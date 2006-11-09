Кругом Н2О. Снаружи и внутри

Экология и онкология

Земля покрыта водой на три четверти, не считая подземных вод и той воды, что содержится в воздухе. А еще мы сами (да и все живое - тоже) состоим почти целиком из воды: наш мозг -

на 90%, кровь - на 80%, а кости - на 22%. В течение жизни каждый из нас выпивает почти 25 тонн воды. Нам для жизни нужна только пресная вода. Разновидностей ее - великое множест-во. Еще совсем недавно, лет пятьдесят тому назад, самой полезной считалась дождевая. Увы, те времена прошли. Сегодня это рискованное мероприятие из-за плохой экологии. Не годится для питья и большая часть грунтовой воды. То же можно сказать о талой воде, а родниковую и артезианскую воду необходимо подвергать очистке. Академик Евгений Чазов как-то высказался по поводу качества воды: «Я еще сравнительно недавно, лет двадцать назад, считал, что, в общем-то, все эти разговоры о качестве воды и о заболеваниях, которые с ней связаны, в достаточной степени преувеличены. Но теперь могу сказать вполне определенно - да, заболеваемость, в том числе такими «врагами человечест-ва», как сердечно-сосудистые болезни и онкология, во многом зависит от того, какую воду мы пьем, от экологии». Так что большинство болезней мы выпиваем вместе с водой.

Великолепная шестерка

Но если от плохой «мертвой» воды можно заболеть, то от хорошей «живой» можно вылечиться. К целебным свойствам воды медики обратились давно. И хотя разновидностей воды множество - около 150 и все они в своей основе имеют знаменитую формулу Н 2 О, целебными свойствами обладают далеко не все.

Минеральная вода прекрасно восполняет дефицит минеральных веществ. Особенно выделяется «великолепная шестерка» микроэлементов:

натрий, кальций, магний, хлор, сульфат, гидрокарбонат.

Гидрокарбонатные воды идеальны для пищеварения, хлористые и йодистые улучшают обмен веществ, кальциевые и сульфатные укрепляют костную ткань.

Важно знать и про магниевые воды. Магний - суперминерал спокойствия. Он создает в организме защитный барьер от стрессов.

Особое место занимает т.н. драгоценная вода - серебряная и платиновая.

Серебро - единственный консервант, который не только безвреден, но даже очень полезен для здоровья всех внутренних органов. Есть в России источники с платиновой водой (помогает в борьбе с онкологией).

Ценность воды определяется не только набором минералов, но и их происхождением. Если очистить и минерализовать воду из водопровода, то по целебным свойствам она все равно не сравнится с природной.