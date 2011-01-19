Берегите голос

В чем причина возникновения ларингита? Каковы его признаки? Какие народные средства применяются для лечения? Ольга, Воркута

Отвечает врач Владимир Яшин:

- Ларингит – это воспаление слизистой оболочки гортани, которая является органом дыхания и голосообразования. Этот недуг вызывается микробами или вирусами и чаще всего возникает на фоне острых респираторных заболеваний или гриппа. Развитию ларингита способствуют такие факторы, как переохлаждение организма, ослабление иммунитета, перенапряжение голоса (например, у преподавателей, артистов). Кроме того, к воспалению слизистой оболочки гортани могут привести вдыхание запыленного воздуха, раздражающих паров и газов, курение, злоупотребление спиртными напитками.

Ларингит проявляется сухостью и першением в горле, а также кашлем. Затем к этим симптомам присоединяется хрипота. Голос постепенно грубеет и может совсем пропасть. Происходит это потому, что воспалительный процесс затрагивает голосовые связки. Они становятся менее пластичными и теряют способность вибрировать. Температура у больного повышается незначительно, иногда его беспокоит боль в горле при глотании. При своевременном лечении болезнь обычно через 7–10 дней заканчивается выздоровлением, однако в запущенных случаях может перейти в хроническую форму.

У детей, особенно раннего возраста, ларингит может протекать весьма тяжело. Связано это с тем, что воспаление и отек слизистой оболочки при относительно узком просвете гортани обусловливают затруднение дыхания, усиливающееся рефлекторным спазмом. Если состояние ребенка буквально на глазах ухудшается, родителям следует вызвать скорую помощь, а до ее приезда открыть форточку, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Малыш должен быть в положении сидя, поскольку так ему легче дышать. В тяжелом состоянии ребенку показана госпитализация, вопрос о которой решит врач.

Что рекомендуется человеку, заболевшему ларингитом? Прежде всего необходимо беречь голос и в течение 5–7 дней постараться не разговаривать. При необходимости лучше это делать вполголоса, но не шепотом, поскольку именно при этом голосовые связки подвергаются сильному напряжению. Кроме того, нельзя курить и употреблять спиртные напитки, так как это раздражает слизистую оболочку гортани. Еда не должна быть чрезмерно горячей или холодной. Из пищевого рациона следует исключить острые блюда, приправы и пряности, а также алкоголь. Больному рекомендуется пить побольше жидкости (сок, теплый чай с медом), поскольку это способствует увлажнению гортани. Кстати, чтобы поддерживать слизистую оболочку в увлажненном состоянии, желательно дышать через нос.

Лечение при ларингите преимущественно местное. Например, применяются ингаляции с настоями или отварами лекарственных растений. Причем для этой цели можно использовать обычную кастрюлю. В нее наливают приготовленный раствор и, накрывшись одеялом, склоняются над ней, вдыхая целебные испарения. Детям полезно закапывать в нос растительное масло. При этом ребенок должен лежать на спине, а когда он поднимается, масло стекает по задней стенке носоглотки и смазывает слизистую оболочку гортани, что помогает справиться с ее воспалением.

Хороший эффект дают больным согревающие компрессы на шею и горячие ножные ванны (20–30 минут при температуре 42–45 градусов), а также различные физиотерапевтические процедуры. Из медикаментов применяются противокашлевые и отхаркивающие средства, а при необходимости врач назначает антибиотики. Кроме того, в процессе лечения широко используются фитотерапевтические рекомендации. Вот одна из них, предназначенная для полоскания горла:

цветков ромашки – 1 часть;

цветков календулы – 1 часть;

листьев подорожника – 1 часть.

Готовится этот сбор следующим образом: одну столовую ложку сухой смеси заливают стаканом крутого кипятка, настаивают в течение двух часов и процеживают. Полоскать горло теплым настоем следует не менее шести раз в день.