Витамины от засухи

Меня беспокоит состояние кожи на тыльной стороне рук, губах, плечах, ­голенях и бедрах. Она в этих местах очень сухая, шелушится и зудит. Особенно с наступлением весны. Может, стоит начать принимать какие-либо витамины? Ольга, Дмитров

Отвечает врач-дерматолог Любовь Сайкина:

- Сухость может быть следствием недостатка витаминов А, Е, Н, С и группы В. Витамин группы В1 (тиамин) делает кожу эластичнее, увлажняет, способствует регенерации. Его дефицит может вызвать и выпадение волос. Попробуйте пройти курс витаминотерапии, обратите внимание на свой рацион. Если это не поможет, обратитесь к дерматологу.