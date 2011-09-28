Молочные зубы нужно лечить
№ 38(279) от 29.09.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Нужно ли лечить молочные зубы и как часто в детском возрасте следует посещать стоматолога?
Татьяна, г. Киров
Отвечает врач-стоматолог Наталья Грачёва:
- Непременно! Очень часто кариес с нездоровых молочных зубок переходит на коренные! Также такие патологии молочных зубов, как раннее разрушение и выпадение, приводят к неправильному прикусу и запоздалому прорезыванию коренных зубов. Посещать стоматолога ребёнку нужно хотя бы один раз в полгода.
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