Купероз – красный нос

У моего мужа постоянно красный нос – на нем сильно выделяются сосуды. Однажды он даже чуть не пострадал из-за этого. Новый начальник чуть не выгнал его с совещания, подумав, что супруг пьян. Потом, правда, разобрались, но все равно неприятно. Болезнь мужа называется купероз. Пожалуйста, расскажите о ней подробнее: откуда она берется, можно ли ее лечить в домашних условиях народными средствами? Нина Ивановна, Кострома

Купероз – это сосудистое заболевание. И глубоко ошибаются те, кто относит его к чисто эстетическим, косметическим проблемам. Дело обстоит совершенно иначе. Ни в коем случае нельзя запускать болезнь, иначе она может перейти в более глубокую стадию.

Что происходит

Виновата так называемая проблемная кожа. Ее плохое состояние свидетельствует о том, что у организма не все в порядке со здоровьем. Это могут быть гормональные сбои, авитаминоз, снижение иммунитета. А также венозный застой, нарушение кровообращения в кожном покрове. Ослабевшие по той или иной причине сосуды изменяются, снижается их тонус, просвет капилляров расширяется, они делаются заметнее. Становятся видны фиолетовые, лиловые, бордовые или красные сосудистые звездочки. Кожа нередко воспаляется, теряет эластичность. Как правило, очаги купероза появляются на щеках, носу и лбу; на ногах и подбородке.

С усилением кровообращения расширившиеся сосуды зажимает соединительная ткань, которая на них давит. Постоянно этому сопротивляясь, сосуды постепенно теряют эластичность и способность сужаться, а потому выделяются.

Различают три стадии купероза. Первая – приливы. На какое-то время у человека вдруг начинает краснеть лицо. Скоро все проходит, но звоночек уже прозвенел: у сосудов появились проблемы. На второй стадии их тонуса начинает не хватать, и сосудистый рисунок становится хорошо виден. Вот теперь уже пора поторопиться к врачу. Иначе через какое-то время начнется третья, самая неприятная стадия: застойные, воспалительные явления.

Поможем лицу Зимняя маска при куперозе. Резкие перепады температуры болезненны для кожи. Поэтому примерно за час до выхода из дома нанесите на 15 минут следующую маску. Смешайте 1 ч. л. раст. масла (льняное, оливковое, виноградное, персиковое), 1 ч. л. смеси крахмала и талька, 2 ч. л. ланолина. Маска из картофеля (устраняет проявления купероза). На терке мелко натрите картофель и нанесите на 15 минут. Снимать настоем календулы или ромашки.

Кто виноват

Как обычно, когда речь идет о проблемах сосудов, причин может быть множество. В том числе – наследственная предрасположенность, неправильное питание (особенно если в рационе преобладает слишком горячая, пряная, острая, сладкая, соленая и углеводистая пища). Старайтесь не злоупотреблять шоколадом, кофе, йогуртами, сыром, цитрусовыми, маринадом, печенкой, бананами, сметаной. При этом провоцирующим может оказаться лишь один из перечисленных продуктов – все зависит от индивидуальных особенностей человека. Конкретного «врага» вы можете вычислить сами, понаблюдав за реакцией организма. Прогрессированию заболевания способствуют вредные привычки: курение, злоупотребление алкоголем. Отрицательное воздействие может оказать баня (сауна). Старайтесь находиться в ней не более 10 минут при температуре не выше 70 градусов. Лицо желательно прикрыть влажным полотенцем.

К факторам риска относятся также обморожения, заболевания печени, ожоги. Кроме того, влияют резкие перепады температур (особенно сейчас, зимой, когда мы из нагретого помещения выходим на улицу и наоборот); излишек ультрафиолета (подумайте, не чрезмерна ли ваша любовь к загару).

Колиты, гастриты, другие желудочные заболевания, а также постоянные запоры и вегетососудистая дистония тоже могут приводить к покраснениям. Равно как и беременность – она дает очень серьезную нагрузку на организм.

Добрый совет При уходе за лицом не используйте грубые полотенца, щетки и губки. А также препараты, содержащие экстракты морских водорослей, солей и йода. Помните: раздражают кожу парфюмерные отдушки, мед, мята, алоэ, ментол. Старайтесь не переохлаждать и не перегревать лицо.

Что делать

Обязательно обратитесь к врачу. Вам должны будут назначить лечение, заключающееся в обеспечении нормальной микроциркуляции крови, укреплении соединительной ткани и стенок сосудов. Врач определит основное заболевание, приведшее к куперозу. Он же может назначить электрокоагуляцию – когда расширенные сосуды разрушаются введенной в них тонкой иглой, через которую пропущен ток.

Снизить в сосудах давление крови и уменьшить покраснение поможет лимфодренажный массаж. Повысят упругость кожи регулярные коллагеновые маски. Хорошо тренируют сосуды пешие и велопрогулки, йога, плавание. Улучшит их тонус протирание лица замороженными отварами каштана, шалфея или ромашки. А вот умываться надо только теплой водой. Старайтесь не пользоваться средствами, содержащими спирт и ацетон.

Укрепят сосудистые стенки витамины С (содержатся в шиповнике, зеленом горошке, черной смородине, облепихе, брюссельской капусте, клубнике, рябине); Р (виноград, лук, чеснок, черника, голубика, зеленый чай); К (листья крапивы, малина, грецкие орехи, капуста – белокочанная, цветная, брокколи, кольраби; яйца, шпинат); Е (кукуруза, растительные масла, зародыши злаков, овсянка, молоко, семечки яблок, яичный желток).