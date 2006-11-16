В преддверии зимы
№ 28(28) от 16.11.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Сельдерей
Отвар: 20 г сухих измельченных корней залить стаканом горячей воды. Кипятить 30 мин, процедить. Принимать по полстакана 3-4 раза в день при переутомлении. Отвар травы: 20 г сухих листьев залить стаканом горячей воды, кипятить 15 мин., процедить. Принимать по полстакана 3-4 раза в день, как чай, при хронической усталости, вялости, сонливости.
Овес
Отвар: стакан неочищенного овса перебрать, несколько раз промыть в холодной воде и залить пятью стаканами холодной воды. Кипятить на маленьком огне до половины первоначального объема, процедить. Добавить 4 чайные ложки меда и вновь вскипятить. Пить в теплом виде по стакану
3 раза в день за час до еды. Этот калорийный напиток полезен для людей, перенесших операции, и просто как укрепляющее средство.
Мумие
Принимать по 0,3 г утром и вечером. Пить 10 дней, затем перерыв - 5 дней. Провести 4 курса, затем 2-месячный перерыв. Курс можно повторить по мере необходимости.
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