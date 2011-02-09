//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Здоровье

Ученые заглянули в наши тарелки

и изобрели и не новую биологически активную добавку, и не лекарство

№ 5(246) от 10.02.2011 [«Аргументы Недели », Вячеслав НИКОЛАЕВ ]

Ученые заглянули в наши тарелки

В разгаре сезонная эпидемия гриппа. В ряде регионов отмечены вспышки заболевания. Люди запасаются витаминами, лекарствами и медицинскими масками, в больницах вводится карантин. Но есть другой способ настроить свой организм против инфекции, помочь ему в борьбе с болезнями. Способ проверенный, испытанный и более доступный. Это – правильное сбалансированное питание. Великий врач древности Гиппократ сказал: «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, чем ты болеешь».

Измените питание – изменится качество жизни

Особенно важно питание, когда человек болен или находится в пожилом возрасте. Современной наукой установлено, что при любом заболевании пища оказывает серьезное, а иногда решающее влияние на течение и исход болезни. Сейчас разработаны принципы диетического (лечебного и профилактического) питания практически для всех видов заболеваний, которые являются обязательной составной частью системы лечения и профилактики заболеваний в лечебно-профилактических учреждениях, в том числе и в учреждениях социальной защиты (психоневрологические интернаты, дома для престарелых и инвалидов и др.).

Целью диетического питания является полное удовлетворение потребности организма в энергии и необходимых питательных веществах. При этом учитываются индивидуальные особенности заболевания, степень нарушения обмена веществ, факторы риска развития заболеваний. Находясь в стационаре, больной тратит небольшое количество энергии, поэтому его рацион не должен иметь высокую калорийность. В то же время организм больного человека необходимо насытить нужным количеством макро- и микронутриентов, которые помогут бороться с заболеванием, лучше перенести хирургическое вмешательство, обеспечить адекватный ответ организма на медикаментозное лечение. Как этого достичь? Это возможно только при повышении пищевой плотности рациона: в единице объема пищи должно быть большее количество белков, витаминов, минеральных и других питательных веществ.

По мнению ученых, наиболее доступным и реальным решением этой задачи является инновационная технология использования в качестве компонента приготовления готовых блюд продуктов диетического питания – смесей композитных сухих, которые легко усваиваются и позволяют в небольшом объеме пищи обеспечить организм необходимыми веществами.

Как пример можно привести смеси белковые композитные сухие (СБКС), в частности «ДИСО®» «Нутринор», которая разработана специально для этих целей, испытана в специальных клиниках, запатентована и внедрена в практику больниц и учреждений социальной защиты. В ее создании принимали участие ведущие российские диетологи, специалисты НИИ питания РАМН и Национальной ассоциации клинического питания. СБКС используется при приготовлении готовых блюд, при этом не меняя их вкуса и не вызывая у человека, который их ест, каких-либо необычных ощущений. Включение смеси в той или иной дозировке в различные блюда позволяет врачу легко управлять питанием больного. В течение последних лет эта методика великолепно себя зарекомендовала и используется уже более чем в 1000 лечебных учреждений и в учреждениях социального обслуживания. С точки зрения доказательной медицины собран колоссальный материал, подтверждающий ее эффективность. Так в Клинике лечебного питания НИИ питания РАМН в течение двух лет были проведены плановые широкомасштабные исследования, убедительно продемонстрировавшие преимущества использования СБКС «ДИСО®» «Нутринор».

