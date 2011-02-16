«Женский простатит»
№ 6(247) от 17.02.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Каждый год 4,5 млн. россиян получают диагноз – цистит. Это только те, кто обратился к специалистам. А сколько еще занимается самолечением, грозящим тяжелыми осложнениями! Что же это за болезнь, которую иногда называют «женским простатитом»?
Обычно считается, что цистит возникает из-за переохлаждения. Это не так. Переохлаждение лишь провоцирует проявление болезни. Непосредственно само воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря вызывают бактерии: микоплазмы, уреаплазмы, хламидии, а также грибы. Но главный виновник (в 80–90% случаев) – кишечная палочка.
Цистит дает о себе знать частыми и болезненными позывами «по малой нужде». Возможны произвольные ночные мочеиспускания, частичное недержание мочи. Болит и режет внизу живота. Иногда повышается температура. Могут возникнуть тошнота и жажда, а также отеки на лице – признаки интоксикации организма. В моче в острый период случается появление крови.
Причины болезни
Это объясняется анатомическим строением – короткая уретра, близкое расположение к ней промежности и, как следствие, – большое количество микробов, которые могут проникнуть в организм восходящим путем. Чаще всего воспаление в мочевом пузыре вызывает банальная кишечная флора. Многие считают цистит не слишком серьезным заболеванием и обращаются к врачу, когда уж совсем припрет. Но цистит – коварное заболевание. И если его не лечить, то инфекция распространится на почки.
Цистит нередко осложняется развитием других заболеваний мочеполовой сферы. Так что при первых же признаках цистита необходимо немедленно обратиться к врачам: урологу и гинекологу. Нередко возникает потребность и в консультации гастроэнтеролога.
Чаще всего болезнь развивается из-за хронических воспалительных процессов в половых органах женщин детородного возраста. Обостренная предрасположенность к циститу возникает во время беременности, после родов и особенно во время менопаузы. В этом возрасте у женщины замедляются обменные процессы, нарушается гормональный баланс и ослабляется иммунитет. Цистит может возникнуть на фоне переохлаждения, переутомления или перенесенной болезни. Были случаи, когда на этом этапе в организме активизировались давно дремавшие возбудители заболеваний, например вирус генитального герпеса.
Нередки случаи возникновения цистита у девочек. В этом случае его возбудителем чаще всего выступает кишечная палочка, проникающая в мочеполовые пути через стенку прямой кишки. Причиной служат нарушения элементарных правил гигиены. У девочек заболевание может протекать бессимптомно и обостриться лишь в последующие годы.
Как помочь мочевому пузырю
Распознать болезнь и определить лечебную тактику может только врач, выявив тип возбудителя болезни. В зависимости от этого назначаются определенные антибиотики, действующие именно на данного возбудителя. Но есть несколько общих рекомендаций.
При цистите необходимо пить много жидкости – не менее 1,5–2 литров. Это может быть как чистая вода, так и травяные чаи. Очень полезны кислые морсы (кислота подавляет главного возбудителя – кишечную палочку).
Соблюдать щадящую диету: без острых и жареных блюд, консервов, уксуса, приправ и специй, крепкого чая, кофе и спиртных напитков. Некоторые составляющие этих продуктов, выделяясь с мочой, раздражают слизистую оболочку мочевого пузыря. Потребление соли в это время лучше вообще исключить.
Старательно утепляться и находиться в сухом помещении. Тазовые органы надо обернуть шерстяным бельем и надевать теплую обувь. В период обострения лучше вообще не гулять в холодную погоду.
Не носить тесные одежду и белье. Тугая резинка может нарушить микроциркуляцию крови в малом тазу, а застой ее способствует воспалительному процессу.
С чего начать?
С ОБЩЕГО анализа мочи. Но хорошо бы сделать и бактериологический анализ мочи, чтобы определить возбудителя (к сожалению, не во всех поликлиниках есть такая возможность).
Лечение начинается с перехода на диету: исключаются алкоголь, все острое, соленое, маринованное. Почаще ходить в туалет. И – половой покой.
Антибактериальная терапия – урологи назначают антибиотики широкого спектра действия, преимущественно выводящиеся с мочой и нетоксичные для почек. Облегчение наступит уже через несколько дней, но это не значит, что можно прекращать лечение. Лечиться придется, пока анализ мочи не покажет, что все в норме. Некоторые пациенты приходят на прием с убеждением, что можно обойтись и без лекарств, – просто попить отвары из травок, и все пройдет. В некоторых случаях это действительно помогает, но далеко не всегда. К сожалению, уничтожить патогенную флору травки не в состоянии, приходится применять нечто покрепче. Но траволечение обычно является необходимым компонентом, как и различные тепловые процедуры, например теплая (сидячая) ванна.
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