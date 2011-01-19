Витамины от засухи
№ 2(243) от 20.01.2011 [«Аргументы Недели », Полина ЧУМАКОВА ]
Меня беспокоит состояние кожи на тыльной стороне рук, губах, плечах, голенях и бедрах. Она в этих местах очень сухая, шелушится и зудит. Особенно с наступлением весны. Может, стоит начать принимать какие-либо витамины? Ольга, Дмитров
Отвечает врач-дерматолог Любовь Сайкина:
- Сухость может быть следствием недостатка витаминов А, Е, Н, С и группы В. Витамин группы В1 (тиамин) делает кожу эластичнее, увлажняет, способствует регенерации. Его дефицит может вызвать и выпадение волос. Попробуйте пройти курс витаминотерапии, обратите внимание на свой рацион. Если это не поможет, обратитесь к дерматологу.
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