Первая помощь при зубной боли

В сырую погоду часто испытываю ноющую зубную боль. Как ее унять?

Ольга Николаевна, Пенза

Отвечает врач-стоматолог Наталья Грачева:

- Первое время вам помогут следующие рецепты: 1 ч. л. пищевой соды растворите в стакане теплой воды. Полощите рот каждые 40–50 минут. Помимо соды хорошо снимает воспаление раствор с маслом чайного дерева: в 1 ст. л. молока растворите 3–4 капли масла чайного дерева, раствор разболтайте в стакане теплой воды. Полощите рот 2–3 раза в день. К ноющему зубу можно также приложить кусочек специи – гвоздики и подержать несколько минут. Но в любом случае – не откладывайте визит к стоматологу! Врач устранит причину возникновения боли и назначит правильное лечение. Если же запустить недуг, воспаление может привести к потере зуба или распространиться на соседние здоровые зубы.