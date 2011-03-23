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Если болит спина

№ 11(252) от 24.03.2011 [ «Аргументы Недели » ]

Если болит спина

Утром с постели не могу встать без посторонней помощи – так спину крутит. У меня распространенный остеохондроз. Говорят, чтобы стало легче, нужно спать на досках.

Валерия Забродская, Калужская область

Пружинный расхлябанный матрас, конечно, противопоказан, но и доски – вредное заблуждение. Вы только прибавите себе мучений. Лучше всего спать на ортопедическом матрасе. А еще вспомните, как спали наши предки: доски, а сверху – мягкая перина. Так позвоночник может сохранить свои естественные изгибы. Собственно, ортопедический матрас – это современная модификация старинного ложа.

Лучше, если ваша кровать будет достаточно высокой. А вставать следует так: перевернитесь на живот, свесьте одну ногу, коснувшись пола. Опираясь на кровать, встаньте на ногу. Затем опускайте вторую ногу, постепенно переходя в вертикальное положение. Тогда и посторонняя помощь не потребуется. Что касается физических нагрузок, то они должны быть умеренными. Вам подойдут плавание и размеренная ходьба (прогулка по полчаса в день). Тогда вы сможете забыть о боли.

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