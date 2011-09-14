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В огороде бузина? Сможет вылечить она

№ 36(277) от 15.09.2011 [«Аргументы Недели », Татьяна РЫБАК, врач ]

В огороде бузина? Сможет вылечить она

Уже начало осени, но витаминная пора продолжается. На нашем столе все еще достаточно полезнейших ягод и фруктов. Так не будем терять время и подкрепим организм полезными веществами! А заодно и полакомимся.

Бузина черная

Растение умеет очень хорошо очищать организм. Его уникальность в том, что это практически безотходное «медицинское производство». Пользу здоровью человека приносят не только ягоды бузины, но и кора, цветки (при ожогах способны уменьшать боль и исцелять поврежденную кожу), листья, корни, зерна (обладают потогонным действием, приготовленное из них масло рекомендуется при подагре) и даже лубяной слой.

Кроме того, из цветков бузины черной можно приготовить полезный настой. Для этого стаканом кипятка следует залить столовую ложку цветков – свежих либо сухих. После того, как в течение двадцати минут настоится, процедите. Потом добавьте кипяченую воду – чтобы довести объем до 200 мл. Такой настой помогает при бронхите и трахеите, хронических заболеваниях верхних дыхательных путей, а также ангине и гриппе. Принимать его надо несколько раз в день, теплым, за 20 минут до еды.

Кора бузины употребляется при водянке, ее отвар – хорошее мочегонное и желчегонное средство. Она также полезна людям, страдающим геморроем, ожирением, подагрой, анемией, артритом, пневмонией и бронхитами, головной и зубной болью (полость рта полощут настоем коры).

Но следует запомнить: препараты из бузины противопоказаны беременным и тем, у кого имеются хронические заболевания желудочно-кишечного тракта.

Отвар корней бузины поможет диабетикам, снимает отеки стоп и кистей. Порошок из растертых и смешанных корней и коры очень хорошо заживляет раны, ожоги, мокнущие язвы.

Как раз в конце сентября рекомендуется собирать ягоды бузины – если вы намерены использовать их для лечения. Именно в это время они набирают наибольшее количество полезных веществ. Ягоды могут применяться как слабительное, полезны при ревматизме, диабете, гепатите, язве желудка. В сушеном виде способны улучшать пищеварение.

В них присутствуют каротин, витамин С, дубильные вещества, эфирное масло, органические кислоты, фруктоза и глюкоза. А в цветках бузины – антоцианы, марганец, железо, кальций, калий, флавоноиды, кобальт, цинк, медь, алюминий.

Шиповник

Обладает массой полезных для человека свойств, укрепляет организм. Еще нашим предкам была отлично известна его способность улучшать обмен веществ, а также заживляющее, пото-, желче- и мочегонное, противовоспалительное действие. Шиповник улучшает мозговое кровообращение, хорошо подпитывает витаминами истощенный различными болезнями организм и к тому же делает его менее восприимчивым к всевозможным инфекциям, способствует профилактике острых респираторных заболеваний. Хорошо повышает сопротивляемость детского организма. С этой целью готовится несложный витаминный настой из расчета 200 мл кипятка на столовую ложку сухих либо свежих плодов. Потом полчаса настаивают. Пить следует трижды в день по половине стакана. Этот напиток, ко всему прочему, улучшает работу дыхательной и центральной нервной системы. Кроме настоев, делаются также полезнейшие сиропы, чаи, отвары.

Полезен шиповник при гипертонии, желчнокаменной и почечнокаменной болезни, холецистите, гастритах с пониженной кислотностью (в последних двух случаях применяются, в частности, вытяжки плодов и экстракты). Известны его тонизирующие и антисклеротические свойства. Шиповник содействует кроветворению и быстрейшему сращиванию переломов, препятствует развитию атеросклероза и отложению холестериновых бляшек. Полезен при воспалительных процессах в кишечнике, болезнях печени.

В шиповнике содержится много железа. Поэтому врачи рекомендуют его при анемии. А кроме железа – есть еще магний, молибден, кобальт, медь, марганец, фосфор, кальций; витамины А,С, Е, К, Р, В1, В2, пантотеновая кислота, каротин, флавоноиды.

Эфирное масло, содержащееся в лепестках цветов шиповника, хорошо заживляет раны. Также при экземе можно прикладывать к пораженным участкам кожи листья растения.

Калина

В сентябре-октябре она уже даст плоды. А значит, в нашем медицинском арсенале появится еще одна очень полезная ягода. Судите сами о ее замечательных свойствах. Калина может служить как противосудорожное, ранозаживляющее, противовоспалительное, желчегонное, противоспазматическое, кровоостанавливающее и даже омолаживающее средство (не случайно на основе калины делают различные маски для лица и кремы). Она помогает при атеросклерозе, колите, гастрите, гипертонии, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, сосудистых спазмах, простуде. Для всех этих случаев есть уникальный настой. Заварите в 250 мл кипятка 25 граммов растертых плодов. Дайте настояться 5 часов. Готовьте количество настоя с таким расчетом, чтобы пить его трижды в день перед едой по 100 мл. Конечно, не всем нравится горечь, которую придает калина. Но эта проблема легко устраняется. Достаточно на 7 минут положить ягоды в кипящую воду – и вопрос решен.

Кстати, годится такой настой и для наружного употребления. Его можно закапывать при носовом кровотечении.

При болезнях печени полезна калина с медом.

Ягоды этого растения содержат аскорбиновой кислоты вдвое больше, чем, например, цитрусовые. В них также много солей железа, витаминов А, Е, Р, К, фосфора, органических кислот, дубильных веществ.

Пользу здоровью приносят не только ягоды, но и кора калины. Еще в старину ее использовали во время маточных кровотечений, а также если у женщины болезненные менструации. Рецепт следующий. Измельчите кору калины (4 ч. л.) и залейте стаканом воды. Прокипятив полчаса, процедите (не давая остыть). Добавьте воду, чтобы довести до первоначального объема. Регулярность приема – перед едой, трижды в день, по 1 ст. л. Можно применять также при геморроидальных и носовых кровотечениях.

Но запомните: калина противопоказана при беременности, артрите, мочекаменной болезни, повышенной кислотности желудочного сока, подагре и гипотонии.

Народный рецепт

При воспалительных заболеваниях почек. 10 г коры бузины либо 5 г порошка из нее залить в термосе половиной литра кипятка. После шестичасового настаивания процедить. Пить пять раз в день по 100 мл.

При опрелостях и повышенной потливости. Отварите в молоке цветы бузины. На марлю нанесите тонкий слой образовавшейся массы. На протяжении получаса держать маску на проблемных местах. В течение недели повторить. И так – до полного избавления.

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