Лекарства нужны больным, а БАДы - всем!
№ 3(244) от 27.01.2011 [ «Аргументы Недели » ]
За рубежом биологически активные добавки к пище настолько прочно вошли в жизнь людей, что сегодня и у многих европейцев, и у большинства американцев в доме всегда имеются фирменные коробочки и пузырьки с БАДами.
В цивилизованных странах, где здоровье и долголетие – главные ценности, люди давно сделали свой выбор в пользу этих многообещающих препаратов. И не прогадали! Ведь не случайно же они живут теперь дольше нас. В Испании, например, средняя продолжительность жизни мужчин – 77 лет, женщин – 84 года, в Швеции – 78 и 83 и т.д. В значительной степени этого удается достичь именно благодаря применению БАДов.
Но мало кто знает (кроме, конечно, медиков), что термин БАД – «биологически активная добавка к пище» – был придуман вовсе не за границей, а у нас в стране, 25 лет назад, в Институте питания Академии медицинских наук.
– Кстати, нормы суточного потребления БАДов разработали тоже мы, впервые в мире взяли на себя такую смелость, – говорит директор Института питания академик РАМН Виктор Александрович ТУТЕЛЬЯН. И поясняет: БАДы – это не лекарства, а добавка к пище того, чего не хватает организму. Определены адекватный и максимально допустимый уровни их потребления в суточном рационе. Если попадаем в этот «коридор», то создаются оптимальные условия для проявления всех защитных возможностей организма. То есть риск заболевания снижается!
Вот, оказывается, что может дать человеку хороший БАД. Но те БАДы, которые в начале 90-х годов хлынули в Россию из стран третьего мира, в этот найденный наукой «коридор» слишком часто не попадали. Да и просто «пустышек» среди них было в избытке. Зачастую не известно кем и как сделанные, завезенные к нам коммерсантами, они во многом дискредитировали одну из самых эффективных идей поддержания здоровья и долголетия, с которой цивилизованные страны победоносно вошли в XXI век.
А ведь и у нас, как и заграницей, все тоже давно могло бы хорошо сложиться. Или даже намного лучше! Еще в СССР, когда научный потенциал был велик, крупные исследовательские центры – открытые и засекреченные – начали разрабатывать БАДы, понимая, что с ними связано будущее страны. Но из-за вечных проблем с внедрением эти превосходные препараты тогда так и остались в стенах лабораторий.
И все же прогресс остановить нельзя. По мере укрепления государства уходит в прошлое «дикий» рынок. Нашлись в России энтузиасты, которые сумели организовать производство отечественных БАДов. Одно из самых значительных предприятий в этой области – Завод экотехники и экопитания «ДИОД». Его БАДами уже пользуются миллионы россиян и граждан других государств, успешно восстанавливая здоровье. Среди самых популярных препаратов завода: «Капилар», «Виардо», «Йод-Актив»...
Григорий РОМАНОВ,научный обозреватель
В адрес компании «ДИОД» приходит много писем с вопросами о ее новых препаратах. Сегодня на некоторые из них отвечает руководитель отдела клинических исследований Любовь Ивановна Дергачева.
Новый «Кардио Капилар» знаменитому «Капилару» не конкурент
Давно пользуюсь известным препаратом «Капилар» и очень им доволен. А тут недавно по радио услышал, что появился еще и новый «Кардио Капилар». Говорят, это то же самое средство, но только улучшенное. Мне что, на него теперь переходить надо?
– Не совсем так. Все зависит от цели приема. Если традиционный «Капилар» поддерживает нормальную работу всех наших сосудов, то новый «Кардио Капилар», усиленный коэнзимом Q10, решает другую задачу. Он является дополнительным средством для защиты уже самого сердца. И это различие надо четко понимать!
Новый «Кардио Капилар» вполне может стать золотым стандартом профилактики ишемии. Он специально создан российскими учеными для снижения риска возникновения этой грозной болезни, уносящей ежегодно только в России более 600 тыс. жизней.
В состав препарата входят лучшие «сердечные» компоненты. Это – дигидрокверцетин, витамин С, селен и, конечно, коэнзим Q10. Могучее сочетание! И, по сути, самая что ни на есть «скорая помощь» для сердца!
Судите сами: Дигидрокверцетин успешно активизирует работу капилляров, улучшает микроциркуляцию и кровоснабжение в миокарде (сердечной мышце). А в сочетании с витамином С способствует снижению вязкости крови, помогает эритроцитам доставлять в клетки больше кислорода.
Третий компонент – селен. Он снижает уровень холестерина, защищает от развития атеросклероза, который, собственно, и провоцирует развитие ишемической болезни сердца.
Что касается коэнзима Q10, то без него здоровье сердца вообще невозможно. Коэнзим поставляет в клетки миокарда энергию, жизненно необходимую нашему главному «мотору». Это чрезвычайно важно, ведь нехватка даже 25% такого вещества неумолимо приводит к развитию многих болезней сердца.
