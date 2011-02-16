У ребенка аллергия
№ 6(247) от 17.02.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Моему малышу (6 месяцев) поставили диагноз атопический дерматит. В чем причина болезни? Любовь, Екатеринбург
Отвечает врач Владимир Яшин:
Атопический дерматит – аллергическое заболевание кожи. Ведущую роль в развитии болезни играет пищевая аллергия, которая у детей первого года жизни проявляется, в частности, повышенной чувствительностью к белкам коровьего молока. Атопический дерматит может также возникнуть при контакте с пыльцой цветущих растений и некоторыми другими аллергенами. Для того чтобы установить, какой из них конкретно вызывает патологическую реакцию иммунной системы ребенка, надо провести исследование. Поэтому советую обратиться к детскому аллергологу.
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