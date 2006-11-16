Лекарства для малыша
№ 28(28) от 16.11.2006 [ «Аргументы Недели » ]
«Чтобы лучше спал...»
Недавно пришлось спасать десятимесячного ребенка, которому мама по собственному разумению решила улучшить сон с помощью димедрола. Через два часа после этого у ее сынишки вместо спокойного сна начались сильные судороги, которые пришлось снимать, применяя капельницу.
- Но я же дала всего одну двадцатую таблетки, как написано в инструкции! - оправдывалась молодая мама.
Действительно, в рекомендациях по применению лекарственных препаратов приводится стандартная доза суточного приема из расчета 1/20 от взрослой дозы - для самых маленьких детей. Но ориентироваться только на инструкцию - значит подвергать малыша риску опасных побочных реакций. Организм ребенка интенсивно приспосабливается к существованию без материнской плаценты. Но у каждого это проходит по-разному. Есть дети, у которых развитие собственной физиологии может затянуться на годы!
Скажем, из-за недостатка ферментов в желудочно-кишечном тракте симптомы вздутия, боли и нарушения пищеварения, беспокоившие ребенка в первые дни жизни, сопутствуют ему и в более старшем возрасте. Организм при этом будет хуже усваивать лекарства - при запорах они будут задерживаться в тонком кишечнике, при поносах - «проходить мимо».
Кожа младенцев отличается повышенной проницаемостью, и любое нанесенное на нее вещество быстро всасывается и поступает в кровяное русло. Поэтому опасайтесь смазывать кожу ребенка каким-либо раствором, делать ему растирки или ставить компрессы, в том числе водочные. Проницаем пока у них и гематоэнцефалический барьер - особая система, защищающая человека от проникновения чужеродных веществ в головной мозг.
Правила назначения
Сложности с усвоением лекарств возникают также из-за слабого развития сети периферического кровообращения, особенно у худеньких и бледных детей. Кровеносные сосудики у них остаются такими же мельчайшими, как у новорожденных, туда даже трудно протолкнуться клеткам крови. Если такому ребенку делают укол, то лекарство может «застояться». Если кладут грелку, чтобы препарат рассосался, капилляры резко расширяются, происходит повышенный выброс лекарства в кровь с возможной токсической реакцией. Поэтому худеньким детям дозу уменьшают. Неприятные осложнения у малышей может вызвать даже самый обычный аспирин. В качестве жаропонижающего его лучше заменять детским Панадолом, в крайнем случае - анальгином. Но если ребенок не склонен к судорогам, то температуру до 38 градусов при ОРЗ вообще не нужно сбивать искусственно.
Правила хранения
Требование хранить лекарства подальше от детей стало притчей во языцех, но его приходится повторять, потому что случаи отравления не редкость. Не собирайте все лекарства в общей коробке, даже если вы специально отвели ее под аптечку. Некоторые лекарства не терпят даже соседства друг с другом: антибиотики и сульфаниламиды, антибиотики тетрациклинового и пенициллинового рядов. Интерфероны или вакцины хранят только в холодильнике, как и настои трав. Но фитопрепараты для малышей лучше готовить ежедневно, так как они быстро подвергаются брожению. А вот гомеопатические средства не боятся света и высокой температуры.
Правила приема
Как правило, таблетки или порошки назначают до, во время или после еды. До - это значит за 20-30 минут до принятия пищи, после - не раньше чем через полчаса и не позже чем через 2 часа после еды. Запивать лекарства лучше всего охлажденной кипяченой водой, а не сладкими напитками (некоторые вещества плохо сочетаются с сахарами). Нельзя запивать антибиотики и жаропонижающие средства молоком. Если ребенку назначено несколько лекарств, принимать их нужно в разное время, не смешивая между собой. Это же касается и витаминов. Не меняйте режим приема лекарств, назначенный врачом, не отменяйте, даже если вам кажется, что малыш уже выздоровел, ведь многие препараты начинают действовать, только накопившись в организме.
P.S. Порой лучше всяких лекарств действуют материнская энергетика, ее любовь и доброта.
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