Почему мы любим сало?

Вкусовые привычки и пристрастия медики самых разных специальностей называют самыми стойкими. При этом одни врачи советуют кардинально разобраться с ними и перейти на правильное, т.е. диетическое питание. Другие считают, что вечно жить на какой бы то ни было диете невозможно и что привычка питаться так, как привык с детства – не такая уж плохая вещь. Насколько мы рабы своих привычек, когда стоит с ними расставаться, а когда все же им следовать? И… стоит ли оставить, например, сало в меню? Об этом наша беседа с экспертом Международного центра стратегических проблем питания ЕС доктором медицинских наук Екатериной Костевич.

АНЕКДОТОВ на тему «хохлы и сало» – великое множество. Сало, по сути, стало символом вкусовой привычки. Причем, привычки, в общем-то, негативной. Так что же полезнее для здоровья, есть или не есть сало?



– Его любят не только на Украине. И есть за что. Хотя некоторые врачи советуют отказаться от него, ссылаясь на то, что высокое содержание жиров способствует развитию атеросклероза. Однако не все так просто с жирами и атеросклерозом. С точки зрения кардиолога, было бы прекрасно, если бы все питались… травкой и были бы вегетарианцами – нет холестерина, значит, и атеросклероза не будет! Но ведь умрем от такой диеты! От истощения. Обходиться без жиров мы не можем. Словом, без него и сердце не бьется, и голова плохо работает! Опасаться нарушений холестеринового обмена следует, только если этим продуктом злоупотреблять. Как, впрочем, и другими. Все дело в количестве. Так что не будем торопиться с отказом от небольшого шматочка сала, тоненько так порезанного…

СПРАВКА

Свиное сало содержит арахидоновую кислоту, которая относится к так называемым ненасыщенным жирам и является одной из незаменимых жирных кислот. Она входит в состав клеточных мембран, является частью фермента сердечной мышцы и участвует в холестериновом обмене. Есть в сале и другие не менее ценные и незаменимые жирные кислоты. По содержанию их в сале значительно больше, чем, например, в сливочном масле. Именно поэтому биологическая активность сала в пять раз выше, чем у сливочного масла или говяжьего жира.

– А что вы можете сказать по поводу увлечения диетами? Многие молодые и активные люди считают делом чести «приводить себя таким образом в порядок».

– Есть профессии, в которых без диеты – никуда. Например, балерины до пенсии сидят на жестокой диете. Есть диеты для больных. Скажем, при гастрите, желчекаменной болезни, панкреатите, инфаркте без диеты не обойтись. Она становится образом жизни. Для нормального здорового человека диета все-таки понятие искусственное. Нужно питаться привычной, выработанной веками и генетически присущей каждому народу пищей. Для русских – это могут быть щи, каши, рыба, хлеб, грибы, ягоды. Для француза – сыр, оливковое масло, красное вино, для эвенков – рыба. В Эвенкии хлеб сроду не рос. У чукчей – это мясо, жир морских животных. А в качестве «салата» предложат разве что ягель, сохранившийся в желудке оленя – другой «зелени» найти там трудно. Такая вот привычка (или национальная диета). При смене питания организм оказывается в состоянии разбалансировки, «теряется» и может бунтовать.

– Еще одна зависимость – генетическая?

– По последним исследованиям, скажем, чернокожие в США больше, чем белые, болеют раком толстой кишки. Ученые связывают это с генетикой. Все-таки в Африке их предки ели другую пищу, скорее всего, не такую высококалорийную. С тех пор, как в Америку привезли рабов, прошло много лет. Выросли другие поколения, а генетическая память осталась.

– Но весь мир сегодня перемешался. Все перемещаются из края в край, меняя материки, климат, и, конечно же, пищу. Значит, мы обречены захиреть и заболеть от непривычной кухни, даже если будем питаться вполне прилично?

– Что происходит с нашими туристами на отдыхе за границей? Для начала многих посещает… расстройство желудка. Или запор. Это уж у кого к чему склонность. Меняется характер питания. И то хочется попробовать, и это. Особенно тянет на экзотику. Пробуют мясо крокодила (а для некоторых экзотика – это свиное сало) с незнакомыми приправами, а потом удивляются, что получили вместо удовольствия расстройство. И не потому, что крокодил был несвежий. Просто нет пока в организме ферментов, которые были бы способны быстро расщепить незнакомый продукт, помочь желудку, а потом и толстой кишке переварить и усвоить пищу.

– Можно ли как-то поспособствовать появлению недостающих ферментов или от нас ничего не зависит?

– Нормальный здоровый человек способен привыкнуть к самой незнакомой и непривычной пище за два месяца. Максимум – за полгода. Ферменты появятся. И начнут работать. Только переходить на новую структуру питания нужно постепенно, не перебарщивая. Но не удивляйтесь, если время от времени вас будет посещать некая ностальгия, неудовлетворенность, вам будет хотеться чего-то… родом из детства.

– Даже при полном изобилии мы можем тосковать, как говорил герой одного фильма, «по котлетам по семь копеек»?

– Да, что-то вроде этого. Диетологи предлагают: если судьба занесла вас далеко и надолго от родного дома, для здоровья полезно хотя бы иногда баловать себя. Если папа делал неподражаемые шашлыки, попробуйте сделать тоже, даже если барашки в этой стороне земного шара не водятся и придется воспользоваться мясом буйвола. Варите борщи, даже если свекла, выросшая под другим небом и на другой почве, мало походит на свеклу с бабушкиного огорода. Пеките блинчики, лепите манты, варите варенье, жарьте цыпленка табака (даже если это страус). А если под рукой окажется буханка черного хлеба и шматочек сала, то лекарство от тоски вам обеспечено!

Рецепты народной медицины



При болях в суставах

На ночь смажьте суставы смальцем (топленым салом), сверху положите вощеную бумагу для компрессов, укутайте шерстяным платком. Вместо смальца можно использовать старое свиное сало, предварительно провернув его в мясорубке и добавив немного меда.

При мастите

Приложите к месту воспаления старое (а не свежее!) сало.

После травм суставов

100 г свиного сала смешайте с 1 ст.л. поваренной соли и втирайте в сустав. Затем наложите согревающую повязку.

При мокнущей экземе

2 ст.л. несоленого сала перетопите и смешайте с 2 белками, 100 г паслена и 1 л сока из чистотела. Смесь нужно настоять 2-3 дня и затем смазывать ею больные места.

При зубной боли

Маленький кусочек несоленого сала приложите к больному зубу между десной и щекой. Обычно боль стихает через 15-20 минут.

При пяточных шпорах

100 г несоленого свиного сала, одно куриное яйцо и 100 г уксусной эссенции смешать, поставить в темное место и ждать, пока сало полностью растворится. Перед тем как смазать пятку, распарьте ее, затем приложите к шпоре тампон, пропитанный полученной мазью, и наденьте носки. Оставьте все на ночь. Утром смойте. Продолжительность лечения 3-5 дней.