Начинайте с овощей

С какого блюда лучше начинать обед для лучшего пищеварения?

Эльвира, Казань

Отвечает диетолог Полина Янина:

- Любую трапезу лучше начинать с овощного блюда: салата, просто свежего овоща или овощного супа. Это запустит пищеварительные процессы правильно и вызовет активную выработку желудочного сока. В результате грубая пища будет гораздо лучше перевариваться. Также это снизит нагрузку на кишечник.