У ребенка аллергия

Моему малышу (6 месяцев) поставили диагноз атопический дерматит. В чем причина болезни? Любовь, Екатеринбург

Отвечает врач Владимир Яшин:

Атопический дерматит – аллергическое заболевание кожи. Ведущую роль в развитии болезни играет пищевая аллергия, которая у детей первого года жизни проявляется, в частности, повышенной чувствительностью к белкам коровьего молока. Атопический дерматит может также возникнуть при контакте с пыльцой цветущих растений и некоторыми другими аллергенами. Для того чтобы установить, какой из них конкретно вызывает патологическую реакцию иммунной системы ребенка, надо провести исследование. Поэтому советую обратиться к детскому аллергологу.