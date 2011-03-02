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Пеленать или не пеленать?

№ 8(249) от 03.03.2011 [ «Аргументы Недели » ]

Пеленать или не пеленать?

Мы дома много спорим – пеленать маленького внука или нет? Мама стоит за новейшие течения – говорит, что везде уже не пеленают. А мне кажется, что внучок будет крепче спать, если его спеленать. А что говорит наука?

Вера Петровна, Свердловская обл.

Пеленание (от латинского pellis – «шкура») практиковалось с глубокой древности, хотя обычаи у разных народов разные. Помните, что терморегуляция новорожденного формируется только к концу первого месяца, поэтому младенцы легко перегреваются и охлаждаются. В России принято рыхло пеленать младенца, хотя многие считают, что подобное пеленание ограничивает движения, затормаживает развитие детской психики и двигательной активности.

С другой стороны, ребенку привычна теснота внутри матки, а новый мир кажется ему слишком огромным. К тому же пеленание позволяет малышу лучше осознать границы собственного тела. С этой точки зрения пеленание следует рассматривать как способ мягкой, постепенной адаптации при переходе ребенка из одной среды обитания в другую. К 3–4 неделям ребенок начнет пытаться освободиться от пеленок, и тогда в дневное время его можно оставлять свободным. Но во время ночного сна многие дети не успокаиваются до тех пор, пока их не спеленают. Малыш сам сообщит вам, что перестал нуждаться в пеленании на ночь, – начнет активно брыкаться и выворачиваться в запеленутом состоянии. Недоношенные и травмированные в родах дети особенно нуждаются в пеленании. Детям, страдающим коликами, пеленание помогает снять боль.

В странах Европы и США новорожденного сразу принято одевать в ползунки и предоставлять полную свободу движения. Такой метод тоже возможен, хотя возникает большая опасность, что ребенок перевернется на животик, а это повышает риск нарушения дыхания. Пеленки должны быть теплыми и легкими, но следует избегать перегрева.

Перед первым использованием прокипятите пеленки в мыльном растворе – вполне подойдет мыло «Детское». Стирать их можно тем же мылом, а в машине – антиаллергенным порошком. Если у ребенка часто возникают опрелости, то пеленки придется постоянно кипятить, т.к. без кипячения часть бактерий полностью не уничтожается. Гладить высушенные пеленки первые две недели следует с двух сторон.

Справка «АН»

Одноразовые подгузники признаны в настоящее время безопасными. К тому же они положительно влияют на формирование тазобедренных суставов (аналог «широкого» пеленания ребенка). Снижают риск развития пеленочного дерматита, не вызывают перегрева в области половых органов. Подгузники меняют по мере их загрязнения. Расход может варьироваться от 10 подгузников в сутки у новорожденных до 4–6 у детей более старшего возраста. Независимо от производителя одноразовых подгузников их подбирают ребенку по размеру, который, в свою очередь, зависит от роста, веса и возраста ребенка.

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