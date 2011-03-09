Камни на зубах
№ 9(250) от 10.03.2011 [ «Аргументы Недели » ]
У меня на зубах образовались камни. Я их всегда регулярно снимал. Но они с такой же регулярностью появляются вновь и вновь. Вообще зубы у меня проблемные, вот и теперь надо камень удалить, но боюсь повредить десну. А может, оставить эти камни в покое? Михаил Кролевец, Орел
Нет, камень все-таки надо убрать. Сам по себе зубной камень провоцирует воспаление десен. Существует не только привычный механический способ удаления камня, когда острым скребком можно поранить десну. Есть и другой метод – с помощью ультразвука.
Так что не поленитесь найти приличную стоматологическую поликлинику, где вам проведут эту процедуру бескровно.
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