Почему я впадаю в панику?

С детства при мысли о том, что в школе вызовут к доске, а позже, что придется отвечать на семинаре в институте, я просто впадала в панику. Да и теперь, если нужно говорить в присутствии небольшой аудитории, у меня ком подкатывает к горлу. Я краснею, просто не могу выговорить ни слова. Можно ли научиться как-то с этим справляться? Зинаида Мельникова, Тамбов

Все это очень похоже на панические атаки. Их возникновение не связано с каким-то конкретным заболеванием какого-либо органа, например, щитовидной железы или печени. Но точно поставить диагноз и определить, болезнь это или просто боязнь, может только врач. Он и назначит в случае необходимости лечение. Обычно оно комплексное: лекарства плюс психотерапия и специальные дыхательные упражнения.