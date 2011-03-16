Аж в пот бросило…

Постоянно и сильно потею. С чем это может быть связано? Можно ли избавиться от неприятности народными средствами? Олег, Краснодар

Само по себе потовыделение – важная для организма функция. Она ответственна за его охлаждение и предохраняет от перегревания. Кроме того, с потом выходят излишняя влага, продукты распада и водно-солевого обмена, токсины.

Приятного мало

Но если пот выделяется чересчур обильно, то это вещь действительно малоприятная. В таком случае мы имеем дело с патологическим состоянием – гипергидрозом.

Он может провоцироваться разными причинами. В вашем варианте это, скорее всего, причины общего характера. Не исключено – следствие перенесенного эндокринного или инфекционного заболевания либо индивидуальных особенностей нервной системы, ее поражения.

Есть так называемый физиологический гипергидроз – он связан с эмоциональным и физическим напряжением. Скажем, пришлось сильно понервничать и перенести стресс. Болезнь может быть вызвана также резким падением уровня глюкозы в крови, вегетососудистой дистонией, климактерическим синдромом, ревматизмом, диабетом, туберкулезом, бруцеллезом, малярией, опухолевыми заболеваниями, инсультом, генетическими сбоями. Вот почему следует непременно обратиться к врачу – чтобы установить истинную причину. Ведь если гипергидроз окажется вторичным, то надо будет непременно лечить и основное заболевание.

К излишнему потоотделению приводит передозировка ряда лекарственных препаратов (инсулин, аспирин, анальгетики группы морфина и промедола, противорвотные средства). А также чрезмерная любовь к острой пище, шоколаду, кофе, чаю; ношение резиновой (особенно тесной) обуви, одежды из синтетики.

Кроме общего различают местный гипергидроз – когда чрезмерно потеют какие-то локальные участки тела: лоб, подмышки, ладони, ступни, локтевые и коленные сгибы. Помимо прочего гипергидроз неприятен еще и тем, что заставляет человека сильно переживать – поскольку он доставляет окружающим малоприятные ощущения и понимает это. А в итоге, нервничая, потеет намного сильнее. То есть это не только сугубо медицинская, но и серьезная социальная, психологическая проблема.

Соблюдаем гигиену

При гипергидрозе очень важна гигиена тела. Она – одна из главных мер борьбы с ним. Если не обмывать ежедневно очаги повышенной потливости, то это способно привести не только к появлению неприятного запаха, но и к простудам, возникновению гнойничковых, грибковых заболеваний: инфекция проникает через раздраженный поверхностный слой кожи.

Не забывайте про контрастный душ. Он не только полезен с точки зрения гигиены, но и способствует укреплению нервной системы. А ее чрезмерная возбудимость, как я уже говорила, способствует излишнему потоотделению. Полезна (дважды в неделю) получасовая ванна с отваром дубовой коры или сосновой хвои.

Лечение Различают три степени гипергидроза: легкую, среднюю и тяжелую. При лечении в крайнем случае может применяться оперативное вмешательство. Однако чаще используются консервативные методы: психо- и физиотерапевтические, а также медикаментозная терапия. При повышенной нервной возбудимости желательно принимать успокоительные средства. Например, настойку пустырника и корня валерианы. Кроме того, в ряде случаев амбулаторно применяется лазер. Его тепловая энергия блокирует клетки потовой железы. Прибегают также к иглорефлексотерапии и народным методам.

Народный рецепт

Народная медицина использует различные способы лечения и профилактики гипергидроза.

От потения подмышек. Приготовьте следующую смесь. Заварите в стакане кипятка 1 ч. л. коры дуба. Добавьте туда сок одного лимона. Утром и вечером с помощью тампона протирайте подмышки этой смесью: она уменьшает секрецию желез.

Кроме того, можно делать это слабым раствором уксусной кислоты. Или протирать подмышки специально приготовленным настоем цветков аптечной ромашки. Их надо взять 1 ст. л. и заварить в стакане кипятка. После того как цветки настоятся, добавить 1 ч. л. соды.

После мытья подмышек даст эффект применение борного лосьона. Его легко приготовить собственноручно. Для этого следует взять в равных количествах борную кислоту, столовый уксус и приготовить на их основе 4%-ный водный раствор.

От потения ладоней. Растворите в стакане воды чайную ложку соли. Дважды в день ополаскивайте такой водой (горячей) ладони. Другой вариант – ванночка с измельченной соломой (4 ст. л. на литр воды). Солому следует засыпать в кипяток и, плотно накрыв сосуд, дать настояться в течение часа. Затем налейте воду в миску и тридцать минут держите в ней ладони. Можно также протирать их 2%‑ными растворами резорцина либо салициловой кислоты.

От потения ног. В этом случае поможет присыпка, приготовленная из талька, крахмала и салициловой кислоты. Другой вариант – просто присыпка из картофельного крахмала. Полезны также контрастные ванночки: поочередно погружайте ноги сначала в холодную, а потом в горячую воду. Во многих случаях хватает всего 10 дней, чтобы избавиться от гипергидроза.