Угрозы господина мороза

Нынешняя зима, судя по прогнозам синоптиков, обещает быть не самой теплой. Следовательно, при длительном пребывании на свежем воздухе сохраняется повышенная опасность обморожения.

Получить холодовую травму может любой человек, выходящий, например, на улицу без перчаток или в тесной обуви. Особо следует сказать о людях, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Они чаще всего отмораживают различные части тела. Объясняется это тем, что под действием спиртного снижается чувствительность организма к холоду и увеличивается теплоотдача. А поскольку такой человек обычно теряет контроль над собой, то в конечном счете он может оказаться в больнице с отмороженными конечностями или лицом.

Различают четыре степени обморожения. 1-я – легкая – развивается после кратковременного действия холода. Она характеризуется бледностью кожных покровов, болевыми ощущениями в месте поражения и, наконец, потерей чувствительности. Такие же симптомы испытывает человек, получивший обморожение 2-й степени. Только к ним прибавляются пузыри, наполненные светлой жидкостью, которые образуются на пораженном участке кожи.

Похожая картина и на первоначальных этапах наиболее тяжелых обморожений – 3-й и 4-й степеней. Они поначалу отличаются тем, что кожа приобретает синюшно-красный цвет, а образовавшиеся на ней пузыри содержат кровянистую жидкость. Но это только внешнее впечатление. На самом деле процесс зашел уже далеко, и лишь в больнице выясняется, что у пострадавшего произошло омертвение кожи (3‑я степень) или того хуже – всех мягких и костных тканей (4-я степень ). То есть пациенту грозит ампутация отмороженных пальцев или целой стопы.

Такого исхода удается избежать, если пострадавшему своевременно оказана медицинская помощь. Направлена она в первую очередь на восстановление кровообращения в пораженном участке и, конечно, согревание организма. Ведь холодовая травма нередко сопровождается общим охлаждением организма, а это в свою очередь может привести к заболеваниям органов дыхания, почек, суставов.

Пострадавшего нужно доставить в теплое помещение и дать горячее питье: кофе, чай с медом или малиновым вареньем. Полезна также расширяющая сосуды рюмка водки или коньяка.

Теперь о местных мероприятиях. Начинают их с наложения на обмороженную часть тела сухой и чистой (желательно стерильной) повязки с толстым слоем ваты. А сверху ее обматывают шерстяным платком или шарфом. Руками больного места лучше не касаться, особенно при сильном обморожении.

Через некоторое время согревающую повязку можно снять и, легко протерев кожу ваткой, смоченной в водке или разведенном спирте, наложить ее вновь. Что же касается лекарственных препаратов, то, например, при появлении боли в пораженном участке пострадавшему можно дать болеутоляющее средство из домашней аптечки. В заключение остается добавить, что патологические изменения в тканях (некроз) могут проявиться не сразу, а через несколько дней после обморожения. Поэтому пострадавшему желательно проконсультироваться у хирурга.

Переохладились или обморозились?

Чем переохлаждение отличается от обморожения? Ирина, Ставрополь

Отвечает врач Ольга ГАЕВСКАЯ:

ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ – это более легкая стадия. У человека снижается температура тела, синеют губы; может нарушиться сознание, появляется озноб. Характерна и некоторая неадекватность поведения.

Что касается обморожения, то у лодыжек исчезает пульс, пострадавший теряет чувствительность, его кожа становится холодной и твердой. Если обморозились ноги, то, зайдя в помещение, осторожно снимите обувь. При возникновении риска повредить пальцы, ее лучше разрезать по шву: здоровье дороже.

Если обморозились уши, щеки либо нос, нельзя растирать их снегом: его льдинки поцарапают кожу, а охлаждение только усилится. К тому же со снегом может быть занесена инфекция. Лучше еще до того как доставить пострадавшего в теплое помещение, растирать чистой рукой, перчаткой или мягкой тканью. Делать это следует до тех пор, пока побелевшие участки не покраснеют и не начнут покалывать. Помните: сильно обморозившемуся человеку требуется срочная помощь! Промедление чревато серьезными последствиями. Восстановить нормальное кровообращение поможет теплая ванна. В течение получаса в ней надо поднять температуру с 20 градусов до 40. После ванны тепло укрыть, но перед этим насухо вытереть поврежденные участки тела. Ни в коем случае не смазывайте их мазями и жиром. В обилии давайте пострадавшему горячее питье.