Опасная «игра» в кости…

-Часто можно слышать различные анекдоты на тему: да что ей сделается - это ж кость! Но кость - живой организм, в котором живут и борются два вида клеток: разрушители и строители. У здорового человека оба процесса (разрушения и стройки) находятся в полном равновесии.

При остеопорозе клетки-строители не поспевают за разрушителями. Теряя кальций, кость истончается, становится хрупкой. Если посмотреть в микроскоп, будет казаться, что в кости образуются многочисленные отверстия - поры.

Когда кости разрушаются

Запас кальция в костях человеческого скелета начинает уменьшаться уже с 30 лет. Но пока незаметно. В женском организме активность клеток-разрушителей контролирует половой гормон эстроген, который следит за наличием кальция. При наступлении менопаузы эстроген перестает образовываться, и клетки-разрушители начинают «бесконтрольно» разрушать кости. И каждый год теряется около килограмма (!) костной массы (а в среднем скелет взрослого человека весит 20-25 кг). Существуют факторы риска, приводящие к необратимым разрушительным процессам в скелете и в молодом возрасте. К ним относятся низкая масса тела, хрупкое телосложение, низкая минеральная плотность костной ткани, переломы, некоторые заболевания эндокринной системы, в особенности щитовидной железы, операции на желудке и кишечнике, употребление пищи с недостаточным содержанием кальция, дефицит витамина D, прием гормональных препаратов, малоподвижный образ жизни, длительный (более 2 месяцев) постельный режим.

Симптомы

Часто болезнь протекает бессимптомно, напоминая о себе только болью в спине при длительном стоянии, которая уменьшается, если прилечь.

Сигналом тревоги должны стать ночные судороги в голенях и стопах, боль в костях, боли в пояснице, переломы шейки бедра, позвоночника, запястий или других частей скелета, вдовий горб - искривление позвоночника вперед, уменьшение роста (на 2-3 см за год), хрупкость или размягчение ногтей, преждевременное поседение.

Диагностика

Для диагностики болезни используются современные методы обследования - денситометрия и рентгенография. Денситометрия позволяет определить минеральную плотность костной ткани и таким образом предсказать риск возникновения переломов и выявить болезнь на ранней стадии. Рентгенография позволяет поставить диагноз уже на более поздних сроках.

«Лишнего» кальция не бывает

Чтобы миновать такое грозное заболевание, заниматься профилактикой придется уже смолоду. Поэтому, пока не поздно, врачи рекомендуют отказаться от чрезмерного употребления алкоголя и кофе, курения, регулярно выполнять физические упражнения, больше двигаться. Необходимо также регулярно посещать ревматолога. А еще настоятельно рекомендуют: полюбите кефир! И любые молочно-кислые продукты. Их теперь великое множество. Есть из чего выбрать. И в день потребляйте не менее литра кефира.

Основная терапевтическая мера - непрерывный прием специальных препаратов от остеопороза в течение нескольких лет, а чаще - пожизненно. Альтернатива лечению одна - профилактика. Выбирайте!