На практике

Владимир Михайлович Ярковой, директор ГУ «Больше-Глушицкий пансионат для ветеранов войны и труда», Самарская область:

– На базе нашего пансионата проведено внедрение новых методов коррекции пищевых рационов пациентов в соответствии с рекомендациями Минздравсоцразвития РФ с помощью смесей белковых композитных сухих. Все подопечные хорошо переносили диету с включением СБКС «ДИСО®» «Нутринор»: не было отмечено ни одного случая непереносимости смеси, диспепсических явлений, аллергических реакций и других побочных эффектов; улучшилась переносимость лекарственных препаратов, одновременно отмечено быстрое восстановление утраченных функций. Стали уменьшаться жалобы на головные боли, головокружение, слабость, повышенную утомляемость, мелькание «мушек» перед глазами, отечность, ощущение перебоев в работе сердца. При получении дополнительного объема легкоусвояемого белка у большинства подо­печных уменьшились одышка при физической нагрузке и приступы сердцебиения на фоне повышения устойчивости к физической нагрузке. Наблюдалась положительная динамика клинической симптоматики и показателей биохимического исследования крови. Внедрение системы белковой коррекции пищевых рационов в нашем пансионате способствовало снижению острой инфекционной заболеваемости, более быстрому купированию обострения основных хронических заболеваний, что позволяет говорить о значительной экономической эффективности и об уменьшении расходования финансовых средств на закупку медикаментов.

Экономическая и социальная эффективность

Однако в современных экономических условиях для учреждений здравоохранения и социальной защиты обязательно встает финансовый вопрос. Исследования, проведенные Национальным НИИ общественного здоровья РАМН, дают на него однозначный ответ. Институт провел изучение экономической и социальной эффективности использования СБКС «ДИСО®» «Нутринор» в целом ряде больниц и интернатов. Заключение вполне однозначное: данная методика является финансовосберегающей: каждый рубль, потраченный на закупку смеси и использование ее в питании, дает заметную экономию средств. Среди больных и проживающих в интернатах был отмечен рост удовлетворенности питанием. А это важнейший социальный фактор, положительно влияющий на качество жизни.

Кроме того, здесь присутствует и антикоррупционная составляющая: нечистые на руку люди могут недокладывать в рацион больного мясо, масло, но вряд ли их заинтересует некий порошок, предназначенный исключительно для диетического питания.

Недавно в России был принят ГОСТ на продукты диетического питания СБКС. Это очень важно в современных условиях, когда появляются продукты, производимые «в гараже», не прошедшие клинической проверки, но снабженные многообещающими рекомендациями к использованию для диетического питания.

В этом году были приняты два важнейших государственных документа: Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом президента, и распоряжение Правительства России «Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года». Они обязывают государственные структуры сфокусироваться на организации здорового питания в учреждениях медицинской и социальной сферы, внедрять инновационные технологии, наращивать использование новых обогащенных диетических пищевых продуктов.

Применение смесей белковых композитных сухих  позволяет при реально существующем дефиците высококачественного легкоусвояемого белка в продуктах питания реализовать Доктрину продовольственной безопасности и государственную политику в области здорового питания. Этот подход зачастую является единственным способом применения научных принципов оптимального питания и служит своеобразной «подушкой безопасности», которая защищает пациента от негативных последствий нарушения питания.

Баланс рациона и активности

Виктор Александрович Тутельян, главный диетолог Минздравсоцразвития РФ, директор НИИ питания РАМН, академик РАМН:

– Здоровый человек часто довольно невнимателен к тому, что он ест. Заболев, люди идут в аптеки за дорогими препаратами и забывают о таком надежном и постоянно действующем лечебном средстве, как пища. В основе здорового питания лежат два закона, нарушение которых карается потерей здоровья. Первый закон – о соответствии энергетической ценности рациона нашим энерготратам. Мы едим больше, чем тратим энергии, поэтому всем необходимо повышать свою физическую активность, чтобы быть в гармонии с собой и природой. Второй закон: мы должны получить с пищей порядка 170–200 химических соединений. Обычно разнообразный рацион позволяет все это получить, но не всегда.  Находясь в стационаре, больной тратит небольшое количество энергии, поэтому его рацион не должен иметь высокую калорийность. В то же время организм больного человека нужно насытить необходимыми макро- и микронутриентами, которые повысят его адаптационный потенциал, помогут бороться с заболеванием. Очень важной и сложной задачей является создание особых продуктов – смесей с заданным составом, которые легко усваиваются и обеспечивают организм всеми необходимыми пищевыми веществами, не меняя привычных стереотипов питания.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

Владимир Соловьев: Габуния отправляется в канализацию, где ему самое место

Владимир Соловьев: Габуния отправляется в канализацию, где ему самое место

Новое руководство телекомпании «Рустави-2» уволило Георгия Габуния, который в эфире телеканала в нецензурных выражениях оскорбил Владимира Путина. О нелегкой судьбе извращенца размышляет теле- и радиоведущий Владимир СОЛОВЬЕВ.

