Хочу кардиостимулятор!
№ 9(250) от 10.03.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Я считаю, что мне должны поставить кардиостимулятор, но врачи как-то неопределенно об этом говорят… И при этом утверждают, что после его установки у меня могут быть проблемы с приемом лекарств. Какие же могут быть проблемы? В каких случаях его вшивают? В. Семина, Саратовская область
Кардиостимулятор вшивают при нарушениях ритма сердца и в тех случаях, когда медикаментозная терапия не дает стойкого эффекта. Вопрос об установке аппарата решается сугубо индивидуально. Так что только вашего хотения мало. Действительно, могут быть проблемы с приемом некоторых лекарств. Например, при вшитом кардиостимуляторе прием сердечных препаратов для снятия спазмов сосудов, снижения артериального давления и т.д. не исключен. Но лекарства должны быть совместимы между собой, поэтому их нельзя принимать бесконтрольно. Необходимое сочетание сердечных препаратов при вшитом кардиостимуляторе надо определять в каждом конкретном случае индивидуально, после консультации с врачом.
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