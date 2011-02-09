Ученые заглянули в наши тарелки

В разгаре сезонная эпидемия гриппа. В ряде регионов отмечены вспышки заболевания. Люди запасаются витаминами, лекарствами и медицинскими масками, в больницах вводится карантин. Но есть другой способ настроить свой организм против инфекции, помочь ему в борьбе с болезнями. Способ проверенный, испытанный и более доступный. Это – правильное сбалансированное питание. Великий врач древности Гиппократ сказал: «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, чем ты болеешь».

Измените питание – изменится качество жизни

Особенно важно питание, когда человек болен или находится в пожилом возрасте. Современной наукой установлено, что при любом заболевании пища оказывает серьезное, а иногда решающее влияние на течение и исход болезни. Сейчас разработаны принципы диетического (лечебного и профилактического) питания практически для всех видов заболеваний, которые являются обязательной составной частью системы лечения и профилактики заболеваний в лечебно-профилактических учреждениях, в том числе и в учреждениях социальной защиты (психоневрологические интернаты, дома для престарелых и инвалидов и др.).

Целью диетического питания является полное удовлетворение потребности организма в энергии и необходимых питательных веществах. При этом учитываются индивидуальные особенности заболевания, степень нарушения обмена веществ, факторы риска развития заболеваний. Находясь в стационаре, больной тратит небольшое количество энергии, поэтому его рацион не должен иметь высокую калорийность. В то же время организм больного человека необходимо насытить нужным количеством макро- и микронутриентов, которые помогут бороться с заболеванием, лучше перенести хирургическое вмешательство, обеспечить адекватный ответ организма на медикаментозное лечение. Как этого достичь? Это возможно только при повышении пищевой плотности рациона: в единице объема пищи должно быть большее количество белков, витаминов, минеральных и других питательных веществ.

По мнению ученых, наиболее доступным и реальным решением этой задачи является инновационная технология использования в качестве компонента приготовления готовых блюд продуктов диетического питания – смесей композитных сухих, которые легко усваиваются и позволяют в небольшом объеме пищи обеспечить организм необходимыми веществами.

Как пример можно привести смеси белковые композитные сухие (СБКС), в частности «ДИСО®» «Нутринор», которая разработана специально для этих целей, испытана в специальных клиниках, запатентована и внедрена в практику больниц и учреждений социальной защиты. В ее создании принимали участие ведущие российские диетологи, специалисты НИИ питания РАМН и Национальной ассоциации клинического питания. СБКС используется при приготовлении готовых блюд, при этом не меняя их вкуса и не вызывая у человека, который их ест, каких-либо необычных ощущений. Включение смеси в той или иной дозировке в различные блюда позволяет врачу легко управлять питанием больного. В течение последних лет эта методика великолепно себя зарекомендовала и используется уже более чем в 1000 лечебных учреждений и в учреждениях социального обслуживания. С точки зрения доказательной медицины собран колоссальный материал, подтверждающий ее эффективность. Так в Клинике лечебного питания НИИ питания РАМН в течение двух лет были проведены плановые широкомасштабные исследования, убедительно продемонстрировавшие преимущества использования СБКС «ДИСО®» «Нутринор».

На практике Владимир Михайлович Ярковой, директор ГУ «Больше-Глушицкий пансионат для ветеранов войны и труда», Самарская область: – На базе нашего пансионата проведено внедрение новых методов коррекции пищевых рационов пациентов в соответствии с рекомендациями Минздравсоцразвития РФ с помощью смесей белковых композитных сухих. Все подопечные хорошо переносили диету с включением СБКС «ДИСО®» «Нутринор»: не было отмечено ни одного случая непереносимости смеси, диспепсических явлений, аллергических реакций и других побочных эффектов; улучшилась переносимость лекарственных препаратов, одновременно отмечено быстрое восстановление утраченных функций. Стали уменьшаться жалобы на головные боли, головокружение, слабость, повышенную утомляемость, мелькание «мушек» перед глазами, отечность, ощущение перебоев в работе сердца. При получении дополнительного объема легкоусвояемого белка у большинства подо­печных уменьшились одышка при физической нагрузке и приступы сердцебиения на фоне повышения устойчивости к физической нагрузке. Наблюдалась положительная динамика клинической симптоматики и показателей биохимического исследования крови. Внедрение системы белковой коррекции пищевых рационов в нашем пансионате способствовало снижению острой инфекционной заболеваемости, более быстрому купированию обострения основных хронических заболеваний, что позволяет говорить о значительной экономической эффективности и об уменьшении расходования финансовых средств на закупку медикаментов.

Экономическая и социальная эффективность

Однако в современных экономических условиях для учреждений здравоохранения и социальной защиты обязательно встает финансовый вопрос. Исследования, проведенные Национальным НИИ общественного здоровья РАМН, дают на него однозначный ответ. Институт провел изучение экономической и социальной эффективности использования СБКС «ДИСО®» «Нутринор» в целом ряде больниц и интернатов. Заключение вполне однозначное: данная методика является финансовосберегающей: каждый рубль, потраченный на закупку смеси и использование ее в питании, дает заметную экономию средств. Среди больных и проживающих в интернатах был отмечен рост удовлетворенности питанием. А это важнейший социальный фактор, положительно влияющий на качество жизни.

Кроме того, здесь присутствует и антикоррупционная составляющая: нечистые на руку люди могут недокладывать в рацион больного мясо, масло, но вряд ли их заинтересует некий порошок, предназначенный исключительно для диетического питания.

Недавно в России был принят ГОСТ на продукты диетического питания СБКС. Это очень важно в современных условиях, когда появляются продукты, производимые «в гараже», не прошедшие клинической проверки, но снабженные многообещающими рекомендациями к использованию для диетического питания.

В этом году были приняты два важнейших государственных документа: Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом президента, и распоряжение Правительства России «Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года». Они обязывают государственные структуры сфокусироваться на организации здорового питания в учреждениях медицинской и социальной сферы, внедрять инновационные технологии, наращивать использование новых обогащенных диетических пищевых продуктов.

Применение смесей белковых композитных сухих позволяет при реально существующем дефиците высококачественного легкоусвояемого белка в продуктах питания реализовать Доктрину продовольственной безопасности и государственную политику в области здорового питания. Этот подход зачастую является единственным способом применения научных принципов оптимального питания и служит своеобразной «подушкой безопасности», которая защищает пациента от негативных последствий нарушения питания.