//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Здоровье

«Женский простатит»

№ 6(247) от 17.02.2011 [ «Аргументы Недели » ]

«Женский простатит»

Каждый год 4,5 млн. россиян получают диагноз – цистит. Это только те, кто обратился к специалистам. А сколько еще занимается самолечением, грозящим тяжелыми осложнениями! Что же это за болезнь, которую иногда называют «женским простатитом»?

Обычно считается, что цистит возникает из-за переохлаждения. Это не так. Переохлаждение лишь провоцирует проявление болезни. Непосредст­венно само воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря вызывают бактерии: микоплазмы, уреаплазмы, хламидии, а также грибы. Но главный виновник (в 80–90% случаев) – кишечная палочка.

Цистит дает о себе знать частыми и болезненными позывами «по малой нужде». Возможны произвольные ночные мочеиспускания, частичное недержание мочи. Болит и режет внизу живота. Иногда повышается температура. Могут возникнуть тошнота и жажда, а также отеки на лице – признаки интоксикации организма. В моче в острый период случается появление крови.

Причины болезни

Это объясняется анатомическим строением – короткая уретра, близкое расположение к ней промежности и, как следствие, – большое количество микробов, которые могут проникнуть в организм восходящим путем. Чаще всего воспаление в мочевом пузыре вызывает банальная кишечная флора. Многие считают цистит не слишком серьезным заболеванием и обращаются к врачу, когда уж совсем припрет. Но цистит – коварное заболевание. И если его не лечить, то инфекция распространится на почки.

Цистит нередко осложняется развитием других заболеваний мочеполовой сферы. Так что при первых же признаках цистита необходимо немедленно обратиться к врачам: урологу и гинекологу. Нередко возникает потребность и в консультации гастроэнтеролога.

Чаще всего болезнь развивается из-за хронических воспалительных процессов в половых органах женщин детородного возраста. Обостренная предрасположенность к циститу возникает во время беременности, после родов и особенно во время менопаузы. В этом возрасте у женщины замедляются обменные процессы, нарушается гормональный баланс и ослабляется иммунитет. Цистит может возникнуть на фоне переохлаждения, переутомления или перенесенной болезни. Были случаи, когда на этом этапе в организме активизировались давно дремавшие возбудители заболеваний, например вирус генитального герпеса.

Нередки случаи возникновения цистита у девочек. В этом случае его возбудителем чаще всего выступает кишечная палочка, проникающая в мочеполовые пути через стенку прямой кишки. Причиной служат нарушения элементарных правил гигиены. У девочек заболевание может протекать бессимптомно и обостриться лишь в последующие годы.

Как помочь мочевому пузырю

Распознать болезнь и определить лечебную тактику может только врач, выявив тип возбудителя болезни. В зависимости от этого назначаются определенные антибиотики, действующие именно на данного возбудителя. Но есть несколько общих рекомендаций.

При цистите необходимо пить много жидкости – не менее 1,5–2 литров. Это может быть как чистая вода, так и травяные чаи. Очень полезны кислые морсы (кислота подавляет главного возбудителя – кишечную палочку).

Соблюдать щадящую диету: без острых и жареных блюд, консервов, уксуса, приправ и специй, крепкого чая, кофе и спиртных напитков. Некоторые составляющие этих продуктов, выделяясь с мочой, раздражают слизистую оболочку мочевого пузыря. Потребление соли в это время лучше вообще исключить.

Старательно утепляться и находиться в сухом помещении. Тазовые органы надо обернуть шерстяным бельем и надевать теплую обувь. В период обострения лучше вообще не гулять в холодную погоду.

Не носить тесные одежду и белье. Тугая резинка может нарушить микроциркуляцию крови в малом тазу, а застой ее способст­вует воспалительному процессу.

С чего начать?

С ОБЩЕГО анализа мочи. Но хорошо бы сделать и бактериологический анализ мочи, чтобы определить возбудителя (к сожалению, не во всех поликлиниках есть такая возможность).

Лечение начинается с перехода на диету: исключаются алкоголь, все острое, соленое, маринованное. Почаще ходить в туалет. И – половой покой.

