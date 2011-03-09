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Хочу кардиостимулятор!

№ 9(250) от 10.03.2011 [ «Аргументы Недели » ]

Хочу кардиостимулятор!

Я считаю, что мне должны поставить кардиостимулятор, но врачи как-то неопределенно об этом говорят… И при этом утверждают, что после его установки у меня могут быть проблемы с приемом лекарств. Какие же могут быть проблемы? В каких случаях его вшивают?    В. Семина, Саратовская область

Кардиостимулятор вшивают при нарушениях ритма сердца и в тех случаях, когда медикаментозная терапия не дает стойкого эффекта. Вопрос об установке аппарата решается сугубо индивидуально. Так что только вашего хотения мало. Действительно, могут быть проблемы с приемом некоторых лекарств. Например, при вшитом кардиостимуляторе прием сердечных препаратов для снятия спазмов сосудов, снижения артериального давления и т.д. не  исключен. Но лекарства должны быть совместимы между собой, поэтому их нельзя принимать бесконтрольно. Необходимое сочетание сердечных препаратов при вшитом кардиостимуляторе надо определять в каждом конкретном случае индивидуально, после консультации с врачом.

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