт Ирина Семёнова:
- По налету на языке врач действительно может определить состояние больного. Так, к примеру, желтоватый оттенок языка говорит о переизбытке желчи в желчном пузыре, а также о нарушении работы печени. Бледный цвет указывает на признаки анемии или малокровия. Голубоватый налёт – ищите проблемы в работе сердца. Бесцветный сплошной налёт может говорить об астении, нарушении обменных процессов, а также о зашлакованности организма. Если язык увеличен в размерах, значит, в организме происходит воспалительный процесс.
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