//В мире

Бывший премьер Украины посоветовал Зеленскому способ остановить войну в Донбассе

Бывший премьер Украины посоветовал Зеленскому способ остановить войну в Донбассе

Николай Азаров, бывший глава правительства Украины, рассказал, какие действия должен предпринять президент страны Владимир Зеленский, чтобы остановить военный конфликт на территории Донбасса.

//Политика

Путин поручил подготовить программу модернизации первичного звена медицины

Путин поручил подготовить программу модернизации первичного звена медицины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что граждане справедливо жалуются на качество оказания услуг первичного звена здравоохранения. Глава государства поручил кабмину разработать эффективное решение выявленных проблем.

//новости партнеров

//Политика

Макрон может стать посредником между Россией и Европой

Макрон может стать посредником между Россией и Европой

Эксперт в области международной политики Игорь Деланоэ заявил, что в ходе предстоящего саммита «большой семёрки» президент Франции Эммануэль Макрон может выступить в качестве посредника между Европой и Россией.

//В мире

Трамп назвал имя нового кандидата на должность посла в РФ

Трамп назвал имя нового кандидата на должность посла в РФ

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп собирается назначить на должность посла США в России первого заместителя госсекретаря Майкла Помпео. Об этом стало известно местным источникам.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Авто

В Госдуме оценили идею о сокращении количества штрафов для водителей

В Госдуме оценили идею о сокращении количества штрафов для водителей

Предложение ЛДПР об освобождении россиян от штрафов ПДД является пиаром и не имеет шансов на принятие. Таким мнением поделился член комитета Госдумы по транспорту, единоросс Александр Васильев.

//Интервью

"Всегда хотела стать только Леной Макаровой"

"Всегда хотела стать только Леной Макаровой"

Известный писатель, искусствотерапевт, ученица Эрнста Неизвестного перевоспитывает мужей, учит свободе, менять угол зрения и философскому отношению к жизни

//Культура

Скончалась звезда сериалов "Моя прекрасная няня" и "Бригада"

Скончалась звезда сериалов "Моя прекрасная няня" и "Бригада"

Во вторник, 20 августа, ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова. Отмечается, что актрисе было 79 лет. Уточнятся, что о дате и месте прощания сообщат позже.

//В мире

В Бразилии погибли 500 миллионов пчел

В Бразилии погибли 500 миллионов пчел

В самом южном штате Бразилии - Риу Гранди ду Сул - найдены мертвыми 400 миллионов пчел. Похожая участь постигла пчел и в других регионах Бразилии, составив рекордное количество погибших особей за всю историю пчеловодства - 500 миллионов.

//Новости партнеров

//Культура

Режиссёр фильма "Экипаж" прокомментировал смерть Александры Назаровой

Режиссёр фильма "Экипаж" прокомментировал смерть Александры Назаровой

Режиссер и продюсер Александр Митта отреагировать на новость о смерти 79-летней Народной артистки России Александры Назаровой. Знаменитость скончалась во вторник, 20 августа.

//Армия

Пентагон ответил на обвинения о начале разработки ракет до разрыва ДРСМД

Пентагон ответил на обвинения о начале разработки ракет до разрыва ДРСМД

США отвергают обвинения в том, что начали разработку крылатых ракет наземного базирования задолго до выхода из ДРСМД. Об этом заявил официальный представитель Пентагона, подполковник Роберт Карвер.

//Новости СМИ2

//В мире

Трамп поддержал возвращение России в G8

Трамп поддержал возвращение России в G8

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о возращении формата "Большой восьмёрки" с участием России. По его словам, это будет целесообразное решение.

