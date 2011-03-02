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Гайморит – опасный недуг

№ 8(249) от 03.03.2011 [«Аргументы Недели », Владимир ЯШИН, врач ]

Гайморит – опасный недуг

В чем причины возникновения гайморита? Как распознать болезнь? Помогают ли справиться с ней средства народной медицины?            Леонид Сергеевич, г. Волгоград

Гайморит – воспаление верхнечелюстной придаточной пазухи носа. Это распространенный недуг, который чаще всего возникает у взрослых и детей на фоне простудных заболеваний и гриппа. Источником инфекции могут быть также кариозные зубы.

Развитию недуга способствуют искривление носовой перегородки, наличие аденоидов, аллергический насморк. Впервые симптомы гайморита описал в XVII веке английский врач Гаймор. Отсюда и другое название придаточной пазухи – гайморова. Кстати, у человека их две – правая и левая. Они представляют собой небольшие пещерки, сообщающиеся с полостью носа.

Воспалительный процесс в пазухе начинается в результате проникновения в нее патогенных микроорганизмов. Острый гайморит проявляется болью различной интенсивности (может смещаться в висок или на всю половину лица) и нарушением носового дыхания вследствие набухания слизистой оболочки и резкого сужения носовых ходов. Выделения из носа обычно односторонние: вначале – жидкие, затем становятся вязкими и гнойными. Иногда, впрочем, они сразу бывают гнойными. Кроме того, у больного появляется озноб, повышается температура, ухудшается общее самочувствие.

Народный рецепт

При гайморите полезны ингаляции. Вот рецептура некоторых из них.

Картофельная. Сварив картошку в мундире, слейте воду. Затем, накрыв голову, вдыхайте пар.

Прополисная. Возьмите 30%-ную настойку прополиса. Влейте половину чайной ложки в 0,5 литра только что закипевшей воды. Укрыв голову, подышите паром.

С подорожником и бессмертником. Использовать для сбора по 5 г цветков бессмертника и травы тысячелистника, 10 г листьев подорожника. Залить 200 мл кипятка. Настоять в течение часа. Процедить. Использовать для двух ингаляций по 100 граммов.

С грецким орехом. Понадобятся 15 г листьев подорожника, 10 г травы тысячелистника и 5 г листьев грецкого ореха. Заливается 200 граммами кипятка. Настаивается час, процеживается. Достаточно для четырех ингаляций.

С календулой. (На четыре ингаляции). 15 г цветков ромашки, 10 г календулы и 5 г травы луговой герани залить 200 граммами кипятка. Процедить, настояв перед этим в течение часа.

Хронический гайморит возникает в результате затяжного течения острого процесса или частого его повторения вследствие ослабления иммунитета. В период ремиссии (стихания симптомов заболевания) самочувствие больного остается обычно удовлетворительным. Он редко обращается к врачу, поскольку у него наступает определенное привыкание к нарушениям функции носа. Иное дело – обост­рение хронического процесса. Оно может сопровождаться повышением температуры тела, ухудшением самочувствия, появлением болезненной припухлости щеки и отека век, локальной или разлитой головной болью.

Лечение при остром гайморите направлено на то, чтобы снять отек и обеспечить естественный отток слизи из пораженной пазухи. С этой целью используются сосудосуживающие капли, противовоспалительные и антиаллергические препараты. В борьбе с болезнью помогают промывание носа антисептическими растворами и физиотерапевтические процедуры. При необходимости врач назначает также антибиотики. При обострении хронического гнойного гайморита наряду с лекарствами показана пункция (прокол) гайморовой пазухи с промыванием ее одним из антисептических растворов.

Кроме традиционных методов достаточно широко используются и средства народной медицины. Так, определенный положительный эффект достигается при промывании носа соленой водой (чайная ложка поваренной соли на стакан теплой воды). Если заложен нос, следует предварительно закапать сосудосуживающие капли. Промывать следует над раковиной или ванной поочередно то одну, то другую ноздрю. Детям и взрослым, которые не могут выполнить эту процедуру, проводят с помощью резинового баллончика.

Народные медики рекомендуют 3–4 раза в день закапывать в каждую ноздрю по 1–2 капли меда. Эффективны также медовые ингаляции: в кастрюлю с вскипевшей водой добавляют столовую ложку меда, накрываются большим полотенцем и дышат попеременно каждой ноздрей. Неплохо действует и прогревание придаточных пазух носа. С этой целью используют мешочки с солью или льняным семенем, вареные яйцо или клубни картофеля. Для улучшения общего состояния больным полезно пить отвары и чаи из растений, обладающих потогонным действием. К ним, в частности, относятся цветки липы мелколистной и плоды малины обыкновенной.

Следует помнить, что гайморит – опасный недуг. Инфекция из очага воспаления может распространиться по организму и вызвать тяжелые заболевания, например менингит или пневмонию. Во избежание осложнений нужно строго выполнять предписания врача. А чтобы гайморит обходил вас стороной, закаливайте организм, вовремя лечите больные зубы и не переносите на ногах простуду.

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