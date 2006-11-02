Как предупредить визит молочницы

До поры до времени все грибки-кандиды спокойно обитают в организме, но стоит здоровью чуть-чуть пошатнуться, как мирные грибки превращаются в монстров. Мирное сосуществование нарушено, и они становятся возбудителями болезни.

При этом заболевании у женщин возникают непривычные выделения из половых путей: белые, творожистые, хлопь­евидные, обычно без запаха, появляется и зуд, ведь слизистая раздражена.

Основная причина заболевания - временное сни­жение защитных сил организма: простуда, грипп, ОРВИ. Иммунитет ослаб - патологическая фло­ра активизировалась. При­чинами молочницы могут быть и слишком короткая юбочка, тонкие колготки. Она может возникнуть при авитаминозах. Нередко молочница - это осложнение после приема лекарств. Антибиотики действуют не избирательно, а на весь организм в целом. Хрупкое равновесие нарушается, и грибки идут в атаку. Заболевание может возникнуть и на нервной почве - из-за стрессов. И просто из-за плохой воды.

Часто этим заболеванием страдают беременные женщины. Объяснения здесь такие: изменяется гормональный фон, иммунитет не справляется, поэтому в этот период могут активизироваться различные болячки. В том числе и молочница.

Но молочница - не только женское заболевание. Мужчины болеют кандидозом так же, как и женщины, поэтому если болен кто-то из супругов, необходимо совместное лечение. Если оно не будет произведено вовремя, то вероятность возвращения заболевания очень высока. И пока супруги проходят лечение, им нужно либо воздерживаться от половой жизни, либо использовать презерватив.

Методы борьбы: раньше использовали для этого кефир. Идея проста: в нем содержатся лактобактерии, которые заквашивают молоко и...очищают влагалище. Из старых методов также популярен раствор буры в глицерине. Сейчас в аптеках множество разнообразных и эффективных средств для борьбы с вагинитом.

Но прежде чем дать рекомендации, придется посетить врача. Именно доктор должен найти причину заболевания. Ведь симптомы, подобные молочнице, могут быть и при других инфекциях.

Помните: молочница - очень «приставучая» болячка. И если не довести лечение до конца, новый визит молочницы обеспечен! Дело в том, что зловредные грибки уже знакомы с применявшимся лекарством и отлично к нему приспособились... Ну и конечно, укрепляйте свой иммунитет!