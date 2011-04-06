Наступает время поллиноза

Для многих людей приход весны сопряжен не с надеждами и радостями, а с огорчениями, вызванными чиханием, неприятным зудом в носу, слезотечением. Речь идет о сезонном аллергическом рините или, по-научному, поллинозе (от английского pollen – «пыльца»), который в народе еще называют сенной лихорадкой.

Термин «сенная лихорадка» придумал в 1819 г. английский врач Джон Болтон, у которого признаки заболевания появились в период заготовки сена. Но оно, как выяснилось значительно позже, далеко не единственная причина возникновения подобных симптомов. Да и лихорадки, сопровождающейся обычно при этом заболевании повышением температуры, как правило, не бывает.

Сегодня, по статистике, поллинозом страдают 30% россиян, каждый шестой американец, каждый четвертый немец. Причины заболевания кроются в особенностях иммунной системы, призванной защищать нас от чужеродных белков, микробов и вирусов. У некоторых людей она ошибочно принимает за «врагов» вещества (аллергены), которые на самом деле таковыми не являются, поэтому организм немедленно реагирует, посылая в атаку на них вырабатываемые им антитела.

Последние прикрепляются к находящимся в дыхательных путях, желудочно-кишечном тракте и коже так называемым тучным клеткам и заставляют их для борьбы с мнимыми врагами усиленно выделять физиологически активные вещества, в частности гистамин. Избыток его приводит к изменениям в тканях, сопровождающимся такими классическими симптомами, как чихание или слезотечение.

Основной фактор, способствующий возникновению аллергических заболеваний, – генетический. Однако передается по наследству не конкретная болезнь, а особенность иммунной системы, способность организма в принципе реагировать на контакт с аллергеном. В частности, на пыльцу растений: березы, ольхи, лещины, клена, ясеня, каштана, ивы, тополя, которые обычно цветут в апреле-мае. Впрочем, у некоторых людей симптомы заболевания могут проявиться в июне-июле, в период цветения злаковых трав: тимофеевки, овсяницы, ежи сборной, мятлика. И даже в августе, когда «пылят» так называемые сорные травы: полынь, лебеда, амброзия.

Как выявить сверхчувствительность пациента к тому или иному веществу? Один из наиболее информативных диагностических тестов – кожные пробы. Суть метода состоит в том, что на кожу предплечья или спины наносятся капельки раствора, содержащего аллергены: домашнюю пыль, пыльцу, плесень и т.д. Затем кожа в этих местах прокалывается, и раствор проникает внутрь. Если у пациента в течение 15 минут образуются покраснения и отечность, значит у него есть аллергия к какому-либо веществу.

Еще один диагностический способ основан на исследовании образца крови пациента. Он называется in vitro («в пробирке»), поскольку анализ делают в лаборатории. Этот тест определяет количество присутствующих в крови специфических антител, соответствующих определенному аллергену. Полученный результат позволяет врачу поставить точный диагноз.

Что касается лечения аллергических заболеваний и, в частности, поллиноза, то для борьбы с ними существуют следующие основные способы: лекарственная терапия и аллергенспецифическая иммунотерапия. Лекарственная терапия – это в первую очередь антигистаминные препараты, способные быстро и эффективно подавить клинические проявления любых форм аллергии или предотвратить их развитие.

Суть аллергенспецифической иммунотерапии заключается в том, что выявленные аллергены используются в качестве лечебного средства. Проведение курса инъекций с враждебными для конкретного пациента аллергенами является для него своеобразной прививкой, повышающей устойчивость организма к определенным веществам, например пыльце растений. В результате проявления аллергии, скажем, чихание, неприятный зуд в носу уменьшаются.