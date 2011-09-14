Не смотрите на мясо с жадностью…

Интересную закономерность выявили медицинские исследования, проведенные в Австралии. Оказывается, красное мясо вредно влияет на… зрение!

Причем женщин это касается в меньшей степени. А вот мужчины с избыточным весом – первые в зоне довольно существенного риска.

Ученые объясняют ситуацию следующим образом. Красное мясо (в отличие от куриного) способствует накапливанию жира на талии. В результате высвобождается особый гормон под названием эстроген. А он способен вызывать воспаление глазных кровеносных сосудов, что в итоге отрицательно сказывается на зрении.

Обследовано было в общей сложности свыше двадцати тысяч человек. Меньшая подверженность риску женщин связана с особенностью их организма. Эстрогена в нем больше, нежели в мужском, и он, таким образом, прошел в процессе эволюции своего рода адаптацию. Так что некоторые колебания его количества в ту или иную сторону особого значения уже не имеют.