Антибактериальная терапия – урологи назначают антибиотики широкого спектра действия, преимущест­венно выводящиеся с мочой и нетоксичные для почек. Облегчение наступит уже через несколько дней, но это не значит, что можно прекращать лечение. Лечиться придется, пока анализ мочи не покажет, что все в норме. Некоторые пациенты приходят на прием с убеждением, что можно обойтись и без лекарств, – просто попить отвары из травок, и все пройдет. В некоторых случаях это действительно помогает, но далеко не всегда. К сожалению, уничтожить патогенную флору травки не в состоянии, приходится применять нечто покрепче. Но траволечение обычно является необходимым компонентом, как и различные тепловые процедуры, например теплая (сидячая) ванна.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//О чем пишут коллеги

Проклятое золото Ксеньевки

Проклятое золото Ксеньевки

Виктора Донова зарубили топором близ поселка Ксеньевка Могочинского района Забайкалья. Убийство произошло недалеко от железной дороги, и тело заметил машинист проезжавшего поезда.

//В мире

Украинский дипломат назвал встречу Макрона и Путина "похоронами" антироссийских санкций

Украинский дипломат назвал встречу Макрона и Путина "похоронами" антироссийских санкций

Украинский дипломат Роман Безсмертный заявил, что встречу Владимира Путина и Эммануэля Макрона можно считать «похоронной процессией» по западным санкциям против России.

//В мире

Немецкая делегация обвинила западные СМИ во вранье о Крыме

Немецкая делегация обвинила западные СМИ во вранье о Крыме

Глава немецкой делегации Дирк Нессениус после посещения Крымского полуострова заявил, что западные СМИ публикуют «неправдивую информацию» о ситуации в Крыму.

//новости партнеров

//Политика

Трампу предложили купить Великобританию

Трампу предложили купить Великобританию

Ранее американский президент изъявил желание купить у Дании Гренландию. Как пишет издание "Дни24", британский журналист Ричард Литтлджон в ироничной форме предложил купить Великобританию, если его первый план окажется неудачным.

//В мире

Лавров предложил решение вопроса с транзитом газа через Украину

Лавров предложил решение вопроса с транзитом газа через Украину

Глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, как можно решить вопрос с транзитом российского газа через территорию Украины. Дипломат считает, что Киеву необходимо перестать политизировать процесс.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Эксперт придумал способ вернуть Донецк и Луганск в состав Украины без войны

Эксперт придумал способ вернуть Донецк и Луганск в состав Украины без войны

Украинский журналист Владимир Скачко рассказал, как можно вернуть Донецк и Луганск под юрисдикцию Киева без боевых действий. Соответствующее заявление эксперт сделал, выступая в телевизионном эфире.

//Наука

NASA подтвердило миссию на спутник Юпитера Европу

NASA подтвердило миссию на спутник Юпитера Европу

NASA подтвердило миссию на ледяной спутник Юпитера. Программа исследования под названием Europa Clipper будет запущена после 2023 года.

//Общество

Вдова ельцинского министра Александра Починка попалась на фальсификациях

Вдова ельцинского министра Александра Починка попалась на фальсификациях

Наталья Починок известна как вдова экономиста эпохи Бориса Ельцина Александра Починка. Несколько лет назад она возглавила вуз, который выдаёт дипломы всем, кто заплатит. На протяжении многих лет, это заведение производило «на свет» множество лженаучных работ.

//Армия

Видео: российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа

Видео: российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа

Группа "Первый полет" показала новую фигуру группового высшего пилотажа, которую впервые намерены продемонстрировать на международном авиасалоне МАКС-2019. Видео опубликовал телеканал "Звезда".

//Новости партнеров

//Общество

Чиновники не стесняются и не мелочатся. Андрей Караулов о зарплатах губернаторов

Чиновники не стесняются и не мелочатся. Андрей Караулов о зарплатах губернаторов

Богатством чиновников уже никого не удивить, хотя при этом слуги народа декларируют вполне скромные доходы. Но есть и те, кто не стесняется и не мелочится. О них пишет в социальной сети Андрей Караулов

//Здоровье

Ученые считают, что психические расстройства связаны с загрязнением воздуха

Ученые считают, что психические расстройства связаны с загрязнением воздуха

Исследователи заявили, что загрязнение воздуха может стать причиной биополярного и депрессивного расстройства. Оказалось, что у жителей загрязненных районов проблемы с психикой встречаются гораздо чаще.

//Новости СМИ2

//Политика

Премьер Британии выступил против возвращения России в G8

Премьер Британии выступил против возвращения России в G8

Доводы в пользу того, чтобы РФ вновь присоединилась к "большой семерке", восстановив формат G8, только предстоит найти. Об этом заявил в среду в Берлине глава британского правительства Борис Джонсон.

