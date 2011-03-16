Вода спасет от судорог
№ 10(251) от 17.03.2011 [«Аргументы Недели », Валентина АБДУГАЛИЕВА, врач ]
Я самостоятельно занимаюсь бегом. После пробежек периодически ощущаю судороги. В чем причина и что делать? Галина, Тамбов
Чаще всего судороги проявляются из-за нарушения водно-солевого баланса в организме. Поиск причин нужно начать с анализа питания: насколько соответствует калорийность и суточное потребление воды тренировочным нагрузкам.
Воды нужно пить больше чем 1 литр на каждые 1000 килокалорий еды. Если это не поможет, причина может оказаться в нехватке солей, главным образом – калия.
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