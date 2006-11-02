И пошел я в баню

ОТВЕЧАЕТ врач-дерматолог, Владимир Косов:

- Грибок скрыть практически невозможно: при этом заболевании прежде всего страдают ногти. Так что обратите в первую очередь внимание на них. Они становятся неровными, желтыми, расслаиваются. Затем рассмотрите свои ноги. При грибке кожа на стопе начинает шелушиться, на ней появляются мокнущие пузырьки, кожа чешется, зудит. Вероятность заражения выше, если у вас плоскостопие, которое, как правило, сопровождается нарушением кровоснабжения питания тканей стопы. А также если на коже есть порезы, ссадины, язвы.

Защитить себя от грибка можно, и это достаточно просто - нужно только неукоснительно соблюдать правила гигиены. Для начала купите резиновые тапочки и никому их не одалживайте. И вообще не ходите босиком ни в сауне, ни в бассейне. Не пользуйтесь чужими губкой и мочалкой. Приняв душ, вытрите (только своим полотенцем!) ноги, особенно между пальцами, и смажьте их любым противогрибковым кремом (их сейчас масса). Тогда есть надежда, что очередной поход в баню не обернется неприятностями.

