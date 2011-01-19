//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Здоровье

Берегите голос

№ 2(243) от 20.01.2011 [ «Аргументы Недели » ]

Берегите голос

В чем причина возникновения ларингита? Каковы его признаки? Какие народные средства применяются для лечения?          Ольга, Воркута

Отвечает врач Владимир Яшин:

- Ларингит – это воспаление слизистой оболочки гортани, которая является органом дыхания и голосообразования. Этот недуг вызывается микробами или вирусами и чаще всего возникает на фоне острых респираторных заболеваний или гриппа. Развитию ларингита способствуют такие факторы, как переохлаждение организма, ослабление иммунитета, перенапряжение голоса (например, у преподавателей, артистов). Кроме того, к воспалению слизистой оболочки гортани могут привести вдыхание запыленного воздуха, раздражающих паров и газов, курение, злоупотребление спиртными напитками.

Ларингит проявляется сухостью и першением в горле, а также кашлем. Затем к этим симптомам присоединяется хрипота. Голос постепенно грубеет и может совсем пропасть. Происходит это потому, что воспалительный процесс затрагивает голосовые связки. Они становятся менее пластичными и теряют способность вибрировать. Температура у больного повышается незначительно, иногда его беспокоит боль в горле при глотании. При своевременном лечении болезнь обычно через 7–10 дней заканчивается выздоровлением, однако в запущенных случаях может перейти в хроническую форму.

У детей, особенно раннего возраста, ларингит может протекать весьма тяжело. Связано это с тем, что воспаление и отек слизистой оболочки при относительно узком просвете гортани обусловливают затруднение дыхания, усиливающееся рефлекторным спазмом. Если состояние ребенка буквально на глазах ухудшается, родителям следует вызвать скорую помощь, а до ее приезда открыть форточку, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Малыш должен быть в положении сидя, поскольку так ему легче дышать. В тяжелом состоянии ребенку показана госпитализация, вопрос о которой решит врач.

Что рекомендуется человеку, заболевшему ларингитом? Прежде всего необходимо беречь голос и в течение 5–7 дней постараться не разговаривать. При необходимости лучше это делать вполголоса, но не шепотом, поскольку именно при этом голосовые связки подвергаются сильному напряжению. Кроме того, нельзя курить и употреблять спиртные напитки, так как это раздражает слизистую оболочку гортани. Еда не должна быть чрезмерно горячей или холодной. Из пищевого рациона следует исключить острые блюда, приправы и пряности, а также алкоголь. Больному рекомендуется пить побольше жидкости (сок, теплый чай с медом), поскольку это способствует увлажнению гортани. Кстати, чтобы поддерживать слизистую оболочку в увлажненном состоянии, желательно дышать через нос.

Лечение при ларингите преимущественно местное. Например, применяются ингаляции с настоями или отварами лекарственных растений. Причем для этой цели можно использовать обычную кастрюлю. В нее наливают приготовленный раствор и, накрывшись одеялом, склоняются над ней, вдыхая целебные испарения. Детям полезно закапывать в нос растительное масло. При этом ребенок должен лежать на спине, а когда он поднимается, масло стекает по задней стенке носоглотки и смазывает слизистую оболочку гортани, что помогает справиться с ее воспалением.

Хороший эффект дают больным согревающие компрессы на шею и горячие ножные ванны (20–30 минут при температуре 42–45 градусов), а также различные физиотерапевтические процедуры. Из медикаментов применяются противокашлевые и отхаркивающие средства, а при необходимости врач назначает антибиотики. Кроме того, в процессе лечения широко используются фитотерапевтические рекомендации. Вот одна из них, предназначенная для полоскания горла:

цветков ромашки – 1 часть;

цветков календулы – 1 часть;

листьев подорожника – 1 часть.

Готовится этот сбор следующим образом: одну столовую ложку сухой смеси заливают стаканом крутого кипятка, настаивают в течение двух часов и процеживают. Полоскать горло теплым настоем следует не менее шести раз в день.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Общество

На Кавказ снова могут отправить «срочников»

На Кавказ снова могут отправить «срочников»

В следующую командировку на Кавказ могут быть направлены солдаты срочной службы. Из подразделений спецназа Росгвардии бегут контрактники. Теперь там острая нехватка бойцов.

