Лекарства нужны больным, а БАДы - всем!

За рубежом биологически активные добавки к пище настолько прочно вошли в жизнь людей, что сегодня и у многих европейцев, и у большинства американцев в доме всегда имеются фирменные коробочки и пузырьки с БАДами.

В цивилизованных странах, где здоровье и долголетие – главные ценности, люди давно сделали свой выбор в пользу этих многообещающих препаратов. И не прогадали! Ведь не случайно же они живут теперь дольше нас. В Испании, например, средняя продолжительность жизни мужчин – 77 лет, женщин – 84 года, в Швеции – 78 и 83 и т.д. В значительной степени этого удается достичь именно благодаря применению ­БАДов.

Но мало кто знает (кроме, конечно, медиков), что термин БАД – «биологически активная добавка к пище» – был придуман вовсе не за границей, а у нас в стране, 25 лет назад, в Институте питания Академии медицинских наук.

– Кстати, нормы суточного потребления БАДов разработали тоже мы, впервые в мире взяли на себя такую смелость, – говорит директор Института питания академик РАМН Виктор Александрович ­ТУТЕЛЬЯН. И поясняет: БАДы – это не лекарства, а добавка к пище того, чего не хватает организму. Определены адекватный и максимально допустимый уровни их потребления в суточном рационе. Если попадаем в этот «коридор», то создаются оптимальные условия для проявления всех защитных возможностей организма. То есть риск заболевания снижается!

Вот, оказывается, что может дать человеку хороший БАД. Но те БАДы, которые в начале 90-х годов хлынули в Россию из стран третьего мира, в этот найденный наукой «коридор» слишком часто не попадали. Да и просто «пустышек» среди них было в избытке. Зачастую не известно кем и как сделанные, завезенные к нам коммерсантами, они во многом дискредитировали одну из самых эффективных идей поддержания здоровья и долголетия, с которой цивилизованные страны победоносно вошли в XXI век.

А ведь и у нас, как и заграницей, все тоже давно могло бы хорошо сложиться. Или даже намного лучше! Еще в СССР, когда научный потенциал был велик, крупные исследовательские центры – открытые и засекреченные – начали разрабатывать БАДы, понимая, что с ними связано будущее страны. Но из-за вечных проблем с внедрением эти превосходные препараты тогда так и остались в стенах лабораторий.

И все же прогресс остановить нельзя. По мере укрепления государства уходит в прошлое «дикий» рынок. Нашлись в России энтузиасты, которые сумели организовать производство отечественных БАДов. Одно из самых значительных предприятий в этой области – Завод экотехники и экопитания «ДИОД». Его БАДами уже пользуются миллионы россиян и граждан других государств, успешно восстанавливая здоровье. Среди самых популярных препаратов завода: «Капилар», «Виардо», «Йод-Актив»...

Григорий РОМАНОВ,научный обозреватель

В адрес компании «ДИОД» приходит много писем с вопросами о ее новых препаратах. Сегодня на некоторые из них отвечает руководитель отдела клинических исследований Любовь Ивановна Дергачева.

Новый «Кардио Капилар» знаменитому «Капилару» не конкурент

Давно пользуюсь известным препаратом «Капилар» и очень им доволен. А тут недавно по радио услышал, что появился еще и новый «Кардио Капилар». Говорят, это то же самое средство, но только улучшенное. Мне что, на него теперь переходить надо?

– Не совсем так. Все зависит от цели приема. Если традиционный «Капилар» поддерживает нормальную работу всех наших сосудов, то новый «Кардио ­Капилар», усиленный коэнзимом Q10, решает другую задачу. Он является дополнительным средством для защиты уже самого сердца. И это различие надо четко понимать!

Новый «Кардио Капилар» вполне может стать золотым стандартом профилактики ишемии. Он специально создан российскими учеными для снижения риска возникновения этой грозной болезни, уносящей ежегодно только в России более 600 тыс. жизней.

В состав препарата входят лучшие «сердечные» компоненты. Это – дигидрокверцетин, витамин С, селен и, конечно, коэнзим Q10. Могучее сочетание! И, по сути, самая что ни на есть «скорая помощь» для сердца!

Судите сами: Дигидрокверцетин успешно активизирует работу капилляров, улучшает микроциркуляцию и кровоснабжение в миокарде (сердечной мышце). А в сочетании с витамином С способствует снижению вязкости крови, помогает эритроцитам доставлять в клетки больше кислорода.

Третий компонент – селен. Он снижает уровень холестерина, защищает от развития атеросклероза, который, собственно, и провоцирует развитие ишемической болезни сердца.

Что касается коэнзима Q10, то без него здоровье сердца вообще невозможно. Коэнзим поставляет в клетки миокарда энергию, жизненно необходимую нашему главному «мотору». Это чрезвычайно важно, ведь нехватка даже 25% такого вещества неумолимо приводит к развитию многих болезней сердца.

Остается добавить, что все компоненты Кардио Капилара с коэнзимом Q10 являются сильнейшими антиоксидантами. Они дополняют и усиливают действие друг друга и потому надежно защищают клетки сердца от преждевременных старения и гибели. Понятно, что при регулярном приеме таблеток «­Кардио ­Капилара с коэнзимом Q10» вам наверняка удастся серьезно снизить риск развития ишемии. А, значит, предупредить возможность инфаркта и других сердечных катастроф!