Остается добавить, что все компоненты Кардио Капилара с коэнзимом Q10 являются сильнейшими антиоксидантами. Они дополняют и усиливают действие друг друга и потому надежно защищают клетки сердца от преждевременных старения и гибели. Понятно, что при регулярном приеме таблеток «Кардио Капилара с коэнзимом Q10» вам наверняка удастся серьезно снизить риск развития ишемии. А, значит, предупредить возможность инфаркта и других сердечных катастроф!
СГР 77.99.23.3.У.2814.4.09.
Как помочь своим суставам?
В молодости, когда болели мышцы, спасалась вьетнамским бальзамом. Теперь болят колени. Говорят, от этого помогает другой бальзам – «Артро-Актив»! Это так?
– Да, масляный бальзам «Артро-Актив согревающий» содержит компоненты, смягчающие болезненные ощущения в области сустава. Уменьшаются припухлости, уходят отеки, которые, как известно, сильно беспокоят пожилых людей.
Но это не все! Чтобы усилить действие бальзама, мы создали еще и биологически активную добавку «Артро-Актив». Это капсулы для приема внутрь. Их пьют в период обострений, чтобы повысить целебный эффект. Ведь применяя одновременно бальзам и капсулы, удается достичь и наружного, и внутреннего поступления биологически активных веществ в проблемный сустав.
Оба этих натуральных средства входят в так называемую «красную линию» комплекса «Артро‑Актив». Задача этой «линии» –
оказать человеку первую помощь. Но у «Артро-Актива» есть и другая – «синяя линия»! В ней тоже два препарата: крем-бальзам «Артро-Актив питающий» и таблетки «Артро-Актив Питание суставов». Их биологически активные компоненты вступают в работу после того, как «красная линия» сделала свое дело. То есть «пожар» потушен, боль утихла, воспаление в суставе спало.
Теперь самое время приступать к «ремонту». Действуя снаружи и изнутри, препараты «синей линии» справляются с этой задачей на «отлично». Они улучшают смазку суставов, тормозят разрушение стареющей хрящевой ткани, снижают риск развития обострений.
Важный момент! Еще до того как поступить в аптеки, кремы и бальзамы «Артро-Актив» апробировались на кафедре травматологии и ортопедии Московской медицинской академии им. Сеченова и в клинике Института восстановительной медицины. Медики подтвердили их высокую эффективность и не обнаружили никаких побочных нежелательных явлений.
СГР № 77.99.11.3.У.2332.3.09
СГР № 77.99.11.3.У.4214.6.10
Серт. Соотв. РОСС.RU.ПР73.В34582
Серт. Соотв. РОСС.RU.ПК08.В02224
Как сохранить «женское здоровье»?
Страдаю мастопатией, мне назначили гормональные препараты. Но из-за них я стала резко набирать вес. В итоге испугалась и лекарства забросила. Что делать теперь? Ведь мастопатия, знаю, может перерасти в рак груди. А тут недавно услышала о препарате «Стелла». Говорят, он приводит гормоны в порядок, но полноты не вызывает. Это правда?
– Биологически активная добавка «Стелла» действительно нормализует обмен женских половых гормонов-эстрогенов. Новый препарат предназначен для профилактики и комплексной терапии гормонозависимых пролиферативных заболеваний. Таких как миома и дисплазия шейки матки, эндометриоз, и, конечно же, мастопатия. При этих болезнях запускаются процессы, связанные с пролиферацией – разрастанием тканей и образованием доброкачественной опухоли.
Мастопатия, конечно же, не рак груди. Но обольщаться не стоит. Ключевую роль в развитии и мастопатии, и рака молочной железы играют очень схожие нарушения обмена женских половых гормонов – эстрогенов. Поэтому, если говорить о риске обрести злокачественную опухоль, он велик. На фоне мастопатии рак груди возникает в 3–5 раз чаще!
В общем не ждите, когда за мастопатией последует гораздо более страшное – онкозаболевание. Необходимо принимать срочные меры. И здесь вы смело можете использовать «Стеллу» – природное средство, разработанное при участии Российского общества акушеров-гинекологов под руководством академика РАМН В.Н. Серова.
Теперь об эффективности нового препарата. Как показали исследования, он действительно помогает в борьбе с гормонозависимыми заболеваниями. «Стелла» содержит все основные биологически активные фитосоединения, которые Всемирный фонд исследования рака признал важнейшими компонентами для профилактики и лечения женских болезней. Это индол-3-карбинол из экстракта крестоцветных, эпигаллокатехин-3-галлат из экстракта особых сортов зеленого чая и изофлавоны сои негенномодицированной.
Собранные в одной капсуле столь действенные вещества обладают сильными антимутагенными и противоканцерогенными свойствами. За счет этого нормализуется баланс гормонов-эстрогенов и заметно повышается противоопухолевая сопротивляемость женского организма.
И наконец, об эффекте полноты, которого вы так испугались, принимая гормональные препараты. Сообщаем, «Стелла» лишних килограммов не дает! Препарат абсолютно безопасен, ведь он состоит только из натуральных компонентов и не сдержит гормонов. Более того, у «Стеллы» есть иной, очень ценный побочный эффект, который вас сильно обрадует. Суть его для женщин важна необычайно. Благодаря «Стелле» попутно решатся проблемы с кожей. Исчезнут различные высыпания и угри, часто возникающие именно из-за нарушения обмена эстрогенов.
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