//Общество

Пилот Дамир Юсупов, посадивший А321 в кукурузное поле, ответил Дмитрию Рогозину на приглашение

Пилот Дамир Юсупов, посадивший А321 в кукурузное поле, ответил Дмитрию Рогозину на приглашение

Пилот авиакомпании «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, посадивший самолет А321 в кукурузное поле в Подмосковье, согласился посетить космодром Байконур 25 сентября, чтобы увидеть запуск космического корабля.

//В мире

В армии ЛНР назвали признаки желания Киева развязать полноценную войну в Донбассе

В армии ЛНР назвали признаки желания Киева развязать полноценную войну в Донбассе

Украинские власти не оставили намерений возобновить полноценную войну на востоке страны. С таким заявлением выступил на брифинге для журналистов представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

//новости партнеров

//В мире

Американские военные совершат наблюдательный полет над Россией

Американские военные совершат наблюдательный полет над Россией

Американские военные совершат наблюдательный полет над территорией Российской Федерации с 19 по 24 августа, а специалисты из РФ – над территорией Соединенного Королевства в период с 19 по 23 августа.

//В мире

В сети появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

В сети появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

В сети утром в понедельник, 19 августа, появилось видео, на котором запечатлены учебные полеты в ближнем космосе высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Чем опасна для России торговая война США с Китаем

Чем опасна для России торговая война США с Китаем

Дядя Дональд превзошёл сам себя, объявив о 10% повышении пошлин на китайские товары стоимостью в 300 млрд $ на следующий день после решения ФРС США по ставке.

//Общество

Минпросвещения РФ рекомендует ограничить использование мобильных телефонов детям в школах

Минпросвещения РФ рекомендует ограничить использование мобильных телефонов детям в школах

Минпросвещения рекомендует региональным министерствам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Академия образования подготовили рекомендации.

//Общество

Таможенники официально изменили правила проверки багажа россиян

Таможенники официально изменили правила проверки багажа россиян

С сегодняшнего дня без оформления фитосанитарных сертификатов в багаже и ручной клади можно провозить не более пяти килограммов фруктов и овощей и не более трех букетов до 15 цветков в каждом.

//Здоровье

Четыре сигнала человеческого организма о поражении печени перечислили медики

Четыре сигнала человеческого организма о поражении печени перечислили медики

Специалисты в области медицины обозначили симптомы, которые свидетельствуют о поражении печени. Об этом рассказывается в материале, который появился некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

//Новости партнеров

//Общество

"Я буду лупиь либералов цепями". В Сети гадали, кто эта лютая тетка, призывающая к насилию? Журналисты нашли ее Instagrram

"Я буду лупиь либералов цепями". В Сети гадали, кто эта лютая тетка, призывающая к насилию? Журналисты нашли ее Instagrram

Российский Интернет 3 дня гадает, кто же такая лютая тетка, что пообещала лупить либералов цепями. Сразу посыпались предположения, что она может быть матерью какого-нибудь ОМОНовца или женой чиновника

//Происшествия

В Москве мошенница похитила у пенсионерки около 600 тысяч рублей

В Москве мошенница похитила у пенсионерки около 600 тысяч рублей

Мошенница под предлогом "обмена денежных купюр" похитила у московской пенсионерки 590 тысяч рублей. Соответствующую информацию предоставили в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.

//Новости СМИ2

//Общество

Православные верующие отмечают большой праздник Преображение Господне и святят в храмах яблоки

Православные верующие отмечают большой праздник Преображение Господне и святят в храмах яблоки

Православные верующие сегодня, 19 августа, отмечают большой праздник - Преображение Господне. В народе этот праздник называют Яблочным Спасом. Верующие приносят в храмы и церкви для освящения яблоки.

//Происшествия

Пятилетнюю девочку ищут в лесу в Нижегородской области

Пятилетнюю девочку ищут в лесу в Нижегородской области

В минувшее воскресенье, 18 августа, в лесу в Нижегородской области пропала пятилетняя девочка. Всю ночь ребенка искали более 200 волонтеров, сотрудников полиции, военнослужащих и местных жителей.