СГР 77.99.23.3.У.2814.4.09.

Как помочь своим суставам?

В молодости, когда болели мышцы, спасалась вьетнамским бальзамом. Теперь болят колени. Говорят, от этого помогает другой бальзам – «Артро-Актив»! Это так?

– Да, масляный бальзам «­Артро-Актив согревающий» содержит компоненты, смягчающие болезненные ощущения в области сустава. Уменьшаются припухлости, уходят отеки, которые, как известно, сильно беспокоят пожилых людей.

Но это не все! Чтобы усилить действие бальзама, мы создали еще и биологически активную добавку «Артро-Актив». Это капсулы для приема внутрь. Их пьют в период обострений, чтобы повысить целебный эффект. Ведь применяя одновременно бальзам и капсулы, удается достичь и наружного, и внутреннего поступления биологически активных веществ в проблемный сустав.

Оба этих натуральных средства входят в так называемую «красную линию» комплекса «­Артро‑Актив». Задача этой «линии» –

оказать человеку первую помощь. Но у «Артро-Актива» есть и другая – «синяя линия»! В ней тоже два препарата: крем-бальзам «Артро-Актив питающий» и таблетки «Артро-Актив Питание суставов». Их биологически активные компоненты вступают в работу после того, как «красная линия» сделала свое дело. То есть «пожар» потушен, боль утихла, воспаление в суставе спало.

Теперь самое время приступать к «ремонту». Действуя снаружи и изнутри, препараты «синей линии» справляются с этой задачей на «отлично». Они улучшают смазку суставов, тормозят разрушение стареющей хрящевой ткани, снижают риск развития обострений.

Важный момент! Еще до того как поступить в аптеки, кремы и бальзамы «Артро-Актив» апробировались на кафедре травматологии и ортопедии Московской медицинской академии им. Сеченова и в клинике Института восстановительной медицины. Медики подтвердили их высокую эффективность и не обнаружили никаких побочных нежелательных явлений.

СГР № 77.99.11.3.У.2332.3.09

СГР № 77.99.11.3.У.4214.6.10

Серт. Соотв. РОСС.RU.ПР73.В34582

Серт. Соотв. РОСС.RU.ПК08.В02224

Как сохранить «женское здоровье»?

Страдаю мастопатией, мне назначили гормональные препараты. Но из-за них я стала резко набирать вес. В итоге испугалась и лекарства забросила. Что делать теперь? Ведь мастопатия, знаю, может перерасти в рак груди. А тут недавно услышала о препарате «Стелла». Говорят, он приводит гормоны в порядок, но полноты не вызывает. Это правда?

– Биологически активная добавка «Стелла» действительно нормализует обмен женских половых гормонов-эстрогенов. Новый препарат предназначен для профилактики и комплексной терапии гормонозависимых пролиферативных заболеваний. Таких как миома и дисплазия шейки матки, эндометриоз, и, конечно же, мастопатия. При этих болезнях запускаются процессы, связанные с пролиферацией – разрастанием тканей и образованием доброкачественной опухоли.

Мастопатия, конечно же, не рак груди. Но обольщаться не стоит. Ключевую роль в развитии и мастопатии, и рака молочной железы играют очень схожие нарушения обмена женских половых гормонов – эстрогенов. Поэтому, если говорить о риске обрести злокачественную опухоль, он велик. На фоне мастопатии рак груди возникает в 3–5 раз чаще!

В общем не ждите, когда за мастопатией последует гораздо более страшное – онкозаболевание. Необходимо принимать срочные меры. И здесь вы смело можете использовать «Стеллу» – природное средство, разработанное при участии Российского общества акушеров-гинекологов под руководством академика РАМН В.Н. Серова.

Теперь об эффективности нового препарата. Как показали исследования, он действительно помогает в борьбе с гормонозависимыми заболеваниями. «Стелла» содержит все основные биологически активные фитосоединения, которые Всемирный фонд исследования рака признал важнейшими компонентами для профилактики и лечения женских болезней. Это индол-3-карбинол из экстракта крестоцветных, эпигаллокатехин-3-галлат из экстракта особых сортов зеленого чая и изофлавоны сои негенномодицированной.

Собранные в одной капсуле столь действенные вещества обладают сильными антимутагенными и противоканцерогенными свойствами. За счет этого нормализуется баланс гормонов-эстрогенов и заметно повышается противоопухолевая сопротивляемость женского организма.

И наконец, об эффекте полноты, которого вы так испугались, принимая гормональные препараты. Сообщаем, «Стелла» лишних килограммов не дает! Препарат абсолютно безопасен, ведь он состоит только из натуральных компонентов и не сдержит гормонов. Более того, у «Стеллы» есть иной, очень ценный побочный эффект, который вас сильно обрадует. Суть его для женщин важна необычайно. Благодаря «Стелле» попутно решатся проблемы с кожей. Исчезнут различные высыпания и угри, часто возникающие именно из-за нарушения обмена эстрогенов.