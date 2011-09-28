Чем полезен перец
№ 38(279) от 29.09.2011 [ «Аргументы Недели » ]
В моей семье любят сладкий стручковый перец. Мы регулярно употребляем его с другими овощами в виде салатов. Слышала, что он помогает укрепить иммунитет. Так ли это?
Любовь Ивановна, г. Орел
Отвечает врач Владимир Яшин:
- Сладкий стручковый перец – очень полезный овощ. В нём содержатся клетчатка, витамины С, РР, Е, каротин, фолиевая кислота, калий, магний, фосфор и ряд других веществ, благотворно влияющих на деятельность различных органов и систем. Так, например, употребление в пищу сладкого стручкового перца положительно сказывается на деятельности сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, он помогает улучшить аппетит, способствует укреплению иммунитета и, в частности, является хорошим профилактическим средством против простудных заболеваний. Словом, присутствие этого овоща в нашем рационе должно быть регулярным. Однако следует знать, что сладкий стручковый перец противопоказан тем, кто страдает гастритом с повышенной кислотностью желудочного сока, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, а также таким заболеванием почек, как пиелонефрит.
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