Все хорошо в меру
№ 6(247) от 17.02.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Весной, когда не хватает витаминов, я готовлю настой шиповника. Может ли он полностью заменить чай? Лидия, Воронежская область
Отвечает врач Владимир Яшин:
Известно, что ягоды шиповника содержат большое количество витамина С. Он играет важную роль в окислительно-восстановительных процессах, влияет на кроветворение, обеспечивает нормальную проницаемость капилляров, повышает защитные силы организма. Словом, настой шиповника весьма полезен для здоровья. Однако злоупотреблять им не следует, так как это может привести к нарушению обмена щавелевой кислоты. А это в свою очередь чревато возникновением мочекаменной болезни. Поэтому пейте настой шиповника, но не забывайте и о чае, который также полезен для организма.
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