//В мире

Катастрофические последствия ядерной войны России и США предсказали ученые

Катастрофические последствия ядерной войны России и США предсказали ученые

Ядерная война между Российской Федерацией и Соединенными Штатами приведет к катастрофическим последствиям для всего мира. К такому заключению пришла группа американских ученых, пишут британские СМИ.

//В мире

С какой целью премьер Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл на Украину

С какой целью премьер Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл на Украину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 18 августа, прибыл в Киев. В ходе визита на Украину Нетаньяху в Киеве встретится с Зеленским и примет участие в церемонии в Бабьем Яре.

//В мире

Скандал в Великобритании: в открытый доступ выложили базу биометрических персональных данных миллиона человек

Скандал в Великобритании: в открытый доступ выложили базу биометрических персональных данных миллиона человек

Скандал в Великобритании: в открытый доступ выложили базу биометрических персональных данных более чем миллиона человек.

//Шоу-бизнес

Богомолов не исключил, что Собчак сыграет роль в его картине

Богомолов не исключил, что Собчак сыграет роль в его картине

Известный российский режиссер Константин Богомолов не исключил, что журналистка Ксения Собчак снимется в его фильме. Деятель культуры подчеркнул, что в театре артистка вряд ли будет играть.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Бывший муж Екатерины Климовой женится на звезде сериала "Саша + Маша"

Бывший муж Екатерины Климовой женится на звезде сериала "Саша + Маша"

Бывший муж Екатерины Климовой женится на звезде сериала "Саша + Маша". Согласно последней информации, Елена Бирюкова и Илья Хорошилов состоят в романтических отношениях около одиннадцати лет.

//Спорт

Даниил Медведев стал чемпионом турнира в США и пятой ракеткой мира

Даниил Медведев стал чемпионом турнира в США и пятой ракеткой мира

Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира в Цинциннати. 23-летний Медведев выиграл в финале у бельгийца Давида Гоффина. За свою карьеру Даниил впервые победил в серии Masters и стал пятой ракеткой мира.

//Общество

Полиция разыскивает чиновника из Правительства Москвы. Подозревают, что он устроил ДТП с жертвами и сбежал с места аварии

Полиция разыскивает чиновника из Правительства Москвы. Подозревают, что он устроил ДТП с жертвами и сбежал с места аварии

Полиция разыскивает чиновника Правительства Москвы. Замначальника управления ЖКХ префектуры ЮЗАО Олега Федотова подозревают в том, что он стал виновником аварии, в которой есть погибшие, сбежал с места ДТП

//Общество

Эксперты Роспотребнадзора назвали допустимый вес рюкзака с учебниками в 1-2 классах

Эксперты Роспотребнадзора назвали допустимый вес рюкзака с учебниками в 1-2 классах

Эксперты Роспотребнадзора перед началом нового учебного года рассказали, какой вес должен иметь рюкзак с книгами и тетрадями в 1-2 классах. Родителей призывают обратить на это особое внимание.

//Общество

Сколько стоит собрать ребенка в школу в России

Сколько стоит собрать ребенка в школу в России

Эксперты оценили, сколько стоит собрать юного россиянина в школу. Аналитики сообщают, что за базовый набор школьника, состоящий из пенала, рюкзака и школьной формы, придется заплатить в среднем в 2619 рублей.

//Общество

Штормовое предупреждение объявили в Приморье

Штормовое предупреждение объявили в Приморье

Синоптики объявили в Приморье штормовое предупреждение на ближайшие дни. Согласно последней информации специалистов, 22 и 23 августа на Приморский край обрушатся мощные ливни и сильный ветер.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Григорий Лепс показал длинноногую жену на отдыхе
2

Медики считают, что активные интимные отношения и любимая работа могут продлить жизнь
3

Ученые сообщили о вреде от употребления в пищу семян льна
4

Пилот Дамир Юсупов, посадивший А321 в кукурузное поле, ответил Дмитрию Рогозину на приглашение
5

"Он за 30 лет ни рубля не перевел ни одному детскому дому", Юре Шатунову запретят петь песни "Ласкового мая"

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры