Аднексит чреват бесплодием

Каковы причины возникновения аднексита и его признаки? В чем заключается лечение и можно ли предупредить болезнь?

Ирина, г. Таганрог

Что это такое

Аднексит – воспаление придатков матки (яичников и маточных труб) – довольно распространенный недуг. Он может вызываться стрептококками, стафилококками и другими патогенными микроорганизмами. В том числе передающимися половым путем. Чаще всего инфекция переносится в маточные трубы и яичники из влагалища. Но возбудители болезни с кровью и лимфой могут попадать в придатки и из других воспалительных очагов в организме. Кроме того, заражение возможно при аборте и сексуальных контактах во время менструаций.

Нередко патологический процесс возникает из-за переохлаждения. Особенно у молодых женщин, которые одеваются не по погоде. Например, носят в холодное время года легкие колготки. Среди других факторов, способствующих появлению аднексита, – ослабление иммунитета, стрессы, переутомление, нерациональное питание. Важно знать, что воспаление придатков может быть односторонним и двусторонним. И еще: порой недуг протекает без видимых симптомов и заявляет о себе лишь в период обострения.

Признаки

Признаки острого аднексита следующие: повышение температуры до 37 (реже 38) градусов, озноб, боли в низу живота, а нередко в области поясницы и крестца. Возможны также нарушения менструального цикла, изменение характера и количества выделений из влагалища и затвердение груди. К сожалению, не все женщины относятся к этим симптомам серьезно и обращаются своевременно к гинекологу. А ведь острый аднексит может перейти в хроническую форму.

Как она проявляется? В первую очередь ноющими болями в периоды обострения. А также постоянными выделениями из половых путей и нарушением менструального цикла.

Кроме того, больная жалуется на общую слабость, головные боли, расстройство сна. Хронический аднексит характеризуется наличием инфильтратов (участков ткани с увеличенным объемом и повышенной плотностью) и ухудшением нормальной физиологической функции слизистых оболочек маточных труб. Между ними и яичниками могут образовываться спайки, которые приводят к серьезным последствиям.

Среди возможных осложнений при хроническом аднексите следует отметить так называемый пиосальпинкс – скопление гноя в маточной трубе, что может повлечь ее разрыв. А это чревато распространением воспалительного процесса в брюшную полость и развитием перитонита. Кроме того, воспаление придатков – одна из причин внематочной беременности. Словом, аднексит – коварный недуг. По статистике, каждая пятая женщина, перенесшая его, страдает бесплодием.

Вот почему при появлении первых признаков заболевания не следует затягивать с визитом к гинекологу. При аднексите недопустимо самолечение, которое может лишь временно облегчить состояние больной, но не приводит к полному выздоровлению.

Лечение

Лечебный процесс должен проходить под контролем врача, который сначала направит пациентку на исследование с целью выявления конкретного возбудителя инфекции, а затем назначит соответствующее лечение. Наиболее оптимально проводить его в стационаре. Лечение, как правило, комплексное. Оно включает, в частности, антибактериальную терапию, обезболивающие препараты, витамины и другие средства для укрепления иммунитета, а также физиотерапевтические процедуры.

Как предупредить воспаление придатков? Прежде всего необходимо избегать переохлаждения и одеваться по фактической погоде. Важную роль в профилактике недуга играет закаливание, приступать к которому можно после консультации со специалистом. В укреплении защитных сил организма трудно переоценить значение физической культуры и спорта, особенно плавания, а также правильного режима труда и отдыха. Кроме того, необходимо соблюдать рекомендации гинеколога по применению контрацептивных средств (в частности, внутриматочной спирали), которые помогут не допустить нежелательную беременность. А следовательно, и аборт.