«Женский простатит»

Каждый год 4,5 млн. россиян получают диагноз – цистит. Это только те, кто обратился к специалистам. А сколько еще занимается самолечением, грозящим тяжелыми осложнениями! Что же это за болезнь, которую иногда называют «женским простатитом»?

Обычно считается, что цистит возникает из-за переохлаждения. Это не так. Переохлаждение лишь провоцирует проявление болезни. Непосредст­венно само воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря вызывают бактерии: микоплазмы, уреаплазмы, хламидии, а также грибы. Но главный виновник (в 80–90% случаев) – кишечная палочка.

Цистит дает о себе знать частыми и болезненными позывами «по малой нужде». Возможны произвольные ночные мочеиспускания, частичное недержание мочи. Болит и режет внизу живота. Иногда повышается температура. Могут возникнуть тошнота и жажда, а также отеки на лице – признаки интоксикации организма. В моче в острый период случается появление крови.

Причины болезни Это объясняется анатомическим строением – короткая уретра, близкое расположение к ней промежности и, как следствие, – большое количество микробов, которые могут проникнуть в организм восходящим путем. Чаще всего воспаление в мочевом пузыре вызывает банальная кишечная флора. Многие считают цистит не слишком серьезным заболеванием и обращаются к врачу, когда уж совсем припрет. Но цистит – коварное заболевание. И если его не лечить, то инфекция распространится на почки.

Цистит нередко осложняется развитием других заболеваний мочеполовой сферы. Так что при первых же признаках цистита необходимо немедленно обратиться к врачам: урологу и гинекологу. Нередко возникает потребность и в консультации гастроэнтеролога.

Чаще всего болезнь развивается из-за хронических воспалительных процессов в половых органах женщин детородного возраста. Обостренная предрасположенность к циститу возникает во время беременности, после родов и особенно во время менопаузы. В этом возрасте у женщины замедляются обменные процессы, нарушается гормональный баланс и ослабляется иммунитет. Цистит может возникнуть на фоне переохлаждения, переутомления или перенесенной болезни. Были случаи, когда на этом этапе в организме активизировались давно дремавшие возбудители заболеваний, например вирус генитального герпеса.

Нередки случаи возникновения цистита у девочек. В этом случае его возбудителем чаще всего выступает кишечная палочка, проникающая в мочеполовые пути через стенку прямой кишки. Причиной служат нарушения элементарных правил гигиены. У девочек заболевание может протекать бессимптомно и обостриться лишь в последующие годы.

Как помочь мочевому пузырю

Распознать болезнь и определить лечебную тактику может только врач, выявив тип возбудителя болезни. В зависимости от этого назначаются определенные антибиотики, действующие именно на данного возбудителя. Но есть несколько общих рекомендаций.

При цистите необходимо пить много жидкости – не менее 1,5–2 литров. Это может быть как чистая вода, так и травяные чаи. Очень полезны кислые морсы (кислота подавляет главного возбудителя – кишечную палочку).

Соблюдать щадящую диету: без острых и жареных блюд, консервов, уксуса, приправ и специй, крепкого чая, кофе и спиртных напитков. Некоторые составляющие этих продуктов, выделяясь с мочой, раздражают слизистую оболочку мочевого пузыря. Потребление соли в это время лучше вообще исключить.

Старательно утепляться и находиться в сухом помещении. Тазовые органы надо обернуть шерстяным бельем и надевать теплую обувь. В период обострения лучше вообще не гулять в холодную погоду.

Не носить тесные одежду и белье. Тугая резинка может нарушить микроциркуляцию крови в малом тазу, а застой ее способст­вует воспалительному процессу.