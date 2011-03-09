Раздраженный кишечник

В последнее время гастроэнтерологи все чаще ставят пациентам диагноз «синдром раздраженного кишечника». По статистике, им страдают примерно 25% населения планеты, преимущественно жители крупных городов. Что это за болезнь? Каковы ее особенности? Как эффективно бороться с этим недугом? Эти вопросы содержатся во многих письмах читателей, поступающих в редакцию.

Синдром раздраженного кишечника (СРК) – это функциональное заболевание, характеризующееся болью в животе и изменением в поведении кишечника. Под последним подразумевается нарушение его двигательной активности, которое выражается поносом или запором. При этом у человека, прошедшего диагностические исследования, нет никаких видимых отклонений по результатам клинических тестов. Другими словами, у больных отсутствуют органические заболевания или пороки развития.

Каковы же причины возникновения СРК? Основной из них, по мнению гастроэнтерологов, являются различные стрессы. Не зря ведь говорят: «все болезни от нервов». Действительно, систематически повторяющиеся отрицательные эмоции, например переживания, гнев, неудовлетворенность собой, негативно отражаются на здоровье. И, в частности, на деятельности кишечника. Причем, как свидетельствует статистика, у женщин СРК встречается в два раза чаще, чем у мужчин. Объясняется это тем, что нервная система у представительниц прекрасного пола более уязвима.

Еще одна причина, вызывающая недуг, – нерациональное питание. Так, появлению СРК способствуют переедание, нарушение режима приема пищи, недостаток в рационе продуктов растительного происхождения, чрезмерное употребление газообразующих продуктов. Кроме того, сбои в работе кишечника могут быть следствием злоупотребления алкоголем. Отрицательно сказываются на состоянии кишечника переутомление и несоблюдение режима труда и отдыха.

Среди признаков СРК в первую очередь следует отметить боль различной интенсивности, которая часто локализуется вокруг пупка и в нижней части живота. Она обычно проходит после опорожнения кишечника или отхождения газов. Что касается нарушения двигательной активности кишечника, то у одних больных преобладает диарея, у других – запоры. Еще одним основным признаком СРК является метеоризм. Кроме того, больные нередко испытывают чувство неполного опорожнения кишечника после посещения туалета.

Понятно, что наличие этих симптомов еще не может служить основанием для постановки точного диагноза. Больному необходимо пройти ряд исследований, результаты которых позволят гастроэнтерологу вынести свой вердикт. Диагностика включает, например, общий и биохимический анализы крови, рентгенографию кишечника, колоноскопию (исследование кишечника с помощью специального эндоскопа). Если диагноз СРК подтвердится, врач назначит необходимое лечение.

Лекарственная терапия заключается в применении спазмолитиков, снимающих боль, препаратов, нормализующих микрофлору кишечника, а также средств, уменьшающих газообразование. Больным, у которых в анамнезе (совокупность сведений, получаемых при обследовании) преобладают симптомы диареи, назначаются закрепляющие лекарства. А тем, кто страдает от запоров, – слабительные.

Немедикаментозное лечение – это прежде всего диета. Так, из пищевого рациона необходимо исключить копченые и острые блюда, кофе, шоколад и продукты, вызывающие повышенное газообразование, например капусту и мучные изделия. Противопоказан также алкоголь. Основу питания должны составлять овощи, фрукты, кисломолочные продукты. В меню можно включать мясные и рыбные блюда, приготовленные на пару или вареные. Рекомендуется хлеб из муки грубого помола и пшеничные отруби.

В комплексном лечении СРК обычно предусматривается и коррекция имеющихся у больных функциональных нарушений нервной системы. С этой целью проводятся сеансы психотерапии, а при необходимости назначаются и соответствующие лекарственные препараты. Преодолеть недуг помогают также лечебная физкультура, физиотерапевтические процедуры, занятия спортом.

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