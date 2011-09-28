Молочные зубы нужно лечить

Нужно ли лечить молочные зубы и как часто в детском возрасте следует посещать стоматолога?

Татьяна, г. Киров

Отвечает врач-стоматолог Наталья Грачёва:

- Непременно! Очень часто кариес с нездоровых молочных зубок переходит на коренные! Также такие патологии молочных зубов, как раннее разрушение и выпадение, приводят к неправильному прикусу и запоздалому прорезыванию коренных зубов. Посещать стоматолога ребёнку нужно хотя бы один раз в полгода.