Кто на новенького?

Действительно, шанс получить гипертонию, что называется, по наслед­ству, увеличивается, если родители страдали от гипертонии. Однако врачи называют гипертонию наследственной только в 10% случаев. У остальных (90%!) пациентов установить точную причину первичной гипертонической болезни не удается. Причинами повышенного артериального давления (АД) могут быть некоторые заболевания внутренних органов. В этом случае гипертонию называют вторичной. Чаще всего к ней приводят болезни почек, которые до поры до времени протекают незаметно. Нередки так называемые эндокринные гипертонии, когда нарушение гормонального баланса в организме дает толчок к развитию болезни.

Все спокойно?

Многие живут, не обращая внимания на гипертонию, под девизом: я стойкий оловянный солдатик, мне лечиться некогда, у меня главное - работа. Кардиологи считают, что трудоголики - первые в очереди на инфаркт и инсульт! И предупреждают: периодическое или постоянное повышение давления крови, если ничего не предпринимать, повреждает мелкие артерии, становясь причиной нарушения работы практически всех органов. Обстрел, которому подвергает гипертония головной мозг, сердце, глаза, почки, рано или поздно приводит к осложнениям. Кратковременный скачок АД вызывает те же нарушения, что и длительное его повышение. Резкие колебания даже опаснее: ведь при этом клетки не успевают перестроиться, чтобы погасить внезапную нагрузку.

Повышение АД может сопровождаться головными болями, слабостью, тошнотой, мельканием мушек перед глазами, ноющими болями в груди. Но часто, особенно на ранней стадии, гипертонию можно просто не чувствовать. Отсутствие болезненных симптомов вносит ноту успокоенности. Дескать, все в порядке...

Про лекарства

Врачи, как могут, борются с нашей нелюбовью к таблеткам. В основном приводят негативные примеры, дескать, не лечился один тут у меня, а потом - инфаркт! Самое ужасное, что все это правда. Лечение гипертонической болезни должно быть постоянным и проходить под контролем врача. При повышенном давлении принимать лекарства обязательно. Когда АД стабилизируется, прекращать прием нель­зя. Ведь оно стало нормальным от лекарств. И как только их действие прекратится, давление может подскочить снова.

Скучное слово

Это про профилактику. Ну не любим мы ее, чуть ли не больше, чем лекарст­ва. Почему? Потому, что требуются некие усилия по изменению образа жизни. Кардиологи настоятельно советуют отказаться от курения, следить за весом и, наконец, заниматься физкультурой. Если с куревом все понятно (надо бросать сразу и навсегда), то с едой все гораздо интереснее. Главный кардиолог России академик Юрий Беленков предлагает воспользоваться т.н. средиземноморской диетой (много овощей, растительное масло, рыба). А также сократить прием соленого, копченого и маринованного. В обмен на эти простые меры сердце, сосуды, почки скажут вам большое спасибо.

...Но почему-то простые меры кажутся нам чрезвычайными.