//В мире

Королевская семья Дании не исключила продажу Гренландии США

Королевская семья Дании не исключила продажу Гренландии США

Представители датской королевской семьи заявили, что для них большая честь получить предложение о покупке Гренландии от президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Они не исключают реализации такой крупной сделки.

//Общество

Названы самые шумные и самые тихие города России

Названы самые шумные и самые тихие города России

Самые шумные города РФ расположены в Кемеровской и Московской областях, самые тихие - в Калининградской области и Краснодарском крае. Это следует из рейтинга одного из порталов по подбору жилья.

//Происшествия

В Подмосковье воздушный шар приземлился на столб

В Подмосковье воздушный шар приземлился на столб

Во вторник, 20 августа, в Дмитровском городском округе в поселении Позитив деревни Подосинки из-за сильного ветра произошло ЧП с воздушным шаром. На борту летательного аппарата находились семь человек.

//В мире

Трамп в 10-й раз стал дедушкой

Трамп в 10-й раз стал дедушкой

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой. Внучку американскому лидеру подарили сын Эрик и его супруга Лара, для которых этот ребенок стал вторым.

//Политика

Познер оценил новость об увольнении оскорбившего Путина телеведущего

Познер оценил новость об увольнении оскорбившего Путина телеведущего

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал сообщения об увольнении грузинского журналиста Георгия Габунии, в прямом эфире оскорбившего президента Российской Федерации Владимира Путина.

//Новости партнеров

//Общество

Жителей Петербурга возмутила битва помидорами в городе

Жителей Петербурга возмутила битва помидорами в городе

В Сети раскритиковали битву помидорами, которая прошла в Санкт-Петербурге в воскресенье, 18 августа. Отмечается, что в мероприятии приняли участие около 1 тысячи человек, а "испорчено" было 20 тонн овощей.

//Политика

Лавров: вылазки боевиков в Идлибе будут жестко подавляться

Лавров: вылазки боевиков в Идлибе будут жестко подавляться

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва намерена подавлять любые вылазки террористов в районе зоны деэскалации в сирийском Идлибе. Глава ведомства отметил, что Россия внимательно следит за ситуацией.

//Говорят, что...

Женщины смогут работать рыбаками

Женщины смогут работать рыбаками

Не секрет, что вопреки стереотипам многие женщины увлекаются рыбалкой не меньше мужчин. Однако принятый в России ещё в 2000 г. «Перечень тяжёлых работ и работ с вредными или опасными условиями труда» ограничивал им доступ ко многим рыбацким профессиям. Но скоро всё изменится.

//Говорят, что...

Зеленский мечтает осенью встретиться с Путиным

Зеленский мечтает осенью встретиться с Путиным

Президент Украины Володимир Зеленський пытается изо всех сил надуть свой авторитет. Сосредоточивший в своих руках законодательную и исполнительную власть Незалежной бывший комик нуждается в международном признании – ему позарез нужна встреча с Владимиром Путиным.

//Говорят, что...

Кроме Гренландии Трамп может купить много островов

Кроме Гренландии Трамп может купить много островов

История с предложением Дональда Трампа купить принадлежащую Дании Гренландию наделала в мире много шума. После резкой реакции Копенгагена Белый дом поспешил заявить, что слова президента США были всего лишь шуткой. Однако всё не так просто.

//Культура

Дарья Донцова примерила роль сценариста для "Союзмультфильма"

Дарья Донцова примерила роль сценариста для "Союзмультфильма"

Первую серию мультфильма, сценарий к которому написала Дарья Донцова, планируется выпустить в октябре, сообщила во вторник председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Запястье министра науки и образования России стало самым популярным мемом в Сети
2

Росимущество не смогло вернуть дачу Сердюкова государству
3

На детской ж/д побывали – много важного узнали
4

Агония несокрушимого бастиона «сирийской революции»
5

Предсказан ответ России на возможные поставки Израилем военных технологий Украине

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры