Хочу кардиостимулятор!

Я считаю, что мне должны поставить кардиостимулятор, но врачи как-то неопределенно об этом говорят… И при этом утверждают, что после его установки у меня могут быть проблемы с приемом лекарств. Какие же могут быть проблемы? В каких случаях его вшивают? В. Семина, Саратовская область

Кардиостимулятор вшивают при нарушениях ритма сердца и в тех случаях, когда медикаментозная терапия не дает стойкого эффекта. Вопрос об установке аппарата решается сугубо индивидуально. Так что только вашего хотения мало. Действительно, могут быть проблемы с приемом некоторых лекарств. Например, при вшитом кардиостимуляторе прием сердечных препаратов для снятия спазмов сосудов, снижения артериального давления и т.д. не исключен. Но лекарства должны быть совместимы между собой, поэтому их нельзя принимать бесконтрольно. Необходимое сочетание сердечных препаратов при вшитом кардиостимуляторе надо определять в каждом конкретном случае индивидуально, после консультации с врачом.