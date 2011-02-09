Апельсиновым соком лучше не злоупотреблять

Моя жена пьет в день по 2–3 стакана апельсинового сока. Это не много?

Сергей, Тула

Отвечает врач Татьяна Лямина:

Советовала бы обойтись одним стаканом. Ученые Бостонского университета недавно выяснили: если употреблять больше, то у женщин увеличивается риск развития подагры. Дело в том, что в апельсиновом соке высока концентрация фруктозы. Это способствует накапливанию в суставах мочевой кислоты. А в результате возникают отеки. Свои выводы бостонские медики сделали на основе изучения состояния здоровья и пищевых привычек 80 тысяч своих соотечественниц. Кстати, по мнению ученых, заполучить подагру рискуют не только любительницы апельсинового сока, но и вообще сладких безалкогольных напитков.

Злоупотребление соком апельсинов может привести к ожирению, диабету. Ведь в нем содержится много сахара. Этот сок противопоказан при болезнях кишечника, гастрите, язве желудка, повышенной кислотности.

Но, безусловно, в умеренном количестве апельсиновый сок для многих полезен. В нем много витаминов А, В, С. Его употребление способствует укреплению иммунитета, помогает бороться с синдромом хронической усталости. А кроме того, укрепляет кровеносные сосуды. Он полезен также при заболеваниях печени, легких, при лечении анемии.