Начинайте с овощей
№ 37(278) от 22.09.2011 [ «Аргументы Недели » ]
С какого блюда лучше начинать обед для лучшего пищеварения?
Эльвира, Казань
Отвечает диетолог Полина Янина:
- Любую трапезу лучше начинать с овощного блюда: салата, просто свежего овоща или овощного супа. Это запустит пищеварительные процессы правильно и вызовет активную выработку желудочного сока. В результате грубая пища будет гораздо лучше перевариваться. Также это снизит нагрузку на кишечник.
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