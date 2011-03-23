Язва – дефект слизистой желудка

У моего сына обнаружили язву желудка. Что могло послужить причиной? Как лечат эту болезнь?

Любовь Ивановна, г. Белгород

Отвечает врач Владимир Яшин:

- Язвенная болезнь желудка – хроническое рецидивирующее заболевание, которым, по статистике, страдает 7–10% взрослого населения. Этот недуг характеризуется дефектом слизистой оболочки, развивающимся под влиянием целого ряда факторов, в первую очередь – постоянных стрессов. Они провоцируют спазмы мышц и кровеносных сосудов важнейшего органа пищеварения, что отрицательно сказывается на его кровоснабжении.

Существенную роль в возникновении заболевания играет «проживающая» в желудке у 80% людей бактерия Helicobacter pylori. Ее жизнедеятельность приводит к повышению кислотности желудочного сока, а это губительно действует на слизистую оболочку. Кроме того, образованию язвы способствуют пристрастие к острой пище, злоупотребление алкоголем, курение, бесконтрольный прием некоторых медикаментов. Наконец, определенную роль в возникновении заболевания играет и наследственный фактор.

Как проявляется недуг? Прежде всего болью различной интенсивности. Иногда она отдает в область сердца, и для уточнения диагноза больному требуется сделать электрокардиограмму. В зависимости от локализации язвы боль может появляться сразу после еды или через 10–30 минут после приема пищи. Примерно для 20% больных характерны так называемые голодные боли, успокаивающиеся после приема пищи. Это касается тех, кто страдает сочетанной язвой – желудка и 12-перстной кишки. Среди других симптомов заболевания следует отметить изжогу, отрыжку, обложенность языка, а нередко и рвоту.

Народный рецепт Хороший эффект дают настои и отвары из лекарственных растений, например, следующий: – цветков липы сердцелистной – 2 части; – плодов фенхеля обыкновенного – 1 часть; – цветков ромашки аптечной – 1 часть. Одну столовую ложку сухого сырья залить стаканом крутого кипятка, настаивать 15–20 минут, процедить. Принимать в теплом виде по одному стакану настоя натощак в качестве противовоспалительного и спазмолитического средства.

Нельзя запускать болезнь, поскольку она опасна осложнениями, самым серьезным из которых является перфорация (возникновение сквозного дефекта в стенке желудка). Поэтому при появлении первых признаков заболевания нужно обратиться к врачу. Диагностика недуга основывается на данных анамнеза (совокупность сведений, получаемых при обследовании) и результатах исследований. Речь, в частности, идет об анализе крови, определении кислотности желудочного сока и рентгенографии с применением контрастного вещества. Окончательный диагноз подтверждается гастроскопией (осмотр слизистой оболочки желудка с помощью эндоскопа).

Главное лекарство при язве – диета. Питание должно быть дробным, частым (6–8 раз в день), полноценным, сбалансированным, химически и механически щадящим. Исключаются острые, жирные и жареные блюда, консервированные продукты, копчености. Предпочтение отдается растительным жирам, отварным, тушеным и паровым блюдам. Есть надо не спеша, тщательно пережевывая пищу, причем она не должна быть горячей. Из зелени и специй можно использовать петрушку, укроп, тмин, кардамон. Очень важно отказаться от курения, соблюдать режим труда и отдыха.

Что касается медикаментов, то их назначают с учетом фазы болезни, состояния пациента и индивидуальных особенностей его организма. В комплексной терапии применяются антибиотики, препараты, снижающие секрецию желудочного сока, обволакивающие средства.

Избегайте обострений! Весной на фоне накопившейся усталости, дефицита витаминов и ослабления иммунитета они бывают у многих больных. Поэтому не нервничайте по пустякам и не нарушайте режим питания и диету. Для профилактики обострений народные целители рекомендуют употреблять отвар из овса. Готовят его так: стакан промытого овса заливают 1 литром воды комнатной температуры и настаивают в закрытой посуде 12 часов. Затем раствор доводят до кипения на слабом огне и варят 30 минут. Когда отвар остынет, его процеживают и принимают по 1 стакану 3 раза в день за 30 минут до еды.