//Шоу-бизнес

Навка показала фотографию с Песковым в роддоме

Навка показала фотографию с Песковым в роддоме

В честь пятилетия дочери 44-летняя российская фигуристка Татьяна Навка показала фотографию из роддома, где её встречал Дмитрий Песков. Пять лет назад пара ещё официально не заявила о своих отношениях.

//Происшествия

Под Вологдой в реку упал вертолет, один человек погиб

Под Вологдой в реку упал вертолет, один человек погиб

В Вологодской области в реку Суда упал вертолет. На борту, по предварительным данным, находился только пилот воздушного судна. Об этом заявил журналистам представитель ГУ МЧС региона.

//Общество

Сотрудникам спецслужб хотят запретить выезд за границу. Даже бывшим

Сотрудникам спецслужб хотят запретить выезд за границу. Даже бывшим

Члены комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы внесли новый законопроект, по которому даже бывшие сотрудники спецслужб не смогут покидать пределы России в течение пяти лет после увольнения.

//Общество

Не надо мусорить! Символичная гибель дельфина

Не надо мусорить! Символичная гибель дельфина

В Севастополе в районе пляжа «Омега», что в Гагаринском районе города, 20 августа обнаружили мертвого дельфина. Об этом в одной из групп в соцсетях сообщил местный житель Никита Луценко. Дельфин умер из-за того, что не смог свободно дышать: во рту у него была пластиковая бутылка.

//Метеоновости

Синоптики обещают россиянам теплый сентябрь

Синоптики обещают россиянам теплый сентябрь

В европейской и азиатских частях России в сентябре ожидается средняя температура выше нормы. Холоднее обычного будет на Алтае. Об этом журналистам рассказали специалисты Гидрометцентра.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Кольцо за 43 миллиона рублей. Звезда Instagram известная как "жена адвоката" похвасталась подарком мужа

Кольцо за 43 миллиона рублей. Звезда Instagram известная как "жена адвоката" похвасталась подарком мужа

Instaблогерша и роскошная блондинка, известная как "жена адвоката" частенько радует своих подписчиков атрибутами гламурной жизни. Она показала кольцо с огромным жёлтым бриллиантом стоимостью в 43,5 миллиона

//Шоу-бизнес

Стало известно, кто стал самым высокооплачиваемым актёром в этом году

Стало известно, кто стал самым высокооплачиваемым актёром в этом году

Стал известен самый высокооплачиваемый актёр этого года. Согласно статистике журнала Forbes, за последние 12 месяцев он заработал почти 90 миллионов долларов.

//Шоу-бизнес

"Шалим и зажигаем": Тарзан и Королева отметили годовщину свадьбы

"Шалим и зажигаем": Тарзан и Королева отметили годовщину свадьбы

Известная певица Наташа Королева и ее супруг - шоумен Александр Глушко (он же Тарзан) - отметили 16-ю годовщину свадьбы. "Молодожены" поздравили друг друга трогательными постами в социальных сетях.

//Общество

"Можно ли вешать у себя дома картины Гитлера? Можно, конечно", Владимир Познер призвал разделять творчество и личность

"Можно ли вешать у себя дома картины Гитлера? Можно, конечно", Владимир Познер призвал разделять творчество и личность

Творчество Адольфа Гитлера — тема спорная. Возможно ли воспринимать его картины отдельно от личности фюрера? Владимир Познер заявил, что не видит ничего зазорного в картинах Гитлера в интерьере

//В мире

Трамп потребовал больше уважения к США

Трамп потребовал больше уважения к США

Американский президент Дональд Трамп объяснил, что покупка Гренландии была всего лишь идеей. При этом глава Соединённых Штатов считает, что властям Дании стоило проявить больше уважения в отношении США.

//Политика

Путин прибыл во дворец президента Финляндии

Путин прибыл во дворец президента Финляндии

В Хельсинки начались переговоры президентов России и Финляндии. Российский лидер Владимир Путин по прибытии в аэропорт "Вантаа" направился в президентский дворец финского коллеги Саули Ниинисте.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

"Я подожгу этот стол вместе с вами. Здесь убили моего брата". Поджигатель из Бирюлева задержан полицией
2

Пророчество Матроны Московской о массовой гибели людей в 2019-м выложили в сеть
3

Во дворе у многодетной семьи полицейские обнаружили ребёнка, привязанного к столбу за шею
4

Запястье министра науки и образования России стало самым популярным мемом в Сети
5

Агония несокрушимого бастиона «сирийской революции»

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры