Народные средства против анемии

У меня обнаружили железодефицитную анемию. Какие народные средства помогают при этой болезни? Валентина, г. Барнаул

Отвечает врач Владимир Яшин:

- Прежде всего следует принимать препараты, назначенные врачом. Кроме того, в вашем меню должны присутствовать продукты, содержащие железо (например, гречневая крупа, фасоль, яблоки) и витамин С (овощи и фрукты), который повышает процесс всасывания железа в организме. Что касается средств народной медицины, то при этом недуге весьма полезны плоды шиповника, ягоды чёрной и красной смородины, рябины обыкновенной, из которых готовятся целебные настои или витаминные чаи. Вот один из рецептов приготовления витаминного чая:

плодов рябины обыкновенной – 1 часть;

плодов шиповника коричного – 1 часть.

Две столовые ложки сухой измельчённой смеси заливают стаканом крутого кипятка, настаивают в течение часа, процеживают и принимают по стакану в день.