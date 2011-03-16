Подушку – лишь под ушко

Моему сыну полтора года. Замечаю, что он часто спит, уткнувшись в подушку носом. А мне в детстве мама запрещала так спать. Говорила – лицо будет кривое. Это правда?

Надежда, Кострома

Ваша мама говорила правильно. Давно замечено, что расположение головы во время детского сна может влиять на формирование облика. Все очень просто. До двух лет лицевые хрящи еще не успевают окончательно сформироваться. И от привычки спать, уткнувшись носом в подушку, ребенка следует отучать. Иначе лицевые кости могут деформироваться: для этого достаточно даже совсем небольшого давления извне.