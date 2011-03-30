Ешь сельдерей – и не болей

В наше время свежая зелень не переводится круглый год. Конечно, гораздо лучше, если она выращена на свежем грунте. Но и тепличная обладает значительным набором веществ, полезных для нашего организма. Об этом мы и поговорим сегодня подробнее. Кстати, есть так называемая «Программа питания жителей Окинавы» (одна из префектур Японии). Ученые выяснили: именно там – наибольшее число долгожителей. В среднем мужчины живут 78 лет, женщины – 86. Исследователи считают: во многом это связано с тем, что они потребляют значительное количество разнообразной растительной пищи.

Петрушка

Повышает аппетит, улучшает обмен веществ, хорошо очищает желчевыводящие и мочевые пути, печень, почки – поскольку является замечательным мочегонным средством. Отвар из ее листьев снижает боль при менструации. Кроме того, петрушка обладает дезинфицирующими свойствами. Заживляет ожоги, язвы и другие раны. Полезна для профилактики болезни десен (кроме того, пожевав ее, вы избавитесь от неприятного запаха изо рта). Снимает отеки конечностей (настойка из измельченной петрушки и сока лимона). В петрушке есть такие микроэлементы, как магний, железо, калий, цинк, фосфор, кальций; витамины А, С, В1, В 2 , РР, К; жирные эфирные масла. По содержанию минеральных веществ ей вообще нет равных ни среди овощей, ни среди фруктов! Существует даже выражение: «Горсть зелени петрушки равна горсти золота».

Свежеприготовленный сок этой травы укрепляет стенки сосудов и капилляров, полезен для щитовидной железы и надпочечников. Если вас укусила пчела или комар – поможет отвар петрушки, которым надо помазать поврежденное место.

Петрушка противопоказана беременным.

Укроп

Содержит каротин, углеводы, эфирные масла, белки, сахар, флавоноиды, фитонциды, фолиевую кислоту, минеральные вещества (кальций, железо, калий, фосфор); витамины С, Р, В1, В2, В, РР. Листья и стебли используются как мочегонное средство, применяются при гипертонии и бессоннице; семена – при болезнях печени и пищеварительных органов, дыхательных путей (как отхаркивающее). При переутомлении глаз, гнойничковых поражениях кожи делают примочки из листьев. Настой укропа помогает при хронических колитах и запорах. Способствует отхождению газов.

Укроп обладает активным желчегонным действием, повышает секрецию желудочного сока. Настой из него расширяет сосуды и снижает кровяное давление, расслабляет кишечник.

Укроп стимулирует деятельность молочных желез. Будущим и кормящим матерям (для повышения лактации) полезен такой настой. Восстановление лактации - это очень важно. Залейте стаканом горячей воды 1 ст. л. семян. Настояв 2 часа, пейте по 1/2 стакана дважды в день – мелкими глотками, подержав немного во рту.

В древности сам укроп и водный настой его семян использовались как успокаивающее средство при повышенной нервной возбудимости. Кроме того, эта зелень рекомендовалась для снятия головной боли и укрепления кровеносных сосудов.

Помните: людям с пониженным давлением укроп противопоказан.

Полезно знать Зелень очень полезна людям, страдающим диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, артритом, астмой. А кроме того тем, кто трудится на вредных производствах или занимается умственным трудом. Содержащиеся в зелени флавоноиды улучшают мозговое кровообращение, защищают и восстанавливают клетки нервной и сердечно-сосудистой систем. Они выступают в роли антиоксидантов. В зелени также имеются аминокислоты, которые нейтрализуют действие канцерогенов. Благодаря наличию в ней германия улучшается иммунитет, организм не страдает от кислородного голодания и в значительной степени предотвращается развитие онкологических заболеваний. Есть в зелени и энзимы. Это особые белки, способствующие усвоению пищи, ускоряющие вывод из организма продуктов распада и улучшающие обмен веществ. По мнению ученых, они замедляют процесс старения.

Сельдерей

Его употребление способствует лучшему усвоению организмом различных питательных веществ. Лекарственная ценность сельдерея не подвергается сомнению. В нем содержатся калий, флавоноиды, витамин В6, фосфор, железо, кальций, цинк, магний, провитамин А, витамины группы В, РР, Е; витамины А, К, С и бета-каротин; некоторое количество натрия. Он хороший источник рибофлавина, хлорофилла и диетической клетчатки.

Поскольку витамин С – мощный антиоксидант, то сельдерей не только способствует предохранению от онкологических заболеваний, но и профилактирует простудные заболевания, а также укрепляет иммунную систему. Благодаря флавоноидам он снижает риск развития тромбоза и атеросклероза. Кроме того, нейтрализует канцерогены (в частности, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей и табачном дыме), выводит токсины, снижает уровень гормонов стресса и давление.

Сельдерей обладает мочегонными свойствами, помогает при лечении заболеваний мочеполовой системы и воспалениях суставов. Прекрасно подходит для диетического питания диабетиков, очищает кровь. Полезен при артритах. Способствует похуданию. Например, известный актер Александр Семчев, по его словам, сбросил несколько десятков килограммов, трижды в день выпивая перед едой по 100 г сока из стеблей сельдерея. Кстати, этот сок со столовой ложкой меда перед едой подавляет аппетит. Кроме того, всего лишь одна его чайная ложка поможет легко перенести жаркий день – особенно если вы живете в местности с жарким климатом. Попробуйте.

Помимо прочего эта трава – природный афродизиак.

В одном из следующих номеров мы продолжим разговор о полезных свойствах зелени.