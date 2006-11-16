Лекарства для малыша

«Чтобы лучше спал...»

Недавно пришлось спасать десятимесячного ребенка, которому мама по собственному разумению решила улучшить сон с помощью димедрола. Через два часа после этого у ее сынишки вместо спокойного сна начались сильные судороги, которые пришлось снимать, применяя капельницу.

- Но я же дала всего одну двадцатую таблетки, как написано в инструкции! - оправдывалась молодая мама.

Действительно, в рекомендациях по применению лекарственных препаратов приводится стандартная доза суточного приема из расчета 1/20 от взрослой дозы - для самых маленьких детей. Но ориентироваться только на инструкцию - значит подвергать малыша риску опасных побочных реакций. Организм ребенка интенсивно приспосабливается к существованию без материнской плаценты. Но у каждого это проходит по-разному. Есть дети, у которых развитие собственной физиологии может затянуться на годы!

Скажем, из-за недостатка ферментов в желудочно-кишечном тракте симптомы вздутия, боли и нарушения пищеварения, беспокоившие ребенка в первые дни жизни, сопутствуют ему и в более старшем возрасте. Организм при этом будет хуже усваивать лекарства - при запорах они будут задерживаться в тонком кишечнике, при поносах - «проходить мимо».

Кожа младенцев отличается повышенной проницаемостью, и любое нанесенное на нее вещество быст­ро всасывается и поступает в кровяное русло. Поэтому опасайтесь смазывать кожу ребенка каким-либо раствором, делать ему растирки или ставить компрессы, в том числе водоч­ные. Проницаем пока у них и гематоэнцефалический барьер - особая система, защищающая человека от проникновения чужеродных веществ в головной мозг.

Правила назначения

Сложности с усвоением лекарств возникают также из-за слабого развития сети периферического кровообращения, особенно у худеньких и бледных детей. Кровеносные сосудики у них остаются такими же мельчайшими, как у новорожденных, туда даже трудно протолкнуться клеткам крови. Если такому ребенку делают укол, то лекарст­во может «застояться». Если кладут грелку, чтобы препарат рассосался, капилляры резко расширяются, происходит повышенный выброс лекарства в кровь с возможной токсической реакцией. Поэтому худеньким детям дозу уменьшают. Неприятные осложнения у малышей может вызвать даже самый обычный аспирин. В качестве жаропонижающего его лучше заменять детским Панадолом, в крайнем случае - анальгином. Но если ребенок не склонен к судорогам, то температуру до 38 градусов при ОРЗ вообще не нужно сбивать искусственно.

Правила хранения

Требование хранить лекар­ства подальше от детей стало притчей во языцех, но его приходится повторять, потому что случаи отравления не редкость. Не собирайте все лекарства в общей коробке, даже если вы специально отвели ее под аптечку. Некоторые лекарства не терпят даже соседства друг с другом: антибиотики и сульфаниламиды, антибиотики тетрациклинового и пенициллинового рядов. Интерфероны или вакцины хранят только в холодильнике, как и настои трав. Но фитопрепараты для малышей лучше готовить ежедневно, так как они быстро подвергаются брожению. А вот гомеопатические средства не боятся света и высокой температуры.

Правила приема

Как правило, таблетки или порошки назначают до, во время или после еды. До - это значит за 20-30 минут до принятия пищи, после - не раньше чем через полчаса и не позже чем через 2 часа после еды. Запивать лекарства лучше всего охлажденной кипяченой водой, а не сладкими напитками (некоторые вещества плохо сочетаются с сахарами). Нельзя запивать антибиотики и жаропонижающие средства молоком. Если ребенку назначено несколько лекарств, принимать их нужно в разное время, не смешивая между собой. Это же касается и витаминов. Не меняйте режим приема лекарств, назначенный врачом, не отменяйте, даже если вам кажется, что малыш уже выздоровел, ведь многие препараты начинают действовать, только накопившись в организме.

P.S. Порой лучше всяких лекарств действуют материнская энергетика, ее любовь и доброта.