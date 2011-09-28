Народные средства против анемии
№ 38(279) от 29.09.2011 [ «Аргументы Недели » ]
У меня обнаружили железодефицитную анемию. Какие народные средства помогают при этой болезни? Валентина, г. Барнаул
Отвечает врач Владимир Яшин:
- Прежде всего следует принимать препараты, назначенные врачом. Кроме того, в вашем меню должны присутствовать продукты, содержащие железо (например, гречневая крупа, фасоль, яблоки) и витамин С (овощи и фрукты), который повышает процесс всасывания железа в организме. Что касается средств народной медицины, то при этом недуге весьма полезны плоды шиповника, ягоды чёрной и красной смородины, рябины обыкновенной, из которых готовятся целебные настои или витаминные чаи. Вот один из рецептов приготовления витаминного чая:
плодов рябины обыкновенной – 1 часть;
плодов шиповника коричного – 1 часть.
Две столовые ложки сухой измельчённой смеси заливают стаканом крутого кипятка, настаивают в течение часа, процеживают и принимают по стакану в день.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес