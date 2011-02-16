Все хорошо в меру

Весной, когда не хватает витаминов, я готовлю настой шиповника. Может ли он полностью заменить чай? Лидия, Воронежская область

Отвечает врач Владимир Яшин:

Известно, что ягоды шиповника содержат большое количество витамина С. Он играет важную роль в окислительно-восстановительных процессах, влияет на кроветворение, обеспечивает нормальную проницаемость капилляров, повышает защитные силы организма. Словом, настой шиповника весьма полезен для здоровья. Однако злоупотреблять им не следует, так как это может привести к нарушению обмена щавелевой кислоты. А это в свою очередь чревато возникновением мочекаменной болезни. Поэтому пейте настой шиповника, но не забывайте и о чае, который также полезен для организма.