Холод - для кожи голод

Зимой с кожей просто беда. Она очень сильно сохнет. Не пойму, в чем тут дело. Ведь тип кожи у меня нормальный, обычно она не сухая. И только с наступлением холодов почему-то меняется. От чего это зависит? Марина, Саратов

Ничего необычного в описанной читательницей ситуации нет. Так бывает довольно часто. Сезонные колебания температуры нередко влияют на изменение типа кожи. Причем это касается как женщин, так и мужчин – только в несколько меньшей степени.

Что происходит

Человеческий организм универсален. Он умеет приспосабливаться к различным климатическим условиям. И кожа – не исключение. Ее тип может меняться в зависимости от того, какая на улице температура. Вот почему зимой нормальная кожа нередко становится сухой, жирная – нормальной, а сухая – слишком чувствительной.

Кожа старается адаптироваться к сезонным перепадам температуры. За это, в частности, отвечают молекулы-цитокины. Именно они сигнализируют клеткам кожи о необходимости увеличить толщину рогового слоя, сократить испарение влаги – чтобы, в конечном счете, уменьшить обезвоживание. А оно в холодное время – настоящий бич для нашей кожи.

Но не всегда команды цитокинов выполняются четко. Кожа из-за сухости, морозов и перепада температур может терять способность к восстановлению – и тогда это приводит к ее увяданию, появлению морщин. Резко замедляется скорость обновления клеток эпидермиса.

Существенно ослабляет защитные функции и зачастую весьма неблагоприятная экология окружающей среды.

Куда уходит влага

Холод вымораживает с поверхности нашей кожи водяные пары. Она гиперокисляется; снижается активность сальных желез, уменьшается содержание жира, который должен предохранять ее от высыхания и появления трещин, а также делать эластичной и мягкой. Недостаток жира разрушает гидролипидный барьер и сушит кожу. Этому способствуют также проблемы с эндокринной системой, возраст, неполноценное питание.

Вредно влияет большая разница между положительной температурой кожи и отрицательной температурой воздуха на улице. Особенно резко это сказывается, когда мы выходим из нагретого помещения. Поначалу кожа активно отдает из верхних слоев тепло и воду. Потом энергообмен делается менее интенсивным. С сужением поверхностных сосудов влага уходит в более глубокие слои. Питание клеток становится хуже, обмен веществ – медленнее, сосуды меняют тонус, и кожа резко обезвоживается. Пусть не вводит вас в заблуждение то обстоятельство, что на морозе, например, разрумяниваются щеки. Просто сужаются, как уже сказано, поверхностные сосуды, зато более глубокие – расширяются. Ведь они должны согревать кожу теплой кровью. Иначе добром для нее это не кончится. Кожа очень чувствительна к холоду даже у тех людей, кто говорит, что «никогда не мерзнет»: на одном квадратном сантиметре у нее от 6 до 23 соответствующих рецепторов.

Прохудившийся щит Сухая кожа часто делается раздражительной. Она может начать грубеть, зудеть, воспаляться, сильно шелушиться, становиться вялой и бледной (или, наоборот, краснеть). Защитные функции снижаются из-за авитаминоза, недостатка жирных кислот. Зимой сухая кожа более подвержена воздействиям различных инфекций.

Длительное нахождение зимой в теплом помещении тоже играет отрицательную роль. Воздуху здесь недостает влаги (оптимальный уровень – 70 процентов). «Благодаря» осушающему воздействию обогревателей, центрального отопления ее в два с лишним раза меньше желаемого.

Спасение «высыхающих»…

Какие же меры предпринять, чтобы уменьшить высыхание кожи? Чаще проветривайте помещение. Если имеется возможность, приобретите увлажнитель воздуха. Повесьте на батареи парового отопления мокрые полотенца или простыни. Можно поставить в комнате таз с водой. Хорошо, если вы держите дома рыбок: аквариум – тоже выход из положения.

Не находитесь в прокуренных помещениях: сужая кровеносные сосуды, никотин не позволяет коже получать в достаточном количестве питательные вещества и кислород.

Наладьте полноценное питание. Старайтесь ежедневно съедать около килограмма свежих овощей и фруктов. В рационе должны присутствовать творог, зелень, рыба и мясо. Полезны продукты с содержанием витаминов А (сладкий перец, яичный желток, печень трески, морковь), С (шиповник, апельсины, помидоры, грейпфруты), Е (растительное масло, злаки, молоко). Ешьте больше орехов. Но не рекомендуется налегать на жареное, шоколад, сахар и кофеиносодержащие напитки.

Если шелушится кожа В этом случае можно приготовить следующую маску для лица. Залейте двумя стаканами холодной воды 2 ст. л. семян льна. Варите до кашеобразного состояния. Процедите горячую слизистую массу. Когда она станет просто теплой, нанесите на 20 минут на лицо. Затем смойте теплой водой и смажьте лицо кремом.

Ежедневно принимайте долгий душ (не горячий и без моющих средств). После него не стоит вытираться насухо: просто, промокнитесь полотенцем – это задержит влагу. И сразу нанесите на тело увлажняющий крем либо тоник (уважаемые мужчины, рекомендую вам тоже не стесняться и не пренебрегать данным правилом). В косметическом креме должно содержаться большое количество воска, натуральных масел и жирных кислот.

Старайтесь хорошо высыпаться. Во сне кожа отдыхает, ее клетки гораздо лучше регенерируются. Приток к ним питательных веществ и кислорода улучшит легкий массаж.